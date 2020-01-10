大稻埕「非典型麵攤」 來自各店主家的家常料理

【圖／文：行遍天下】

由手工布設計品牌「儒家LU+」主理人盧津姬，與創意設計品牌「蘑菇MOGU」創辦人張嘉行、設計總監李美瑜兩夫妻，加上是「VVG好樣」生活品牌共同創辦人，也是「妙家庭廚房」食物研究設計主理人的謝妙芬，這4位自稱非常愛吃，常三不五時就喜歡聚在一起享受美食的好朋友，所一起開設的「津美妙」，有意思的取自其中3人名字各一字，組合而來的特別命名，和諧地自帶美味芳香的一間麵店。

▲小清新的津美妙店內外擁有文創藝術氣息和簡潔設計。 分享 facebook

▲津美妙百年老屋中庭，常有不少人拿著飲料和小菜在這賞景邊品嚐。 分享 facebook

在滿是古韻的大稻埕百年老屋裡，保有紅磚牆、老窗花的木造結構，簡單地以大面積潔白空間、白色陶瓷餐具和傳統筷籠，及自製設計的白色餐桌和厚實木凳椅，有著台式美學的營造出清新文青氣息。是做了十幾年文創的店主們，把主角留給台灣小吃麵食，用素雅的碗盤盛裝著單純好吃的食物，讓這股熟悉的好滋味增添精緻的美妙，也作為文化的傳承。

▲店內空間非常清新感覺。 分享 facebook

▲噴香誘人的蔥油開陽麵，做工繁複地精心料理出簡單中不平凡的垂涎好味。 分享 facebook

在開始設計菜單時，即是集結每個店主家裡的食譜，像是關鍵性讓大家決心要開麵店的蔥油開陽麵，即是謝妙芬家中的基本家常菜，蝦米佐蔥段、酒爆香快炒後，濃郁夠味的鹹香醬料，拌著細麵條，樸實地在口中洋溢著絕美口感；而出自盧津姬家中的榨菜肉末麵，特選鹽味恰到好處的清脆榨菜，和肥瘦比例適中的豬腿肉完美下鍋搭配後，風味雋永地令人食指大動。

▲獨家創造的酸奶花生糖粉潤餅，多層次的酸甜感，配上用特調比例，將黃檸檬原汁加上磨碎的薑渣，濾後而成的長生不老薑檸水。 分享 facebook

▲松花皮蛋沙拉和老醋花生都是絕妙的料理配佐和下酒好菜。 分享 facebook

此味只應天上有的，還有層次多元的椒麻麵、炸醬麵、烏醋麵，都簡單滿足人的味蕾；而多樣化的人氣小菜，例如選用手工現炸的花生，拌浸山西老陳醋和洋蔥丁，微甜酸的爽口，配上任何麵食都很對味好吃。

獨特的創意料理，還有松花皮蛋沙拉、酸奶花生糖粉潤餅、長生不老薑檸水等等，都不思議地道道可口，讓人得以在津美妙，從早到晚找到自己享受美食的純粹方式。非典型麵攤，好潮！





特色店家介紹

津美妙

地址：台北市大同區迪化街一段202號

電話：02-2552-0669

網址：津美妙

時間：11:00∼19:00

價格：蔥油開陽麵80元、松花皮蛋沙拉70元、老醋花生70元、酸奶花生糖粉潤餅100元、長生不老薑檸水、榨菜肉末麵100元、椒麻麵90元、涼拌菜豆50元、芹菜干絲50元





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