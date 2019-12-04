親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚漫旅
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

網軍idcc來自綠委辦公室？黃國書：跟楊蕙如根本不熟

兒福社工不配用3.7億辦公室？呂秋遠：憑這點為何不行

咖啡廳餐酒館 吃一頓屬於家的味道

2019-12-04 08:56行遍天下

【圖／文：行遍天下】

從餐點到空間體現「溫叨」概念。
從餐點到空間體現「溫叨」概念。
分享

身為台灣人總有一顆「愛歹丸」的心，而以下的他們則是把這份心意體現在一道道溫暖的料理上。「吃遍了世界還是最愛台灣味！」品牌行銷經理Ryan和店長Eddie相視而笑，不約而同說道。在餐廳「溫叨 Cafe & Dining」草創時期負責擔任產品行銷設計的Ryan原先在Apple亞洲區擔任產品顧問，熱愛歌唱的Eddie更曾於「超級星光大道」、「超級偶像」等歌唱節目出演參賽。

Ryan及Eddie覺得吃遍了世界還是最愛台灣味。
Ryan及Eddie覺得吃遍了世界還是最愛台灣味。
分享

座落於松菸誠品2樓的「溫叨 Cafe & Dining」，有著木質的溫潤，配上向著松菸廣場的落地窗，從門邊居家選物的「好生活」區、中央寬敞用餐的「好食」區、後頭沙發享受微醺的「好感」區及以在地食材發想的台灣味，從餐點到空間完整體現了「溫叨」的新概念，取台語諧音，意即「我家」。

木質的溫潤搭配上向著松菸的落地窗，非常適合坐上一下午。
木質的溫潤搭配上向著松菸的落地窗，非常適合坐上一下午。
分享

「核桃松子蜜煙肉」以蘋果、柳丁等新鮮蔬果燉煮2小時的三層肉，鹹香中帶著酸甜，搭配隨季節更換的小菜與台梗九號米的Q彈，肥瘦相間卻不膩口的入口即化，天冷的聖誕月裡不時還能遇見主廚貼心的薑汁地瓜甜湯。

用新鮮蔬果熬煮2小時的三層肉，入口即化還不膩口。
用新鮮蔬果熬煮2小時的三層肉，入口即化還不膩口。
分享

另外還有燒酒搖上蜜柑，添上一點金桔與橙片，「夕陽海灘」裡的清爽配上以吐司包裹雙色起士的酥炸起士條成了剛好的微醺；可頌的酥脆滿著奶茶醬香甜的「奶茶可芬」，一點也不乾澀反而堆疊 的美好。「溫叨」的料理就像每一個人心中的那個家，乍看之下也許平凡，卻總能在美好自在中感受到溫暖與驚豔。

　

景點介紹

溫叨 Cafe & Dining

地址：台北市信義區光復南路133號

電話：02- 6638- 8007

粉專：溫叨 Cafe & Dining

時間：週一至日11:00～22:00

價位：核桃松子蜜煙肉(松菸誠品獨賣)398元、 酥炸起士條180元、奶茶可芬200元、夕陽海灘280元。

　

分享

【行遍天下】12月號2019第328期
《日本福島 土湯溫泉．小鮮肉款待 愛上若男將》

　

更多好吃好玩：作一個動靜皆宜的旅行家

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

《行遍天下旅遊月刊》集結業界會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，每月提供讀者最新鮮有趣的旅遊資訊，規劃休閒旅遊路線，介紹國內外最好玩的吃、玩、買、住景點及各地人文特色風情。

相關新聞

小鮮肉款待 愛上若男將～歡迎光臨！土湯溫泉

2019-12-04 08:56

豪快享受世界300款精釀啤酒與料理

2019-12-04 08:56

參天林蔭森呼吸 台灣農林熊空茶園 都市人療癒能量秘境

2019-12-04 08:56

台南井仔腳鹽田賞絕美夕陽 四草綠色隧道宛如亞馬遜河

2019-12-04 08:56

產地到餐桌零距離 引領旅人走入農漁村認識食材

2019-12-04 08:56

屋久島／以森林與綠杉成就的魔法之島

2019-11-05 15:22

屋台村 ／一次滿足所有鹿兒島好滋味慾望

2019-11-05 15:22

種子島／接受滿滿宇宙能量

2019-11-05 15:22

鹿兒島／幽默與創意的鹿兒島伴手

2019-11-05 15:21

鹿兒島／昭和風情古樸建築裡的鮮樣貌

2019-11-05 15:21

鹿兒島／質感幽默小雜貨回憶

2019-11-05 15:21

渡邊優子／調出屋久島自然森林通往心靈的香氣

2019-11-05 15:21

日本大阪／感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-03 15:59

台北／出發前往城市一方綠洲看水牛、吹吹風

2019-10-03 15:59

日本大阪／啟動五感的光影&活生生博物館

2019-10-03 15:59

日本大阪／與巨大鯨鯊與微笑海報面對面接觸

2019-10-03 15:59

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

【日本京都】極致京色彩的五感體驗

2019-10-03 14:52

雲林西螺東市場必逛質感小舖 融入在地故事的金工創作

2019-09-09 14:40

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

老市場裡品味創意法國料理 想吃還沒那麼容易訂位

2019-09-09 14:40

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:50

不思議的心甜點 額滿為止排單看運氣

2019-09-09 08:50

天空樹的兒童夢想 玩樂孩子們的遊戲夢

2019-09-09 08:50

飛吧！翱翔東京迪士尼海洋 新設施亮相

2019-08-05 08:42

尋找東京迪士尼「世界最小米奇」 3種隱藏玩法不藏私

2019-08-05 08:41

在海天一色的太平洋海畔 以原始素材和古老手藝織造簡樸溫暖

2019-08-02 15:41

無酒精甘糀入喉 淺酌一口口日系少女特調

2019-08-02 15:41

聽全台唯一的飯店故事員 娓娓道來的峽谷幽情

2019-08-02 15:41

以暖泉與環保綠意佐人情味

2019-08-02 15:41

路過九份散散步 在金瓜石首間兩層樓房子喝杯咖啡吧

2019-07-08 08:52

傳承阿嬤的回憶與秘方 放棄高薪工程師工作跑去賣冰

2019-07-08 08:48

走闖澳門路地裏 用街頭塗鴉做澳門尋寶者

2019-07-05 16:38

細品四季自然風味 新鮮水果如雪在舌尖融化

2019-07-05 16:38

澳門的解壓魔法 療癒身心的秘境美食

2019-07-05 16:38
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

2020台灣要怎麼贏？

2019-11-28 15:34

中小型電子股編織作夢行情

2019-11-28 12:25

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

2020年三大轉機族群

2019-11-27 10:39

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top