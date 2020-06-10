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夏日避暑秘境 西北廊道秘境體驗讓你更清涼
【整理：行遍天下】
阿里山國家風景區由「阿里山公路沿線」、「鄒族文化部落」、「西北廊道地區」三大系統組成，其中「西北廊道地區」保留百年古道、古厝，原始自然風貌凝聚在地深刻情感，濃厚人情味就此展開。山城景色奇幻多變，清幽靜謐的西北廊道藏有無數最新秘境，讓旅人深入其境，徜徉被芬多精環抱的清新感感受。
讚雲霧縹緲的高山上，涼爽空氣一掃夏日炎熱氣息，儘管近期受疫情紛擾，過更加吸引自駕遊客不辭辛勞遠離都市塵囂，只為悠遊樂活度假勝地。踏入山林內，不論是親手揉出專屬茶湯香氣，還是溫馨體驗咖啡DIY樂趣，抑或漫步林間，都能盡情探索大自然美好旅程。
即日起至6/12前，前往特定景點參與體驗即可參加集章活動，可以抽住宿券、阿里山咖啡／茶葉禮盒、⋯⋯等，可以至「阿里山 新印象」粉專查詢。
圖片提供：阿里山國家風景區
浪漫秘境
西北廊道地浪漫遊程
地點：阿里山
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