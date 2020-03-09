日本東北只見線美拍密技 不用等100%拍得到

【圖／文：行遍天下】

日本南東北福島的「只見線」，全縣共有以第一二三四鐵橋、搭配列車經過的畫面，是許多台灣攝影愛好者的必拍景點之一，但因為列車每天只有來回共十個班次經過，因此總有許多攝影迷常常因為錯過火車通過時間而扼腕！現在當地觀光協會想出一套，「一定可以拍到只見線穿過鐵橋」經典畫面的方法！

福島縣的悠然青山間，河流倒映著白雲山谷，河面上的只見線第一鐵橋是最人氣的一個拍攝點，吸引無數旅人為了捕捉絕美景致，甘願步上層層階梯上山，在寒風中等待列車通行。位在「道の駅尾瀬街道みしま宿」旁的這條健行步道，通往不同高度的3個展望台拍攝點，越高雖然視野越好，但在拍攝上也需要更卓越的攝影器材支援。只見線列車每天會有來回共十個班次經過，而上午9點是等待的最佳時段，先有一班下行列車於9:05通過第一鐵橋，緊接著上行列車會於9:17通過。

為了滿足旅人們不需為列車漫長等待，當地觀光協會於今年3月貼心推出列車造型「地雞棒」(日文的地雞棒諧音同自拍棒)。如此一來，無論何時都可以拍攝到只見線列車通過鐵橋的畫面了。

主辦單位展示「一定拍到有車只見線」的辦法誕生，現場人都笑了。

吃著香氣四溢的地雞棒，手持綠白相間的只見線造型列車，以借位的方式，在滿山綠茵與萬頃波光間拍下獨一無二列車過鐵橋的趣味紀念照。

列車造型的外殼其實細看做得很精緻，還有森林裡的小動物當乘客。

如果逛遊玩只見線，還可驅車前往另一個福島秘境聖地─大內宿，保留茅草屋頂建築的大內宿，在白雪靄靄中的模樣更是嬌俏迷人。

爬上制高點可以看到眾多茅草屋的大內宿大景，也是人氣必拍。

再走進江戶時代的老屋，圍坐暖爐喝杯咖啡，品嚐當地特有的「高遠そば」(蕎麥麵)，以生大蔥為筷，一口Ｑ彈蕎麥麵，一口清爽的蘿蔔泥柴魚片湯汁，最後別忘咬一口大蔥，一陣暢快的辣意瞬間驅光寒意。

用大蔥當筷子，高遠蕎麥麵吃起來就是有一種爽快感！





景點介紹

福島只見線

JR只見線時刻表





大內宿觀光協會

地址：福島縣南會津郡下鄉町大字大內

電話：+81-241-68-3611

網址：ouchi-juku.com









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