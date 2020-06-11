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這個牛排只能看不能吃 歡迎光臨袖珍夜市

聯合新聞網 / 行遍天下
要讓袖珍作品感覺真實，就得創作出彷彿正在進行中的場景。這一盤快要吃完、刀叉都沾上醬料的作品也因應而生。
要讓袖珍作品感覺真實，就得創作出彷彿正在進行中的場景。這一盤快要吃完、刀叉都沾上醬料的作品也因應而生。

【圖／文：楊小禎．刊載於行遍天下6月號333期】

隨著疫情趨緩大家逐漸往外跑，如果你還是擔心夜市太擠不敢去，就先來逛12:1袖珍小吃攤解解饞吧！

資深美食旅遊記者小禎從小就特別喜歡「迷你」的東西，看到小小鞋、小家具等都想買回家收藏。長大後造訪袖珍博物館，才窺見小小世界中的大大驚奇！得知台中的郭桄甄老師是台灣袖珍藝術界翹楚，特地前往學藝。老師的教學理念是期望學生能有自己的想法，在她指導下，小禎學會運用複合式媒材來創作，而袖珍夜市則源自與同學討論時迸發的靈感，因路邊攤具有道地台灣味，透過雙手做出你我熟悉的場景及美食並引發共鳴，讓人更加沉醉其中。下面先從大家記憶中最熟悉的小叮噹牛排館開始，想看更多可愛的作品也可以拜訪小禎的FB喔！

　

作品介紹 小叮噹牛排館

滋滋作響的鐵板一上桌，趕緊拿起餐巾紙遮擋油煙，再拿起刀叉把半生熟的荷包蛋翻面⋯⋯，這樣的經驗人人都有，而吃牛排也成為小時候過生日最期待的事。因此，我堅持要做出一隻牛的鐵盤及小餐包、玉米濃湯等，因為那是兒時的回憶。取名為小叮噹牛排，則是觀察到夜市裡經常出現熱門卡通主角，因此也將哆啦A夢融入其中，創作出這一攤充滿自己童年歡樂時光的作品。

老闆的工作檯上有預熱中的鐵盤、正在煎檯上滋滋作響的牛、豬、雞排及荷包蛋，並呈現出放木板、裝麵條及荷包蛋、放上排餐的3個步驟。
老闆的工作檯上有預熱中的鐵盤、正在煎檯上滋滋作響的牛、豬、雞排及荷包蛋，並呈現出放木板、裝麵條及荷包蛋、放上排餐的3個步驟。

無限供應的紅茶及玉米濃湯，濃湯鍋緣還有客人舀湯時不小心灑出的痕跡。
無限供應的紅茶及玉米濃湯，濃湯鍋緣還有客人舀湯時不小心灑出的痕跡。

可以真的堆疊起來的鐵椅彷彿真的來到夜市裡，椅子不夠還可以自己去拿！
可以真的堆疊起來的鐵椅彷彿真的來到夜市裡，椅子不夠還可以自己去拿！

鐵板上的半生熟蛋，半透明半白、黃的視覺效果，也是失敗了好幾次才終於成功的呢！
鐵板上的半生熟蛋，半透明半白、黃的視覺效果，也是失敗了好幾次才終於成功的呢！

　

作者介紹

楊小禎

接觸袖珍藝術第7年，曾為美食記者，對食物有著獨特的感情及眷戀。袖珍藝術作品多以美食為主，目前製作袖珍夜市中。

資深美食旅遊記者楊小禎。
資深美食旅遊記者楊小禎。

網址：楊小禎．羊毛氈

　

《台東放風小住》
行遍天下06月號2020第333期

　

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