快訊

告別高雄！ 韓國瑜：不會接受任何職務

民進黨中常會下周三徵召 陳其邁可望當天辭官投入補選

型男攝影師帶路 淡水小旅 x 美食文藝復興運動

聯合新聞網 / 行遍天下
即使看過許多次，淡水夕陽還是讓人深度著迷。
即使看過許多次，淡水夕陽還是讓人深度著迷。

【圖／文：行遍天下】

觀音山擁抱著、淡水河悠悠，過往口中的淡水小鎮，多久沒去了？一直以來，淡水美食總與阿給、鐵蛋劃上等號；但如今，一股屬於很知青、很接地氣的新飲食文化正在淡水發酵。知名美學攝影師EAN以及一群有著熱血理想年輕人返鄉或移居淡水，正替淡水味蕾興起一股「美食新文藝復興運動」。遊晃過既定印象的淡水老街、穿過遊客如織，轉入小巷內抑或拾街上樓，更能發現淡水新面貌甚至遇見可愛南瓜隧道。

雖然是台中人，但知名美學攝影師EAN卻執著愛著淡水；停留在淡水14年，這裡早已經是第二個家鄉。

「早年用餐分兩塊，一是給觀光客吃的集中淡水老街，一是給學生吃的在淡大周邊。後來隨著淡海新市鎮開發，有越來越多淡水新住民加入，市場規模擴大，吸引不少較高單價的餐廳在此試水溫。大概是五、六年前開始，一些有質感或具風格的餐廳在淡水以自己的姿態，默默地生根茁壯，帶些洋氣的、訴說在地故事的、講究自然無添加的，甚至 Fine Dining 也相繼出現。現在的淡水，已經不光只有鐵蛋、阿給或魚丸，正發展成一個能用食物設計來跟旅客分享在地故事的國際小鎮。」EAN說

如今EAN把眼裡的觀察化成實際行動，結合這些有風格的店家，想大大翻轉遊客對淡水的印象，說他們是「美食新文藝復興運動」一點也沒錯。

在淡水居住10幾年，型男攝影EAN正開始用美的視角來看待這個第二個家鄉。
在淡水居住10幾年，型男攝影EAN正開始用美的視角來看待這個第二個家鄉。

　

從產地到餐桌振興計畫

這群在地店家組成「淡水餐桌聯盟」，用當令地產結合食物設計翻轉遊客印象。第一砲「淡水南瓜食驗生活節」於 6/1 至7/15舉行，由不同主題的7間店家串連說在地南瓜的風土故事。

「淡水南瓜食驗生活節」從最接地氣的淡水南瓜開始，從優質產地到創意餐桌距離超近。
「淡水南瓜食驗生活節」從最接地氣的淡水南瓜開始，從優質產地到創意餐桌距離超近。

用悠哉的心來展開淡水行程剛剛好。一開始建議至擅長以食物設計表現在地故事的「之間 茶食器」，店家推出「金夕南瓜」創意飲品呈現淡水日落意象，此外「南瓜田茶酵母披薩」則是將南瓜粉捏製成彈牙的小南瓜與神似南瓜藤的龍鬚菜，交織成餐桌上的田園風景。

「之間 茶食器」推出的「金夕南瓜」，淡水日落就這樣出現在杯子裡了！
「之間 茶食器」推出的「金夕南瓜」，淡水日落就這樣出現在杯子裡了！

「南瓜田茶酵母披薩」上桌，很像讓南瓜菜園躍上桌。
「南瓜田茶酵母披薩」上桌，很像讓南瓜菜園躍上桌。

下午則造訪專攻精品咖啡豆的 P Café，獨特的「南瓜泥冰拿鐵」或南瓜甜點，讓人透過充滿甜香的沁涼來消暑。

經過反覆測試，成功將南瓜與甜點、咖啡做了完美結合。
經過反覆測試，成功將南瓜與甜點、咖啡做了完美結合。

若是夏日太酷熱，則可鑽入超人氣朝日夫婦品味「焦糖南瓜刨冰」抗夏。

堪稱北台灣最強刨冰，朝日夫婦也加入這次活動，在觀音山淡水河前吃淡水南瓜冰，最高~~
堪稱北台灣最強刨冰，朝日夫婦也加入這次活動，在觀音山淡水河前吃淡水南瓜冰，最高~~

夜晚追逐夕陽餘暉後，就該前進擁有大票饕客粉絲追隨的 4F小飯館，品味推出「奶油慢烤季節海鮮黃金南瓜燉飯」與「慢燉南瓜海鮮濃湯」，以南瓜與奶油聯手帶出干貝與蝦的鮮甜，悠悠哉哉的感受味蕾與視覺雙重饗宴的新淡水體驗！

擁有大批忠實粉絲，主廚精準將南瓜化成創意餐點上桌。
擁有大批忠實粉絲，主廚精準將南瓜化成創意餐點上桌。

更多EAN作品與文章，請見：網址：EAN部落閣

　

EAN建議12小時遊程路線

南瓜隧道

地址：新北市淡水區淡金公路五段89號旁

備註：淡水南瓜食驗生活節6/1-7/15

　

之間 茶食器

地址：新北市淡水區中正路330號

電話：02-2629-7709

網址： @BetweenTeaHouse

　

P Café

地址：新北市淡水區中正路180號2樓

電話：02-2626-3866

網址：@ pcafe180

　

朝日夫婦刨冰

地址：新北市淡水區中正路233-3號

電話：0903-290-575

網址：@ asahihuuhu

　

4F小飯館

地址：新北市淡水區北新路182巷32號2樓之1

電話：02-2621-5193

網址：@4Fcookshopdessert

　

