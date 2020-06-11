影／3坪大超窄紙片屋創業賣咖啡 連鄰居阿伯都聞香天天來

【圖／文：行遍天下】

「想讓展翅奮鬥的人們有個能收翅休息的地方」老闆娘Mickey笑著說。

大學至今參加了各式的咖啡比賽，一直想擁有一間能作為代表的咖啡店，加上擁有餐飲背景的甜點師東東，便決定打造咖啡外帶吧。

▲店內的愛樂壓咖啡香讓人忘卻煩惱。

尋覓了一年，終於在三元街一整排幾乎待拆的老屋旁遇見了這幢斜角屋。狹長如紙片般的屋內只有3坪，坐上吧台能近聞得到愛樂壓咖啡獨有的濃厚香氣，傳承媽媽手藝的茶油雞飯香氣撲鼻，有點擁擠卻更有種暖暖的愜意。

03.店內也有提供甜點。





景點介紹

Wings Coffee

地址：台北市中正區三元街38號

營業：平日8:00～18:00、假日9:00～18:00

網址：@wingscoffee_bar









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