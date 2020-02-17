乾拌麵正夯！12間乾拌麵幫你一次評比（下）
【圖／文：行遍天下】
台灣乾拌麵的戰國時代，在上集肯定看得不夠過癮，下集再網羅六間乾拌麵，什麼口味才能吃得好吃得開心，請看以下評比。
嚴選彰化、雲林正宗產地直送的蒜頭與紅蔥頭，以全食物概念經過煸炸、研磨多道工序，低溫調配成香蒜油蔥醬，保留溫潤感又不會於苦澀，結合手工日曬自然風乾的小Q麵條，細扁麵體飽含醬汁仍保有嚼勁，味道鮮美且彈牙。
價格：1袋4入248元
採雙醬料設計，傳統手法釀造的老烏醋，搭配醬油、蔥油、乾辣椒、蒜粉、辣椒粉等多樣材料的特調醬油膏，與Q彈有韌性的台南手工日曬麵拌在一起，入口時帶有清爽酸感，還有又香又麻的辣味充斥其中，為味蕾帶來衝擊。
價格：1袋5入199元
使用玉山茅台酒開發成佐料包，麵條特別選用不添加防腐劑的傳統日曬刀削寬麵，再搭配上豆瓣與辣椒條配出獨特的椒麻醬，以及提味的洋蔥絲，充分攪拌後，淡淡酒香散發在寬捲麵體之中，綜合麻、辣、清香、風味相當特別。
價格：1箱6袋原價840元，特價756元
選自宜蘭吉園圃三星蔥與澎湖金鉤蝦兩大地方經典食材，熬煮精煉成鮮甜的獨家拌醬，譜出「山珍」＋「海味」的新鮮組合，和著用手工精製、日光自然曬乾的關廟細麵，撒上青蔥包的切碎鮮蔥，一塊拌開來吃，更增添整體的豐厚滋味。
價格：1袋4入原價228元，特價168元
研磨杏仁果、白芝麻，加入川菜朝天椒與二荊條製成的椒麻堅果醬，過程中不加一滴水與摻油，混搭清新柴魚醬汁，辣味與鮮感並存，採日式涼麵的沾麵方式品嚐，獨特方型細麵設計讓醬汁容易滲透，入口清香，鮮辣的尾韻微微逸散。
價格：1袋3入原價250元，特價198元
作為醬料靈魂的豆瓣醬融合湖南郫縣豆瓣醬與台灣傳統豆瓣，並加入山奈、丁香、白芷、豆蔻、甘草、桂枝、紫草等十多種中藥材火炒出燒椒獨有的香氣，更提升了鹹與辣融合的味覺層次，中寬版的刀削麵外型波浪起伏更具嚼感。
價格：1袋4入原價288元，特價268元
《遇見99%極光—加拿大黃刀鎮．台灣與綠光最近的距離》
※本期為雙封面合刊號
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