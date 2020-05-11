一次帶四胞胎 但媽媽卻不覺得辛苦

【圖／文：行遍天下】

藍天掛著豔陽，四胞胎們在公園裡邊跑邊跳，時而喊著找媽媽，時而又偷偷躲進一旁的矮樹叢。為了懷寶寶，亞芝媽咪在排卵針與長期臥床安胎的不適中才終於生下可愛的四胞胎女兒。２年間雖然有數不盡的辛苦，一天三餐洗不完的碗盤、衣服；吵著一起洗澡卻只想玩水；怕女兒們半夜不睡覺只能 躲起來吃宵夜的爸爸。但更多的是與大家創造的美好，媽咪生病時會偷偷遞上衛生紙、幫妹妹扶著奶瓶；彼此哭泣時互相拍拍頭的小手。雖然辛苦，她卻說：「親愛的寶貝們，能成為你們的母親就是最棒的禮物。」





人物介紹

我們是四胞胎





【行遍天下】出發！靜宜蘭．動花蓮《05月號2020第332期》





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