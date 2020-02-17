開港場藝文氣息 花咖啡尋找韓劇場景
【圖／文：行遍天下】
仁川離首爾1小時車程，是許多韓劇、韓綜取景地，美景散落在海港邊和高低起伏的山城巷弄裡，點與點的距離不遠，適合把中區的景點規劃成一日順遊行程。
一到仁川的開港場，就能看見充滿異國風情的建築與樣貌。19世紀末，這裡是繁榮的貿易港口，也是日本的租界地，歷經130年的洗禮，當年的紅磚日式倉庫變成了一間間風格咖啡館、文化藝術中心與表演展覽館等仁川代表性的美術地標，讓旅人漫步在過往歷史場景的同時，也能欣賞韓國現代藝術融合的生活美學。
喜歡拍照的人，歡迎跟可愛、繽紛又幽默的的人偶雕像合照，搭配藍天和金色銀杏，盡情地在鏡頭前發揮創意吧！沿著開港場的小坡上去，會看見一間很可愛的韓屋咖啡廳，門口招牌寫著「花」字，鮮紅色的郵筒更是讓人吸引目光。
走近一看才發現，牆上放著韓劇「鬼怪」的劇照，原來這間咖啡廳竟是當時的著名拍攝場景。現在除了還有許多影迷會特地前來，在主角們坐過的位置品嚐咖啡、欣賞圖文書、稍作休息外，老闆製作的手工芳香蠟燭，更成為來此旅遊必買的伴手禮清單。
景點介紹
開港場
地址：仁川廣域市中區新浦路23號89街
花咖啡
地址：仁川廣域市中區新浦路2號80
電話：+82-32-934-3962
時間：週一至日10:00∼18:00
《遇見99%極光—加拿大黃刀鎮．台灣與綠光最近的距離》
※本期為雙封面合刊號
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言