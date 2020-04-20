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到關西來場非洲歷險 參加一場動物派對

聯合新聞網 / 行遍天下
近距離與非洲明星動物接觸。
近距離與非洲明星動物接觸。

【整理：行遍天下】

曾夢想能站在非洲大草原，和長頸鹿、犀牛、環尾狐猴、狐獴等動物大明星見面嗎？想和非洲動物們成為好朋友，來一趟驚奇不斷的非洲歷險嗎?

關西六福莊位於新竹縣關西鎮，161間狩獵風格客房，房內就能看見各種非洲動物，讓您體會與非洲動物們同居同食的特別住宿體驗，是亞洲第一座—生態度假旅館。館內提供豐富動物生態互動體驗與期間限定動物派對精彩活動，亦附設主題餐廳、故事遊戲間、主題商店、生態森活館等設施，帶給您豐富完整的旅遊服務。另也同步推出周年住房專案，入住即贈早餐，還有羊駝體驗或六福村入園手環二選一，同步祭出豐富的周年特別優惠。

到六福莊與動物好友來場趴踢吧。
到六福莊與動物好友來場趴踢吧。

為了慶祝六福莊10週年，六福特別和動物好友們一起舉辦動物派對！六福莊、六福村也邀請了好多動物朋友們來共舞歡慶！只要在4月1日到5月31日入住關西六福莊，就能免費參加全台獨家動物派對！活動期間，館內推出限定免費、付費動物主題活動，像是入住即送獨家六福莊「動物明星書籤」，還可免費參加「動物頭冠彩繪DIY」、「動物狂歡晚會」活動。

住房即可免費參加彩繪DIY活動。
住房即可免費參加彩繪DIY活動。

和動物開派對，怎麼能錯過與動物明星親密互動的機會?不管是環尾狐猴、狐獴、羊駝的互動體驗或是草原歷險、犀望巴士、勇闖猛獸島等館外探險系列。除此之外，六福莊亦提供美味的動物特色餐點供您品嚐，有全新動物造型套餐與動物餐檯，每一道主題菜色，皆是主廚嚴選食材結合創意巧思打造的美食饗宴，都是期間限定的唷。

活動期間還有美味的動物特色餐點。
活動期間還有美味的動物特色餐點。

活動期間還有美味的動物特色餐點。
活動期間還有美味的動物特色餐點。

另外，六福村今年也將為大家打造全台最熱鬧派對，期間限定的「動物大遊行」、「超能快閃表演」、「非洲歷險冒險王集章活動」，還不和哈比哈妮一起進入非洲動物王國來趟非洲歷險！其中，3種觀賞動物絕佳路線、3款期間限定動物導覽，這趟驚奇的冒險之旅，您可以近距離看到獅子、老虎等猛獸，還有可愛的長頸鹿、斑馬和犀牛等草食動物!還有專業動物保育員，帶您了解動物明星小知識、小故事，不僅讓大人小孩看得開心，更希望透過深度導覽帶給您一趟精彩動物知識旅程！

可以近距離餵食羊駝。
可以近距離餵食羊駝。

大貓靠得超近的。
大貓靠得超近的。

全台獨家動物派對就在關西六福莊。
全台獨家動物派對就在關西六福莊。

　

景點介紹

關西六福莊 生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 (六福村主題遊樂園旁)

電話：03-547-5365／訂房專線：02-6616-6521

網址：www.leofooresort.com.tw

　

【行遍天下】新竹．海拔漫慢旅
《04月號2020第331期》

　

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