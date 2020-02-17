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乾拌麵正夯！想知道買哪家看這篇就好（上）

聯合新聞網 / 行遍天下
辣油滴一點，慢慢咀嚼滋味更豐富。
辣油滴一點，慢慢咀嚼滋味更豐富。

【圖／文：行遍天下】

多樣麵體光速升級，鹹香酸辣拌醬千變萬化，台灣乾拌麵進入戰國時代，選擇性困難的麵麵控別慌，真實試吃評語報你知，一次看遍台灣的伴麵。

各家乾拌麵都有擁護者，本次排序不代表排名順序唷！
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1.太和殿-麻辣拌麵

特調麻辣醬扮演靈魂角色，含有辣椒、花椒、豆瓣醬成分，混合桂皮、孜然、甘草、白豆蔻等多種中草藥搭配麻辣香油與特調醬汁，連帶大份量純手工寬麵一同拌食，麻、辣、嗆、鮮多重滋味交疊，香氣與風味俱足，口感層次分明細緻。

價格：1袋4入260元

中藥香氣濃厚，怕辣的人也會愛上。
中藥香氣濃厚，怕辣的人也會愛上。

2.Suiooh水哦 千拌麵-黑麻油麵線

精選雲林在地小農以無農藥契作種植的天然老薑，搓成泥狀後以低溫熬煮，讓香氣完整封存，搭配用繁複傳統工法所焙製的的初榨黑麻油，經過九道碾壓與低鹽分等製作程序的的非基改手工麵線，滋味溫潤不躁舌，亦不會搶走麵體本身Q彈度。

價格：1袋3入168元

麵線有彈性，麻油香醇冬天吃超暖
麵線有彈性，麻油香醇冬天吃超暖

3.大師兄銷魂麵鋪-大師兄銷魂拌麵(粗麵)

精選辣椒、蔬果、豆瓣與多種天然中藥材，無添加細火熬煮翻炒十數小時，萃取成滴滴精華的手工辣油，附加的醬料與醋更畫龍點睛，拌入非基因改造麵粉製造的麵體，粗麵Q彈感十足，細麵纖細柔韌，均勻吸滿辣油，充盈中藥材香氣，滋味豐富爽口。

價格：1袋6入原價480元，特價399元

4. 金博家-蔥蔥回魂麵(乾拌麵)

烏醋佐醬油拌炒豆瓣醬調製的黑醬，大紅袍花椒粒、紅蔥油、辣椒爆香的紅醬，與充滿勁道的的手摺關廟細麵拌勻融合，色香味濃，呈現麻辣好勁道，再用高海拔產地美味新鮮大蔥為拌麵提味，遇醬軟化後發出的蔥香味，讓人越吃越涮嘴。

價格：1袋4入250元

均勻裹上蔥和黑紅醬，意外地有異國風味。
均勻裹上蔥和黑紅醬，意外地有異國風味。

5. 阿舍食堂-外省乾麵(原味)

醬料以古法熬製的醬油跟香麻油為主體，香麻油中又摻有大豆油與芝麻油，味覺香氣層次更多元，裹上麥心粉製成的中等寬度麵條，未經油炸少了油膩感，微彎麵條也讓醬汁更容易吸附，口味雖重但不死鹹，若隱若現的回甘清甜。

價格：1袋5入99元

平民樸實滋味，加顆蛋更飽足。
平民樸實滋味，加顆蛋更飽足。

6. Ambi-小情人麵(曖昧沙茶)

用甜菜根、紅蘿蔔、菠菜、蝶豆花、紫高麗五種蔬果原料，打成泥後加入麵粉，手工製作出寬版彩色麵條，天然色澤極具視覺美感，麵體厚實咬勁足，拌入鮮製調配的沙茶醬與呈細顆粒狀的蒜酥，在舌尖形成多層次韻味。

價格：1袋4入原價398元，特價298元

彩麵裹上沙茶不明顯，倒是蒜酥很提味。
彩麵裹上沙茶不明顯，倒是蒜酥很提味。

　

【行遍天下】1&2月號2020第329期
《遇見99%極光—加拿大黃刀鎮．台灣與綠光最近的距離》
※本期為雙封面合刊號

　

【影音】台灣與極光的距離究竟有多遠？

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