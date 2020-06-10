夏日避暑秘境 西北廊道秘境體驗讓你更清涼

「我不是要把客人變成Vegan，而是讓Vegan融入大家的生活，我們很多客人也都不是Vegan啊！」來自美國的老闆Mai，製作許多她在美國會吃到的異國料理，但以蔬食的方式烹調，像是傳自越南母親手藝的越式豆腐堡，用非基改的香烤豆腐取代肉，食材也與小農合作，雖然用料十分用心，但希望以合理的價格，讓更多人也能吃到好吃的蔬食。

2020-05-11 08:36