綠光與台灣最近的距離 在這相遇99%的極光

【圖／文：行遍天下．部分圖片提供：黃刀旅遊】

每年8月底起至9月以及12~3月之間，是極光活躍的時期，從台灣出發，可以選擇從加拿大航空直飛溫哥華再直接轉機到這個小鎮，這樣的完美班機，讓台灣與極光的距離只要半天就可抵達。

台灣與極光的距離原來那麼近。

屬於加拿大西北特區的黃刀鎮（Yellowknife)，是一座追光人的夢幻小鎮。當還沒跨出機場前，行李轉盤上的北極熊與身後漫天飛舞的極光圖樣，宣告著這是一座極光與極地的城鎮。位於極光橢圓環狀區極光帶的北緯62度，加上全區地形平坦無遮蔽，讓看到極光的機會大大增加，一整年裡約有250天的機會能看見這股神祕光芒。當極光大爆發時，甚至在有著燈火的鎮上推開窗門就能看見漫天飛舞的綠光在跳舞。

極光出現時，會逐漸由白轉綠，幸運的話還可看見紫色或紅色極光。

極光是地球磁場以及太陽風兩因素，在離地球90至160公里的高空碰撞，進入大氣層後與氧或氮原子碰撞後所產生的放電發光現象，但我們更相信另一種情感的說法，當地原住民因紐特人認為，先人靈魂存在極光裡，當他們想念地上的子孫時，就會化成極光前來一解思念。

夜幕低垂時極光的能見度最高，絕大部分是以綠色光影出現，幸運的時候更能看見紫色、粉色、紅色等極光躍動在天邊，時而如雲朵一樣漸漸幻化不同姿態，有時活躍期更像裙襬一樣彷彿隨著風在擺動著。更有極光爆發期時，天幕就像一座電影院，從天際線的左邊至右，佈滿綠光如漫天飛舞的花火撒落在整座天空，夜色被染成了如雞尾酒一樣迷幻的色澤，寧靜的綠光甚至照耀雪地。北方大地的傳說裡更說，遇見極光就能夠幸福一輩子。

黃刀鎮是一座極光與極地的城鎮。





極光之旅

航班資訊

黃刀鎮冬季時差與台灣相差16小時、並與溫哥華有1小時時差。從台灣建議可搭乘「加拿大航空」，自台灣出發10小時直飛溫哥華、續接冬季才有的直航直飛2.5小時抵達黃刀鎮，晚上立刻就可出發賞極光。以此次採訪為例，搭乘加拿大航空台灣出發後17小時就在黃刀鎮夜晚遇見極光，極光與台灣的距離只要17小時。





追極光行程

「黃刀旅遊」是黃刀鎮地區第一個華人市場品牌的旅行社，更是西北特區唯一獲獎的華人旅遊公司。提供中文、粵語、英文、西語、瑞典語等多種語言服務，讓溝通沒問題。黃刀城市觀光遊CAD85(約3小時)、極光觀賞台CAD125 (約4小時)、巴士湖畔追光之旅CAD100(約4小時)、阿拉斯加狗拉雪橇CAD125(約45分鐘)、大奴湖冰上釣魚CAD125(以上均需另加5%稅)。









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