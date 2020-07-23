泡20度C冷泉配湧泉烤魚涼爽一夏

【圖／文：行遍天下】

出發去宜蘭員山鄉，綠野間的水圳潺潺流著湧泉之鄉的命脈，一處名為「螃蟹冒泡」的冷泉池，長年維持20度C的冷泉清澈無比，仔細一看還有小魚悠遊其中。

員山鄉台九甲線路旁這片沙地下有很多直徑大約10公分的泉眼，地下水湧出會咕嚕咕嚕冒泡泡，池底細沙會隨著泡泡翻動就好像螃蟹吐泡泡一樣因而得名。

「螃蟹冒泡」的冷泉池，長年維持20度C的冷泉清澈無比。

玩水累了也可到一旁的毛蟹冒泡炭烤屋大飽口福，湧泉飼養的台灣鯛毫無土腥味，經過包裹蒜粒去腥鹽烤，肉質細嫩鮮香舌尖都要融化。

一旁的毛蟹冒泡炭烤屋烤出來台灣鯛毫無土腥味。





景點介紹

螃蟹冒泡

地址：宜蘭縣員山鄉

網址：毛蟹冒泡炭烤屋









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