影／去全台最小的郵局寄出一封生活的樸實

【圖／文：行遍天下】

堪稱全台最迷你郵局「三橋號文具郵局」，竟然就座落在南京商圈育達商職的旁邊。遠遠就可看見標準郵局綠色，大大寫著「郵」這個字。這間怪美的小郵局代辦所，竟然也在繁榮商圈裡存在20多年了。

7點不到的早晨，賴老闆已經坐在店門口翻著報紙與老朋友們閒談著昨日的趣事。

賴老闆40幾年前頂下了禮品批發行，在育達高職的對面開起了小小的文具店，繁鬧的住商混合區剛好位處兩個郵局間的空區，一次與郵差朋友無心的閒聊下，他便決定將店面旁重新開挖隔牆，申請代辦所。

全台最小郵局就在育達商職對面的文具行旁。

20多年來，代辦所成了附近上班族的郵務中心，小小的櫃台只有一個辦理窗口，牆面貼滿手寫書法對聯，一邊貼著郵票一邊還能聽見老闆的拉琴聲，有點老舊卻更有種生活的樸實。

最小郵局的事務官也是文具行老闆。





景點介紹

三橋號文具郵局

地址：台北市松山區寧安街9巷2號

時間：6:40～20:30

網址：www.instagram.com/san_chiao_hao









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