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給予回家般溫暖款待 小鮮肉上菜療癒妳

聯合新聞網 / 行遍天下
為讓回家的客人盡享豐富暖心餐點，店長三十用愛燒烤各式串燒。
為讓回家的客人盡享豐富暖心餐點，店長三十用愛燒烤各式串燒。

【圖／文：行遍天下】

※飲酒過量，有害身心

親切大喊著日文「おかえり(OKAERI)你回來了！」的型男們，創造了一間如同回到家般的居酒屋，瞬間在踏入時就十足療癒的氛圍，小鮮肉像是自己的親朋好友般，無拘束地就坐在旁邊話家常的問候和點菜，讓人自在地在他們所收藏的公仔、玩具、電動、遊戲機、桌遊和紀念小物等琳瑯滿目裡，賓主盡歡。

型男服務員為客人上菜俐落身姿不輸藝人。
型男服務員為客人上菜俐落身姿不輸藝人。

每位客人來店都能夠享受型男們最貼心的服務。
每位客人來店都能夠享受型男們最貼心的服務。

你回來了型男食堂與每位客人都如朋友般談天說地，甚為歡樂。(※飲酒過量，有害身心)
你回來了型男食堂與每位客人都如朋友般談天說地，甚為歡樂。(※飲酒過量，有害身心)

如此一展大男孩赤子之心的「你回來了型男食堂」，更熱情地以帥氣卡通角色現身在漫畫菜單設計上，一個個年輕有朝氣的型男合伙人們，因為夢想一致共創了這座有意思的日式居酒屋，在開業前更前往日本考察，而提供一系列連日本人都讚揚是很道地的日式料理外，還有創意研發的新式mix餐點，佐以一應俱全的High Ball、生啤、清酒和沙瓦等，完全是滿足大家喝得盡興、吃得開心的歡樂屋。

日式巷子內生牛肉╱280元、太陽拳拳到肉炒麵╱150元、三種小確幸╱420元，醬烤招牌和牛串、鹽蔥雞腿肉烤，與培根包裏花生醬和奶酥醬土司的創新吃法，好吃得令人感到幸福。
日式巷子內生牛肉╱280元、太陽拳拳到肉炒麵╱150元、三種小確幸╱420元，醬烤招牌和牛串、鹽蔥雞腿肉烤，與培根包裏花生醬和奶酥醬土司的創新吃法，好吃得令人感到幸福。

五種大滿足╱250元、High Ball╱150元，一次吃得到特選的雪花起司牛、豚菲力、激．腿肉、鯛魚、玉米筍等很日式口感的串炸物。(警語: 飲酒過量，有害身心)
五種大滿足╱250元、High Ball╱150元，一次吃得到特選的雪花起司牛、豚菲力、激．腿肉、鯛魚、玉米筍等很日式口感的串炸物。(警語: 飲酒過量，有害身心)

夜裡點亮燈籠開張，營造家一般的溫馨。
夜裡點亮燈籠開張，營造家一般的溫馨。

　

景點介紹

你回來了型男食堂

地址：台北市中山區民權東路二段71巷12號

電話：02-2599-5168

網址： @okaeri4

營業：17:30∼24:00

價位：用餐酌收10%服務費、開瓶費500元(可抵酒水)、禁帶外食

　

《台東放風小住》
行遍天下06月號2020第333期

　

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