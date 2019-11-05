渡邊優子／調出屋久島自然森林通往心靈的香氣

【圖．文｜行遍天下】

屋久島環島公路鄰近機場附近，一棟以地杉木頭建造的房屋佇立，小巧木頭上寫的「やわら香」，若是轉入探查，一股迷人的自然派香氣緩緩飄入嗅覺。飄揚暖簾後的木門緩緩打開，渡邊優子漾出一抹讓人舒心不過的微笑歡迎著，微風中，還有一抹杉木香。

木格的窗外，渡邊優子真誠的笑容總讓人不自覺地就放鬆了。 分享 facebook

來自愛知縣的渡邊優子，10幾年前在一間古書店不經意瞧見一幅讓她怦然心動的照片，那本二手寫真集上，綠意與植物生命力旺盛的屋久島畫面，深深刻刻地印入了心底，並讓她有「總有一天我要去這裡」的念頭。而日子過去夢幻場景畫面反而越見清晰，「想在那裡住下」想法更強烈了，她收拾好原本生活的舒適圈，飄揚到這座小島上，展開未知新生活。

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使用屋久島杉木做成的精油，能讓人身心都被療癒。 分享 facebook

就在販賣店旁邊，是渡邊優子萃取精油的工作室。 分享 facebook

踏上屋久島，森林與山的自然香氣飄進了鼻子裡，整座島上充滿的杉木能量也讓她著迷，喜歡香氣的優子，開始著手想調出杉木的屋久島味道。引進了請人專門打造的三座蒸餾機，找來島上的杉木原料，區分成樹幹、樹枝等細節，再一步一腳印的純粹緩緩蒸餾出充滿屋久島印記的精油香。

不僅僅是杉木吸引渡邊優子，更讓她著迷的還有屋久島的水質，豐沛水源在森林的過濾之下顯得格外純淨，融合進島嶼的香氣後讓許多喜歡香氛、香精味道的人驚艷不已。為了能讓工作更有樂趣，渡邊優子甚至還幫三台蒸餾機編寫上名字，一面蒸餾著精油的同時，也會一面與機器說話，用打從心裡的愛來經營著這份對屋久島的熱情。如今，屋久島的香氣藉由渡邊優子的愛，傳到了鹿兒島上、甚至更受邀來台灣活動上指導台灣民眾DIY出屋久島的香氣。散發著單純氣質與燦爛微笑的她，藉由調配出的自然森林氣味，把屋久島傳送至每個人的心靈裡了。

把萃取精油的機器做成了縮小版模型，並分別取了名字後，就真的跟機器有了感情。 分享 facebook

渡邊優子還開設體驗課程，讓遊客可以帶著屋久島香氣回家。 分享 facebook





景點介紹

やわら香 屋久杉染

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町楠川1471-5

電話｜+81-997-42-0109

網址｜yawaraca.jp

時間｜12:00～17:00

價位｜精油噴霧體驗1,200円(約10分鐘)、屋久島杉染2,800円(約60分鐘)





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