入住極光小鎮的「家」 開門就見綠光
【圖／文：行遍天下】
地形平坦的黃刀鎮，就連「最高的山」Bush Pilots Monument也只要爬1分鐘就可攻頂，站在制高點往下望去，這座人口只有2萬人的小鎮，安安靜靜飄渺著白煙，街上來回穿梭偶爾經過的車子，走在路上的人更是少之又少。
冬天氣溫直逼零下20-30度的嚴峻氣候下，遊客入住在黃刀鎮的居住地就格外的重要。究竟當地人都是怎麼生活才能每日每日在這麼酷寒的冬季過生活呢？選擇民宿、入住在當地人的家裡，才真的實際感受到「在黃刀鎮有個家」的歸屬感。
黃刀鎮舊城區域最知名的大奴湖泊是居民重要的漁貨收入來源，而廣闊無邊際般的湖泊到了冬天會快速開始結冰，水上船屋紛紛停駛到定點、結凍後，成為了一年之中獨有的「開車上船」的特色景象，而這些水上船屋也在房東的規劃之下成了熱門的住宿小屋。
如果是夏天到來，入住者必須滑著小艇(KAYA)才能抵達住宿點，到了冬天則可以開著車就直接抵達船屋，廣闊的湖面散發冷冽的氣氛，但屋子內卻是有著溫暖氣息的生活感讓人能暖心暖身安眠。
另一個在舊城區的住宿地，則是由當地最老的銀行改建而成的民宿，這座彷彿位於森林中的小木屋就在大奴湖畔旁，躲進屋子裡能夠盡享溫暖且溫馨的民居情調。到了夜晚極光出現時，走到大奴湖畔或者打開窗，在漆黑的夜空中就能直接看到超級活躍的極光閃耀於眼前，讓人感動。
追極光住宿
Airbnb
備註：黃刀鎮住宿一晚約2,000至5,000元不等，視各個房源而定
《遇見99%極光—加拿大黃刀鎮．台灣與綠光最近的距離》
※本期為雙封面合刊號
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