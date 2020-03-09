快訊

畢業即失業？疫情難控 中國874萬大學生首當其衝

「半夜頻傳救護車聲」 米蘭台商盼包機撤僑

漂浮在東京空中 品世界與日式接軌的無窮美味

聯合新聞網 / 行遍天下
美拍密技是，太陽落到西邊順著光往東邊拍，就能拍到景觀台上人群飄在東京空中的樣子。
美拍密技是，太陽落到西邊順著光往東邊拍，就能拍到景觀台上人群飄在東京空中的樣子。

【圖／文：行遍天下】

2019年底剛開幕，澀谷SCRAMBLE SQUARE這座高47層，進駐許多日本首次進軍餐廳、甜點、雜貨旗艦店的大樓，一開幕就成為矚目焦點。

最讓人驚艷的空中景觀台SHIBUYA SKY，開幕至今仍需預約購票才能如願「飄在東京空中」。47戶外景觀台能夠以360度無死角的高空景觀傲視東京，傍晚時往東邊看，則藉由光影與日照的透明窗台的倒影，景觀台上的人群就這麼漂浮在東京的半空中更顯得迷幻。

最人氣的美拍區，甚至還要排隊才能拍照。
最人氣的美拍區，甚至還要排隊才能拍照。

最高露天平台「SKY STAGE」上，晴朗之日可以清楚遠眺富士山被夕陽映照得顯示出完整對稱輪廓的美感。

天氣好的時候可以看見富士山完整形狀，伴隨夕陽降落，很讓人著迷啊！
天氣好的時候可以看見富士山完整形狀，伴隨夕陽降落，很讓人著迷啊！

更設有面向夕陽落日的CLOUD HAMMOCK吊床區，讓人能好整以暇地躺臥著欣賞落日與星空。

CLOUD HAMMOCK吊床區故意做成角度傾斜，躺著就可以看富士山與夕陽，談戀愛剛剛好。
CLOUD HAMMOCK吊床區故意做成角度傾斜，躺著就可以看富士山與夕陽，談戀愛剛剛好。

當然最人氣且往往都需要排隊的，是面向西北角落的SKY EDGE區，特意降低高度只到肩膀左右的玻璃，成為了「飛翔在東京空中」的最佳取景點。

SKY EDGE區是玻璃圍牆最矮的地方，所以許多大膽的拍照姿勢都可以來這裡挑戰。
SKY EDGE區是玻璃圍牆最矮的地方，所以許多大膽的拍照姿勢都可以來這裡挑戰。

離去前別忘記紀念品商店巡禮一番，具有澀谷代表樣貌的忠犬八公、澀谷十字街頭的設計商品，是在高空中才能購入。

高空商品限定，澀谷商品，畫出澀谷街頭穿梭的樣子。
高空商品限定，澀谷商品，畫出澀谷街頭穿梭的樣子。

澀谷最有名的八公狗狗雕像，當然也要拿來做成限定商品。圖為用途很廣的日式布巾。
澀谷最有名的八公狗狗雕像，當然也要拿來做成限定商品。圖為用途很廣的日式布巾。

最有名的澀谷十字路口變成御守，可以保佑交通安全啊！
最有名的澀谷十字路口變成御守，可以保佑交通安全啊！

樓下美食也精采極了，引入餐廳、流行品牌與雜貨，足足有50個品牌是首次在日本或澀谷地區開幕。被譽為「奶油界LV」的ECHIRE P TISSERIE AU BEURRE甜點店，夾心奶油餅與可麗露、費南雪等小點，永遠飄散出誘人的奶油香。

號稱奶油界的LV，遠遠的就可以聞到香味，必吃！
號稱奶油界的LV，遠遠的就可以聞到香味，必吃！

而米其林二星主廚麵包鋪「THIERRY MARX LA BOULANGERIE」，則以一款有主廚側臉盒子包裝的丹麥奶油吐司而聞名，還限制只能1人購買2個，人氣可見一般。

奶油香氣十足，可頌吐司鬆軟有彈性，必買！
奶油香氣十足，可頌吐司鬆軟有彈性，必買！

在法國開設的日本主廚甜點店MORI YOSHIDA PARIS也首次登入日本，甜蜜適中的栗子蒙布朗，晚了可就會賣光。

光用看的就好好吃，有看到在櫥櫃內就一定要先買，可能逛一輪回來就會瞬間賣光。
光用看的就好好吃，有看到在櫥櫃內就一定要先買，可能逛一輪回來就會瞬間賣光。

　

景點介紹

澀谷SCRAMBLE SQUARE

地址：東京都澀谷區澀谷2-24-12

電話：+81-334-759497

時間：商店10:00～21:00、12F餐廳11:00～23:00、13F餐廳11:00～24:00、SHIBUYA SKY 9:00～23:00

門票：SHIBUYA SKY入場券1,800円

網址：www.shibuya-scramble-square.com/zh_tw

備註：要上SHIBUYA SKY請一定要事先預約購買門票

　

