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台大女學生拒韓粉上廁所？網：下禮拜台灣就正常了

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07行遍天下

【圖／文：行遍天下】

▲鬧聚中西結合的設計元素，時髦火紅的很有自我個性。
▲鬧聚中西結合的設計元素，時髦火紅的很有自我個性。
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由4 位好朋友一起合開的鬧聚Hubbub麵食&茶專賣店，源於其中一位朋友傳承自宜蘭家族30餘年的二代老麵店，將多年來在傳統市場巷弄間飄香的功夫料理，移至台北落腳，繼續提供堅持不變的在地麵食好風味，因而從2019年8月開幕至今，就已如店舖整體火紅色系的感覺，紅紅火火地在民生社區掀起潮，吸引不少人前來嚐鮮。

▲精選全台各地優質茶葉品種，現萃好喝的冷萃茶飲，口口回甘。
▲精選全台各地優質茶葉品種，現萃好喝的冷萃茶飲，口口回甘。
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以鮮明朱紅的中西融合設計風，給人有著餐酒館的情調印象，座落在綠意圍繞的富錦街上。個性化的藝文氣息裡，不僅在食材上，有態度地延續著老店餐點的高標準精挑細選在地友善農作物和無毒有機產品，來全面顧好食安問題後，每天清晨即開始備料，以純手工方式炒醬，並加以嚴格製作的精神，用無基改、無漂白的新鮮麵粉，細心作成香Q彈牙的手工麵條，再承接老店傳統精準的麵食烹煮手法，推出最具代表性的「經典雙醬麵」，讓每一口麵條都極度入味的吃到雙重饗宴，完美展現道地宜蘭味。

▲鬧拌麵經典套餐─雙醬麵，除了主食每日小菜3樣和餛飩湯，一次吃盡鬧聚招牌美食。
▲鬧拌麵經典套餐─雙醬麵，除了主食每日小菜3樣和餛飩湯，一次吃盡鬧聚招牌美食。
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▲十全大補藥膳鴨肉湯麵以孰地片、川芎、白芍、黨參等天然藥膳食材加入鴨腿肉熬煮數小...
▲十全大補藥膳鴨肉湯麵以孰地片、川芎、白芍、黨參等天然藥膳食材加入鴨腿肉熬煮數小時的精華湯底，溫暖補身。(圖片提供/鬧聚)
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除此，更以善待客人如自己親友般的用心，而使用吃香草長大的健康豬大骨，和無染色的蝦米與香菇，當日熬煮5小時以上，製成獨門黃金比例、高營養價值的精華大骨湯，為鬧聚湯品靈魂角色的成為餛飩湯、貓耳朵及冷壓黑麻滋補麵、鬧聚麻香辣子麵等各式麵類的基底湯。

▲老家傳宜蘭鴨賞以在地手法製成有夠好味的小菜點心。
▲老家傳宜蘭鴨賞以在地手法製成有夠好味的小菜點心。
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在別出心裁打造不同以往傳統麵食的用餐體驗空間上，於菜單設計的細節，到特地請設計師製作的燈籠造型燈飾，與特別規劃的塌塌米個室、竹籠及麵勺掛飾，無不創造舒適又優雅有品味的用餐環境，一享老家傳宜蘭鴨賞、老家傳雞胗等特色菜、及現點現萃的招牌冷萃茶，和梨山冰茶、大島茶花等多樣化茶款，讓人在午後時分，也能在這座紅紅麵館裡品茗下午茶的休閒自在。

　

特色店家介紹

鬧聚Hubbub

地址：台北市松山區富錦街454號

電話：02-2768-5800

網址：鬧聚 Hubbub

時間：11:00∼21:00

價格：鬧拌麵經典套餐-雙醬麵220元、鬧聚麻香辣子麵215元、冷壓黑麻滋補麵215元、老家傳宜蘭鴨賞158元、老家傳雞胗128元、招牌餛飩湯88元、貓耳朵湯88元、鬧聚招牌冷萃紅茶88元，梨山冰茶150元、大島茶花130元

　

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