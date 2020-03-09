日式雜貨天堂 機器人咖啡廳陪玩陪聊
【圖／文：行遍天下】
疫情當道，為了減少人與人的接觸，如果來東京這間「沒有人咖啡館」應該可以大大減少接觸。這間位於東京剛剛開幕的澀谷FUKURAS百貨5樓，「Pepper PARLOR」咖啡館是一間機器人接待、點餐、甚至桌邊陪玩的科技咖啡館。
如同酒店接待大廳一樣的弧形櫃檯，一列機器人等候著客人的光臨，「Pepper PARLOR」是以日本軟銀在2015年推出具有人類情感表達的Pepper為主角，由Pepper接待、共玩的機器人主題咖啡館。
由Pepper迎賓與應對點餐，更可預約咖啡上桌時機器人坐檯陪玩。Pepper偵測與人眼睛的對望後展開對談，不但會陪聊，更提供心理測驗、記憶遊戲等有趣的桌遊，更酷炫的是如果想幫他拍照，他還會跳舞與擺出專業的POSE，讓喝咖啡的過程絕無冷場。
此外，前一代的NAO機器人則會在定時展開跳舞與樂團演奏，讓享用咖啡的過程中科技感十足呢。
景點介紹
澀谷FUKURAS
地址：東京都涉谷區道玄坂1-2-3
營業時間：商店2-5、8樓10:00∼21:00、6-7食堂、17樓餐廳11:00∼23:00、18樓餐廳吧11:00∼24:00
3月號2020第330期
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