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影／師大巷弄鑽進二次元平面喝一口台灣茶
【圖／文：行遍天下】
找了半天才推開的飲料販賣機入口，一進門彷彿掉進了漫畫的異次元空間，交錯的黑白線條頓時有點分不清哪個是真的桌子、哪一面是牆。
高中時一個半玩笑話的約定，讓4位年僅20多歲的創辦人們畫起了夢想的草圖，因緣際會下認識了「2D cafe」的馬來西亞創辦人，以日本文化為主題，從紙稿、鉛筆草圖到手工繪製，耗時3個月打造了全台第一間以2D為概念的咖啡廳。結合台灣在地食材與不時在角落裡找到的台灣小元素，宛如一座行動美術館，有點眼花卻更有種奇幻的美感。
景點介紹
2D cafe
地址：台北市大安區師大路59巷10號
電話：02-2366-0250
營業時間：10:30～21:30
行遍天下06月號2020第333期
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