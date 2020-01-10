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台大女學生拒韓粉上廁所？網：下禮拜台灣就正常了

台灣與綠光最近的距離 相遇率99%的加拿大小鎮

2020-01-10 14:46行遍天下

【圖／文：行遍天下．部分圖片提供：黃刀旅遊】

▲黃刀鎮是一座極光與極地的城鎮。
▲黃刀鎮是一座極光與極地的城鎮。
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這是一座追光人的夢幻小鎮，當飛機緩緩劃過加拿大大地、漫天風雪鎖住城鎮成為冰雪小城，這座全世界最北的首都「黃刀鎮」就抵達了。還沒出機場前、行李轉盤上的北極熊與身後漫天飛舞的極光圖樣，宣告著這是一座極光與極地的城鎮。

▲在黃刀鎮常常可見的inukshuk是當地原住民的指路與友誼代表。
▲在黃刀鎮常常可見的inukshuk是當地原住民的指路與友誼代表。
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在雪的國度展開熱鬧雪季

屬於加拿大西北特區的黃刀鎮，位於極光橢圓環狀區極光帶的北緯62度，加上全區地形平坦無遮蔽，讓看到極光的機會大大增加，一整年裡約有250天的機會能看見這股神祕光芒。當極光大爆發時，甚至在有著燈火的鎮上推開窗門就能看見漫天飛舞的綠光在跳舞。

▲白天活動還可一起去大奴湖上釣超大湖魚。
▲白天活動還可一起去大奴湖上釣超大湖魚。
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▲隆冬時的黃刀鎮氣溫在-20度甚至低於-30都是常有的事。
▲隆冬時的黃刀鎮氣溫在-20度甚至低於-30都是常有的事。
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白天，這座冰雪城市是活潑的，零下30度冰雪將世界化成白色與黑色，卻因此而有了許多熱鬧的雪之活動。參加當地說華語的旅行團，甚至可以在語言溝通無礙的狀態之下，享樂冰雪世界。可以選擇參加飽覽這座城市的黃刀鎮觀光遊，拜訪這座由原住民文化、極光與急凍世界共構小鎮的樣貌。花1分鐘爬上黃刀鎮「最高峰」飽覽整座小鎮的樣貌、在立法院裡聆聽原住民為了捍衛自己主權而拋下一整隻北極熊標本的震撼故事、更在威爾斯親王博物館內，藉由擬真的標本體會生存在零下的生活大不易，最後更可在遊客中心裡獲得一份到達北緯62度與一把小黃刀別針的見證。

▲白天的活動豐富精彩，體驗阿拉斯加狗拉雪橇刺激好玩卻又凍極了。
▲白天的活動豐富精彩，體驗阿拉斯加狗拉雪橇刺激好玩卻又凍極了。
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▲一踏入黃刀鎮機場，行李轉盤上就是大大的北極熊歡迎大家。
▲一踏入黃刀鎮機場，行李轉盤上就是大大的北極熊歡迎大家。
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▲登高踏上黃刀鎮最高山頂，就可以看到這座被白雪覆蓋的極光小鎮。
▲登高踏上黃刀鎮最高山頂，就可以看到這座被白雪覆蓋的極光小鎮。
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如果想要更活潑的活動，就該參加與雪地相親的狗拉雪橇，特別擅長奔馳在雪地的阿拉斯加狗拉著雪橇奔馳在冰雪封鎖的樹林之間，乘坐在雪橇上的遊客，從低角度的視野望向這片雪國大地，甚至可以與熱愛狗狗的馴狗師Cynthia展開關於雪地與狗的談話，更能了解狗狗特性與活動樂趣。

與綠光相遇的幸福瞬間

每年8月底∼9月及12月∼3月底是極光活躍的時期。在這段期間內，若是從台灣出發，可以搭乘加拿大航空直飛溫哥華再直接轉黃刀鎮的完美班機，傍晚抵達稍事休息後，當天晚上就能與極光相遇。而停留在黃刀鎮也建議一定要預留3晚的住宿，幾乎99%都能遇見夢幻之光。

▲極光出現時，會逐漸由白轉綠，幸運的話還可看見紫色或紅色極光。
▲極光出現時，會逐漸由白轉綠，幸運的話還可看見紫色或紅色極光。
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▲遇見紅色極光突然降落在天際，霎那間讓人感動與激動爆發。
▲遇見紅色極光突然降落在天際，霎那間讓人感動與激動爆發。
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極光是地球磁場以及太陽風兩因素，在離地球90至160公里的高空碰撞，進入大氣層後與氧或氮原子碰撞後所產生的放電發光現象，但我們更相信另一種情感的說法，當地原住民因紐特人認為，先人靈魂存在極光裡，當他們想念地上的子孫時，就會化成極光前來一解思念。

▲在專業攝影導遊的帶領下，可慢慢調整設定，拍出與極光相遇最美模樣。
▲在專業攝影導遊的帶領下，可慢慢調整設定，拍出與極光相遇最美模樣。
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▲因為冬天而凍結在湖上的船隻，也成了拍極光最好的前景。
▲因為冬天而凍結在湖上的船隻，也成了拍極光最好的前景。
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夜幕低垂時極光的能見度最高，絕大部分是以綠色光影出現，幸運的時候更能看見紫色、粉色、紅色等極光躍動在天邊，時而如雲朵一樣漸漸幻化不同姿態，有時活躍期更像裙襬一樣彷彿隨著風在擺動著。更有極光爆發期時，天幕就像一座電影院，從天際線的左邊至右，佈滿綠光如漫天飛舞的花火撒落在整座天空，夜色被染成了如雞尾酒一樣迷幻的色澤，寧靜的綠光甚至照耀雪地。北方大地的傳說裡更說，遇見極光就能夠幸福一輩子。

　

景點介紹

航班資訊

黃刀鎮冬季時差與台灣相差16小時、並與溫哥華有1小時時差。從台灣建議可搭乘「加拿大航空」，自台灣出發10小時直飛溫哥華、續接冬季才有的直航直飛2.5小時抵達黃刀鎮，晚上立刻就可出發賞極光。以此次採訪為例，搭乘加拿大航空台灣出發後17小時就在黃刀鎮夜晚遇見極光，極光與台灣的距離只要17小時。

　

追極光行程

「a href="http:// yellowknifetours.com/zh-hant " target="_blank">黃刀旅遊」是黃刀鎮地區第一個華人市場品牌的旅行社，更是西北特區唯一獲獎的華人旅遊公司。提供中文、粵語、英文、西語、瑞典語等多種語言服務，讓溝通沒問題。黃刀城市觀光遊CAD85(約3小時)、極光觀賞台CAD125 (約4小時)、巴士湖畔追光之旅CAD100(約4小時)、阿拉斯加狗拉雪橇CAD125(約45分鐘)、大奴湖冰上釣魚CAD125(以上均需另加5%稅)。

　

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【行遍天下】01月號2020第329期
《出發！熱烈的郵輪旅行》

　

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