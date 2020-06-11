影／師大巷弄鑽進二次元平面喝一口台灣茶

【圖／文：行遍天下】

找了半天才推開的飲料販賣機入口，一進門彷彿掉進了漫畫的異次元空間，交錯的黑白線條頓時有點分不清哪個是真的桌子、哪一面是牆。

高中時一個半玩笑話的約定，讓4位年僅20多歲的創辦人們畫起了夢想的草圖，因緣際會下認識了「2D cafe」的馬來西亞創辦人，以日本文化為主題，從紙稿、鉛筆草圖到手工繪製，耗時3個月打造了全台第一間以2D為概念的咖啡廳。結合台灣在地食材與不時在角落裡找到的台灣小元素，宛如一座行動美術館，有點眼花卻更有種奇幻的美感。

飲料甜點放桌上也十分融入場景。

打開洗衣機進入別有洞天。





景點介紹

2D cafe

地址：台北市大安區師大路59巷10號

電話：02-2366-0250

營業時間：10:30～21:30

網址：www.facebook.com/2d.cafetw









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