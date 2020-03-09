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日本橋街區的摩登擔當 走入像是一間生活美術館的氣氛裡漫遊

聯合新聞網 / 行遍天下
最受歡迎的誠品生活，現在已經是東京女生聚會逛街勝地。
最受歡迎的誠品生活，現在已經是東京女生聚會逛街勝地。

【圖／文：行遍天下】

自江戶時代以來傳承東京古氛圍與懷舊歷史建築的日本橋地區，2019年秋天以台灣誠品首度進駐日本為主打的「COREDO室町TERRACE」開幕，營造出摩登質生活風，期望透過整合，讓前來遊歷的台、日、國際人士得以於此聚集於此、文化交流並感受全新不一樣的摩登日本橋區域。B1至1樓間，以美食與日式生活選物為主，在簡潔線條設計風中透以輕快的時尚感。

COREDO室町TERRACE的開幕，讓舊日本橋地區整個摩登了起來。
COREDO室町TERRACE的開幕，讓舊日本橋地區整個摩登了起來。

　

必吃1 一頭や 燒肉店

1樓美食首推「一頭や 」燒肉店。入口尊爵地將和牛如精品包款一樣陳列，有別於燒肉店鋪的豪邁感，以優雅與奢華裝潢對應著提供的頂級食材，引入日本三大和牛之一的松阪雌牛並提供稀少和牛各部位肉，搭配著店內侍酒師的專業選品酒，在奢華大理石桌邊上，渡過與和牛最完美的味蕾體驗。

「一頭や 」燒肉店能吃得到頂級和牛。幸運的話，還會遇見穿著整套和服的店長桌邊款待服務。
「一頭や 」燒肉店能吃得到頂級和牛。幸運的話，還會遇見穿著整套和服的店長桌邊款待服務。

不知怎麼點餐，店內也提供精選各部位的點法，可以吃到個頂級部位的松阪牛肉品。
不知怎麼點餐，店內也提供精選各部位的點法，可以吃到個頂級部位的松阪牛肉品。

像陳列名牌包一樣，把珍貴稀少的松坂雌牛放入櫃中，尊榮展示。
像陳列名牌包一樣，把珍貴稀少的松坂雌牛放入櫃中，尊榮展示。

　

必吃2 いい乃じ 創意和食

而以創意和食為主打的「いい乃じ」，入口用時尚街邊屋台攤方式呈現的有趣座位，呼應著店內創新的主旨，亦即用小鍋精緻料理拉近年輕客人品嚐和食意願的方式，提供著如和牛壽喜燒、鴨肉涮涮鍋等美食，佐以具職人精神的各式日本酒，最對味。

位於一樓入口，充滿日式風格的門口很吸引人一探究竟。
位於一樓入口，充滿日式風格的門口很吸引人一探究竟。

主打的壽喜燒小鍋系列，讓年輕人也吃得起較昂貴的牛肉料理。清爽天婦羅與冷麵也很受歡迎。
主打的壽喜燒小鍋系列，讓年輕人也吃得起較昂貴的牛肉料理。清爽天婦羅與冷麵也很受歡迎。

故意在店裡中央擺設的屋台設計，讓吃飯也感覺輕鬆有趣。
故意在店裡中央擺設的屋台設計，讓吃飯也感覺輕鬆有趣。

　

必逛1 CLASSICS the Small Luxury 買條最貼心手帕

同樣位於1樓，「CLASSICS the Small Luxury」販售著日常所需手帕布巾，將布質品的可能性發揮到最廣，如呼應情人節而推出的滿版巧克力手帕，或者點綴奢華蕾絲能贈予婚禮的手巾，更有部分提供仍以職人一針一線縫製的手工手帕專區，都是希望能在生活中，以如此經典小奢侈品概念，在日常擁有一些非日常感動。

對日本人來說，贈送手帕是一個很貼心且無負擔的小禮物。
對日本人來說，贈送手帕是一個很貼心且無負擔的小禮物。

配合季節或者節慶，例如草莓季與情人節，也會推出各種限定手帕。
配合季節或者節慶，例如草莓季與情人節，也會推出各種限定手帕。

當然少不了東京限定的風景印象手帕，一面使用一面旅行。
當然少不了東京限定的風景印象手帕，一面使用一面旅行。

　

必逛2 85 發酵專門店

一旁的「85」則是將能為生活帶來健康的「發酵」專門店，尋常生活發酵物如醋醬、醬油、味噌等生活必需品，到自己DIY酵母盒等對人體與環境友善的發酵品，藉由這個小小空間，為自我健康與地球盡一份心力。

以發酵為主題的店，實在有太多驚喜物品在裡頭，值得細細慢逛。
以發酵為主題的店，實在有太多驚喜物品在裡頭，值得細細慢逛。

主張「擁有自己的酵母」概念的酵母培養盒，自己養酵母、醃出健康又愛吃的醬菜。
主張「擁有自己的酵母」概念的酵母培養盒，自己養酵母、醃出健康又愛吃的醬菜。

也提供已經醃漬了的罐裝蔬菜，各種醃菜擺放一起，五顏色六色的很好看。
也提供已經醃漬了的罐裝蔬菜，各種醃菜擺放一起，五顏色六色的很好看。

　

景點介紹

COREDO室町TERRACE

地址：東京都中央區日本橋室町3丁目2-1

營業：商店10:00∼21:00、餐廳11:00∼23:00

網址： mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi

　

【行遍天下】找回新鮮空氣 森林系旅行
3月號2020第330期

　

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