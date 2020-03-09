漂浮在東京空中 品世界與日式接軌的無窮美味

【圖／文：行遍天下】

2019年底剛開幕，澀谷SCRAMBLE SQUARE這座高47層，進駐許多日本首次進軍餐廳、甜點、雜貨旗艦店的大樓，一開幕就成為矚目焦點。

最讓人驚艷的空中景觀台SHIBUYA SKY，開幕至今仍需預約購票才能如願「飄在東京空中」。47戶外景觀台能夠以360度無死角的高空景觀傲視東京，傍晚時往東邊看，則藉由光影與日照的透明窗台的倒影，景觀台上的人群就這麼漂浮在東京的半空中更顯得迷幻。

最人氣的美拍區，甚至還要排隊才能拍照。

最高露天平台「SKY STAGE」上，晴朗之日可以清楚遠眺富士山被夕陽映照得顯示出完整對稱輪廓的美感。

天氣好的時候可以看見富士山完整形狀，伴隨夕陽降落，很讓人著迷啊！

更設有面向夕陽落日的CLOUD HAMMOCK吊床區，讓人能好整以暇地躺臥著欣賞落日與星空。

CLOUD HAMMOCK吊床區故意做成角度傾斜，躺著就可以看富士山與夕陽，談戀愛剛剛好。

當然最人氣且往往都需要排隊的，是面向西北角落的SKY EDGE區，特意降低高度只到肩膀左右的玻璃，成為了「飛翔在東京空中」的最佳取景點。

SKY EDGE區是玻璃圍牆最矮的地方，所以許多大膽的拍照姿勢都可以來這裡挑戰。

離去前別忘記紀念品商店巡禮一番，具有澀谷代表樣貌的忠犬八公、澀谷十字街頭的設計商品，是在高空中才能購入。

高空商品限定，澀谷商品，畫出澀谷街頭穿梭的樣子。

澀谷最有名的八公狗狗雕像，當然也要拿來做成限定商品。圖為用途很廣的日式布巾。

最有名的澀谷十字路口變成御守，可以保佑交通安全啊！

樓下美食也精采極了，引入餐廳、流行品牌與雜貨，足足有50個品牌是首次在日本或澀谷地區開幕。被譽為「奶油界LV」的ECHIRE P TISSERIE AU BEURRE甜點店，夾心奶油餅與可麗露、費南雪等小點，永遠飄散出誘人的奶油香。

號稱奶油界的LV，遠遠的就可以聞到香味，必吃！

而米其林二星主廚麵包鋪「THIERRY MARX LA BOULANGERIE」，則以一款有主廚側臉盒子包裝的丹麥奶油吐司而聞名，還限制只能1人購買2個，人氣可見一般。

奶油香氣十足，可頌吐司鬆軟有彈性，必買！

在法國開設的日本主廚甜點店MORI YOSHIDA PARIS也首次登入日本，甜蜜適中的栗子蒙布朗，晚了可就會賣光。

光用看的就好好吃，有看到在櫥櫃內就一定要先買，可能逛一輪回來就會瞬間賣光。





景點介紹

澀谷SCRAMBLE SQUARE

地址：東京都澀谷區澀谷2-24-12

電話：+81-334-759497

時間：商店10:00～21:00、12F餐廳11:00～23:00、13F餐廳11:00～24:00、SHIBUYA SKY 9:00～23:00

門票：SHIBUYA SKY入場券1,800円

網址：www.shibuya-scramble-square.com/zh_tw

備註：要上SHIBUYA SKY請一定要事先預約購買門票









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