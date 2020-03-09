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麵線場旁 X 鐵皮窄巷後 被包圍在大廈間神秘小平房

聯合新聞網 / 行遍天下
穿梭在木柵的巷弄間，兩旁都是大樓跟住家，幾乎沒有什麼商店⋯
穿梭在木柵的巷弄間，兩旁都是大樓跟住家，幾乎沒有什麼商店⋯

【圖／文：行遍天下】

被包圍在大廈間神秘小平房，原本是麵線場，尋找的過程就像一場幻境…

咦？怎麼是條死巷？正準備回頭時仔細一看，紅色鐵皮旁竟然有一條小路，好像可以過得去⋯？
咦？怎麼是條死巷？正準備回頭時仔細一看，紅色鐵皮旁竟然有一條小路，好像可以過得去⋯？

拐彎後在住家門前繞來繞去，終於在轉角的鐵皮樹叢間找到了有「劉協昌麵線」招牌的小巷！
拐彎後在住家門前繞來繞去，終於在轉角的鐵皮樹叢間找到了有「劉協昌麵線」招牌的小巷！

巷子兩旁的牆機乎要貼在肩上，腳底還聽得到水流的聲音，有種神隱少女在湯屋探險的感覺。
巷子兩旁的牆機乎要貼在肩上，腳底還聽得到水流的聲音，有種神隱少女在湯屋探險的感覺。

一走出巷，點點黃光與突然的寬闊讓人不禁傻了一下⋯這裡真的有咖啡廳呢？！
一走出巷，點點黃光與突然的寬闊讓人不禁傻了一下⋯這裡真的有咖啡廳呢？！

露天的小庭院與Ｌ型木臺、紅磚牆面上的彩色塗鴉和串成了燈串的溫黃，沒有咖啡廳的拘束更多了幾分如小酒館的浪漫，隨性找了個空位就能賴上一晚。

老闆Allen一邊調著酒一邊細數著關於木柵與這個曾是麵線工廠的種種，端上限量的「抹茶玫瑰提拉米蘇」選用京都丸久小山園抹茶，濃郁的茶香味卻一點都不苦，慕斯、蛋糕與抹茶醬交錯，時而濕潤時而濃稠。鐵盤上端來了剛沖好的摩卡咖啡，綿密的奶泡與一靠近鼻子就能聞到巧克力的香味，不至於搶走咖啡的酸苦又能留下剛剛好的甜。

隱藏在城市中的一方小小秘密天地。
隱藏在城市中的一方小小秘密天地。

溫暖的小平房是室內用餐空間。
溫暖的小平房是室內用餐空間。

抹茶玫瑰提拉米蘇選用丸久小山園的抹茶製作。
抹茶玫瑰提拉米蘇選用丸久小山園的抹茶製作。

摩卡咖啡奶泡綿密入口香醇。
摩卡咖啡奶泡綿密入口香醇。

　

景點介紹

自由之丘CCIP & CAFÉ

地址：台北市文山區木柵路三段103巷8號1F

電話：02-2937-5585

網址：自由之丘CCIP & CAFÉ

營業：週日至四11:00∼21:00、週五至六11:00∼22:00

價位：抹茶玫瑰提拉米蘇180元、摩卡130元、布朗尼冰淇淋160元

　

【行遍天下】找回新鮮空氣 森林系旅行
3月號2020第330期

　

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