【行遍天下】找回新鮮空氣 森林系旅行
3月號2020第330期

　

點我看《行遍天下》旅遊TV

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網

更多精彩圖文：《行遍天下》作一個動靜皆宜的旅行家

相關新聞

日本東北只見線美拍密技 不用等100%拍得到

日本南東北福島的「只見線」，全縣共有以第一二三四鐵橋、搭配列車經過的畫面，是許多台灣攝影愛好者的必拍景點之一，但因為列車每天只有來回共十個班次經過，因此總有許多攝影迷常常因為錯過火車通過時間而扼腕！現在當地觀光協會想出一套，「一定可以拍到只見線穿過鐵橋」經典畫面的方法！

漂浮在東京空中 品世界與日式接軌的無窮美味

2019年底剛開幕，澀谷SCRAMBLE SQUARE這座高47層，進駐許多日本首次進軍餐廳、甜點、雜貨旗艦店的大樓，一開幕就成為矚目焦點。

走自然寧靜的森活 把森林感化成日常

「日月潭原森林民宿」根本就是睡在森林裡的秘境民宿，隱藏在熱鬧的日月潭風景區深處，彷彿遺世獨立的存在， 大片落地窗，隔天睡醒時，張開眼睛躺著就看到一整片山景森林。

麵線場旁 X 鐵皮窄巷後 被包圍在大廈間神秘小平房

被包圍在大廈間神秘小平房，原本是麵線場，尋找的過程就像一場幻境…

日式雜貨天堂 機器人咖啡廳陪玩陪聊

疫情當道，為了減少人與人的接觸，如果來東京這間「沒有人咖啡館」應該可以大大減少接觸。這間位於東京剛剛開幕的澀谷FUKURAS百貨5樓，「Pepper PARLOR」咖啡館是一間機器人接待、點餐、甚至桌邊陪玩的科技咖啡館。

日本橋街區的摩登擔當 走入像是一間生活美術館的氣氛裡漫遊

自江戶時代以來傳承東京古氛圍與懷舊歷史建築的日本橋地區，2019年秋天以台灣誠品首度進駐日本為主打的「COREDO室町TERRACE」開幕，營造出摩登質生活風，期望透過整合，讓前來遊歷的台、日、國際人士得以於此聚集於此、文化交流並感受全新不一樣的摩登日本橋區域。B1至1樓間，以美食與日式生活選物為主，在簡潔線條設計風中透以輕快的時尚感。

入住極光小鎮的「家」 開門就見綠光

冬天氣溫直逼零下20-30度的嚴峻氣候下，遊客入住在黃刀鎮的居住地就格外的重要。究竟當地人都是怎麼生活才能每日每日在這麼酷寒的冬季過生活呢？選擇民宿、入住在當地人的家裡，才真的實際感受到「在黃刀鎮有個家」的歸屬感。

山中夢想家茶香緩生活 化作雲端上森林系餐廳

空氣圖書館，不是一間收藏書的圖書館，而是收藏著嘉義梅山鄉的山間空氣與台灣老記憶的開放空間及餐廳，書架上沒有陳列書籍，但可用視覺閱讀，許多懷舊的老物件，都是主人陳柏宏的收藏，也融入清新植栽，透過提供美食，與人分享空間理念。陳柏宏笑說：「我們這裡海拔約一千公尺，有時飯吃著吃著，霧就飄進來了。」是座瞬息萬變的空氣圖書館。

綠光與台灣最近的距離 在這相遇99%的極光

每年8月底起至9月以及12~3月之間，是極光活躍的時期，從台灣出發，可以選擇從加拿大航空直飛溫哥華再直接轉機到這個小鎮，這樣的完美班機，讓台灣與極光的距離只要半天就可抵達。

乾拌麵正夯！想知道買哪家看這篇就好（上）

多樣麵體光速升級，鹹香酸辣拌醬千變萬化，台灣乾拌麵進入戰國時代，選擇性困難的麵麵控別慌，真實試吃評語報你知，一次看遍台灣的伴麵。

乾拌麵正夯！12間乾拌麵幫你一次評比（下）

台灣乾拌麵的戰國時代，在上集肯定看得不夠過癮，下集再網羅六間乾拌麵，什麼口味才能吃得好吃得開心，請看以下評比。

開港場藝文氣息 花咖啡尋找韓劇場景

仁川離首爾1小時車程，是許多韓劇、韓綜取景地，美景散落在海港邊和高低起伏的山城巷弄裡，點與點的距離不遠，適合把中區的景點規劃成一日順遊行程。

熱門新聞

日本東北只見線美拍密技 不用等100%拍得到

走自然寧靜的森活 把森林感化成日常

麵線場旁 X 鐵皮窄巷後 被包圍在大廈間神秘小平房

漂浮在東京空中 品世界與日式接軌的無窮美味

日式雜貨天堂 機器人咖啡廳陪玩陪聊

日本橋街區的摩登擔當 走入像是一間生活美術館的氣氛裡漫遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。