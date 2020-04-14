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離京都不到1小時 超划算買BEAMS+UA密技

聯合新聞網 / 行遍天下
佔地廣大的購物樂園，每個季節來都可以買到超熱愛的商品。
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【整理：行遍天下】

熟門熟路的人都知道，到日本旅行，如果想要逛街能買得盡興，那前往都市近郊的outlet暢貨中心準沒錯，不論是日本自有品牌或者選自世界精品，總能在outlet裡面找到寶。

而台灣遊客最愛前往的關西地區outlet，就該去這個號稱「距京都最近、關西最大！」買逛玩一站式搞定的玩美樂園～MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王。距離京都車站搭乘直達巴士不到一個小時，MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王內共230多個店鋪進駐，日系以及國際品牌應有盡有。

來自歐美各大精品品牌林立，各種優惠價格真的會讓人失心瘋。
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文青最愛的BEAMS，到訪時剛好遇到打3折，不買不行！(折扣以現場為準)
文青最愛的BEAMS，到訪時剛好遇到打3折，不買不行！(折扣以現場為準)

抵達MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王，別忘了先到服務中心報到。這裡的商品齊全，因為品牌、店家實在太豐富了，一不小心就會迷失自我。跑步控必逛的UNDER ARMOUR，與以選品聞名日本品牌BEAMS，經常會推出折扣活動！

眾多運動用品品牌都有，只要叫得出來的牌子幾乎都能找到。
眾多運動用品品牌都有，只要叫得出來的牌子幾乎都能找到。

當紅精品品牌Michael Kors，帥包上身一秒變身時尚名媛。令戶外控著迷的登山露營品牌：Columbia、、mont-bell、Logos，保證讓人買到失心瘋。想買想吃想玩，到這裡就對了！

近來在台灣很紅的美國設計品牌Michael Kors，除了最人氣的包包之外，服飾、飾品也都有。
近來在台灣很紅的美國設計品牌Michael Kors，除了最人氣的包包之外，服飾、飾品也都有。

　

★必逛不可

地址：滋賀縣蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-694

營業時間：商店10:00～20:00、餐廳11:00～21:00、美食廣場10:30～21:00

網址：官方網站

交通：京都車站搭乘直達巴士，約50分可達。另也可搭乘JR到野洲站再轉乘公車，約1.5小時可達。（直達巴士需預約）

　

★讀者專屬優惠券

※於MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王南館1樓綜合案內所出示此QR CODE畫面，即可獲得專屬優惠券。

※每人當天僅限換取一張優惠券

　

【行遍天下】新竹．海拔漫慢旅
《04月號2020第331期》

　

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