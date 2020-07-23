新竹．遊／夏日與非洲動物當好友 達人教你如何生態記錄

【整理：行遍天下】

曾夢想能在非洲大草原，與非洲動物們相遇成為好朋友嗎？想透過相機紀錄非洲動物的多變模樣嗎？或是親眼見識來自世界各地的珍稀甲蟲？2020暑假最值得期待的生態假期，動物家族將在關西六福莊陪您一起開心FUN暑假！





生態攝影微營隊—跟著達人學習動物觀察與生態攝影

2020年暑假六福莊全新推出「生態攝影微營隊」親子住房專案。邀請大、小朋友跟著生態攝影達人，拿起相機一起練習，輕鬆上手成為動物美拍大師！不用出國到非洲、不用深入叢林險地，也能親手紀錄環尾狐猴、狐獴的野性模樣；或是觀察、拍攝蛇類與蜥蜴的美麗身影，用屬於自己的獨特視角記錄動物，留下最珍貴的旅遊回憶。

親手紀錄環尾狐猴的可愛模樣。





甲蟲探索微營隊—認識世界珍稀甲蟲，學習生態保育

「甲蟲探索微營隊」親子住房專案邀請親子一齊參與，安排爸爸、媽媽陪孩子一起認識在大自然扮演重要角色的盔甲戰士。有的很會擺姿勢、有的喜歡翻筋斗、有的脾氣壞不能招惹、有的擅長表演變色秀，讓人大開眼界！歡迎大手牽小手來探索發現充滿驚嘆號的甲蟲世界。依據不同的課程，將會加贈甲蟲幼蟲或甲蟲標本組。

還能認識世界珍稀甲蟲。





六福村冰酷夏天！全台最大冰霧派對登場

豔陽高照來六福村最消暑！今夏最新鮮主題樂園新玩法就在六福村，2020年全新企劃打造全台最大冰霧派對，結合水花、冰霧、碎冰多管齊下，讓您同時感受冰花從天而降、水霧全身噴灑的暢快淋漓，沁涼消暑保證濕身。

最大冰霧派對就在六福村。

樂園更邀請DJ駐場，Live混音大秀炫技炒熱氣氛，舞台上下一起動次狂嗨，趕快準備好水槍，一起到冰霧派對狂歡吧！六福村主題遊樂園今年更重金打造燦爛煙火秀點亮夏夜星空，白天消暑、夜晚絢麗，邀請大小朋友從早玩到晚，為暑假留下難忘回憶。

部落狂歡精彩演出。





加倍奉還！來六福消費放大你的振興三倍券

凡持振興三倍券消費、入住台北六福萬怡酒店、六福居等所有住房專案，立即享有9折優惠，關西六福莊則提供現行住房專案免1成服務費優惠。同時，可於上述3家飯店再用3,000元加購任一品牌的住宿券一張，最高可享受價值近17,000元的住房體驗，賺到更多優惠！

房內有大扇落地窗可一覽山景或城市。

台北六福萬怡酒店特別再加碼回饋活動，於全館內使用振興三倍券單筆消費滿3,000元，即贈送價值3,000元餐飲折抵券。折抵券拆分為500元、200元等2種面額，消費滿600元即可使用1張面額200元折抵券，而消費達2,000元則可使用1張面額500元折抵券，讓民眾可更靈活搭配使用。

TheLoungeJCCAT雙人鳥籠下午茶999元+10%。

台北六福萬怡酒店的氣派大廳。

圖片提供：六福集團









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