《台東放風小住》
行遍天下06月號2020第333期

　

► 點我看《行遍天下》旅遊TV

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

相關新聞

夏日避暑秘境 西北廊道秘境體驗讓你更清涼

阿里山國家風景區由「阿里山公路沿線」、「鄒族文化部落」、「西北廊道地區」三大系統組成，其中「西北廊道地區」保留百年古道、古厝，原始自然風貌凝聚在地深刻情感，濃厚人情味就此展開。山城景色奇幻多變，清幽靜謐的西北廊道藏有無數最新秘境，讓旅人深入其境，徜徉被芬多精環抱的清新感感受。

影／3坪大超窄紙片屋創業賣咖啡 連鄰居阿伯都聞香天天來

「想讓展翅奮鬥的人們有個能收翅休息的地方」老闆娘Mickey笑著說。大學至今參加了各式的咖啡比賽，一直想擁有一間能作為代表的咖啡店，加上擁有餐飲背景的甜點師東東，便決定打造咖啡外帶吧。

型男攝影師帶路 淡水小旅 x 美食文藝復興運動

觀音山擁抱著、淡水河悠悠，過往口中的淡水小鎮，多久沒去了？一直以來，淡水美食總與阿給、鐵蛋劃上等號；但如今，一股屬於很知青、很接地氣的新飲食文化正在淡水發酵。知名美學攝影師EAN以及一群有著熱血理想年輕人返鄉或移居淡水，正替淡水味蕾興起一股「美食新文藝復興運動」。遊晃過既定印象的淡水老街、穿過遊客如織，轉入小巷內抑或拾街上樓，更能發現淡水新面貌甚至遇見可愛南瓜隧道。

給予回家般溫暖款待 小鮮肉上菜療癒妳

親切大喊著日文「おかえり(OKAERI)你回來了！」的型男們，創造了一間如同回到家般的居酒屋，瞬間在踏入時就十足療癒的氛圍，小鮮肉像是自己的親朋好友般，無拘束地就坐在旁邊話家常的問候和點菜，讓人自在地在他們所收藏的公仔、玩具、電動、遊戲機、桌遊和紀念小物等琳瑯滿目裡，賓主盡歡。

這個牛排只能看不能吃 歡迎光臨袖珍夜市

隨著疫情趨緩大家逐漸往外跑，如果你還是擔心夜市太擠不敢去，就先來逛12:1袖珍小吃攤解解饞吧！

影／去全台最小的郵局寄出一封生活的樸實

堪稱全台最迷你郵局「三橋號文具郵局」，竟然就座落在南京商圈育達商職的旁邊。遠遠就可看見標準郵局綠色，大大寫著「郵」這個字。這間怪美的小郵局代辦所，竟然也在繁榮商圈裡存在20多年了。 01.全台最小郵局只有一個窗口。

影／師大巷弄鑽進二次元平面喝一口台灣茶

找了半天才推開的飲料販賣機入口，一進門彷彿掉進了漫畫的異次元空間，交錯的黑白線條頓時有點分不清哪個是真的桌子、哪一面是牆。

裝載三代情的溫暖帆布包 許阿嬤一針一線縫出台灣味

裁縫車喀噠喀噠作響，92歲阿嬤許陳燕戴起老花眼鏡眼明手快地將帆布包壓出折線，爸爸釘五金、做品管，孫子忙著招呼客人、接訂單，這是台南合成帆布行熱鬧的日常。

週末限定海濱音樂會 X 馥蘭朵宜蘭里山

由原本北關休閒農場轉型而成，尚在逐步翻修重新規劃的「馥蘭朵宜蘭里山」，本著好山好水親近樹林大地，又在湛藍的太平洋上，與神秘的活火山「龜山島」遙遙相望，在這座占地約20公頃大的寬廣森山，如詩一般仙境的存在。每到周末，更在龜山島前響起音樂演奏，令人驚艷。

用原型食物實現友善地球 X 仁里居

「火鍋至少15種蔬菜，不使用素料等加工食品，要讓人吃得健康！」仁里居老闆劉妍希以蔬食傳遞對地球友善的理念，食材以原型食物為主，餐點價格平易近人，好吃但不昂貴，希望藉此讓素食更普及。而且店內不提供一次性塑膠用品，外帶需自備環保餐盒、環保杯，讓人身體力行愛地球。

異國風情創意蔬食 繽紛如畫還很好吃

「我不是要把客人變成Vegan，而是讓Vegan融入大家的生活，我們很多客人也都不是Vegan啊！」來自美國的老闆Mai，製作許多她在美國會吃到的異國料理，但以蔬食的方式烹調，像是傳自越南母親手藝的越式豆腐堡，用非基改的香烤豆腐取代肉，食材也與小農合作，雖然用料十分用心，但希望以合理的價格，讓更多人也能吃到好吃的蔬食。

一次帶四胞胎 但媽媽卻不覺得辛苦

藍天掛著豔陽，四胞胎們在公園裡邊跑邊跳，時而喊著找媽媽，時而又偷偷躲進一旁的矮樹叢。為了懷寶寶，亞芝媽咪在排卵針與長期臥床安胎的不適中才終於生下可愛的四胞胎女兒。

熱門新聞

影／去全台最小的郵局寄出一封生活的樸實

影／3坪大超窄紙片屋創業賣咖啡 連鄰居阿伯都聞香天天來

型男攝影師帶路 淡水小旅 x 美食文藝復興運動

影／師大巷弄鑽進二次元平面喝一口台灣茶

這個牛排只能看不能吃 歡迎光臨袖珍夜市

給予回家般溫暖款待 小鮮肉上菜療癒妳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。