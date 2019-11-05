鹿兒島／質感幽默小雜貨回憶

【圖．文｜行遍天下】

清新質感卻又時而帶著小幽默，很適合在悠悠哉哉的午後拿起鹿兒島的小雜貨們，一起喝茶、一起回憶島時光呢！

海龜肚子裡，竟然可以拉出蛋。 分享 facebook





1、幽默鹿兒島T恤／BUY：BARIPA

把鹿兒島人最頭痛的櫻把鹿兒島人最頭痛的櫻島火山灰當成幽默對象，正面的CITY OF HE意思是火山灰之城(HE是鹿兒島方言火山灰意思)，而HE更有蒼蠅、屁的意思，也在T恤背後大大的展現幽默。(2,530円)

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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T恤的正反兩面。 分享 facebook

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2、屋久島的夥伴們／BUY：屋久島上販售店均售

屋久島上最人氣的伴手禮，透過公平貿易方式，請尼泊爾婦女一尊尊手做出的羊毛氈製品，繩文杉、屋久鹿與小猴、小海龜的模樣都被記錄下來了，更可愛的是細節也非常精細，小海龜肚子裡竟然還能拉出海龜蛋呢！(每個1,500円)

小夥伴們實在有夠Q的啦。 分享 facebook

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3、繩文之精茶粉／BUY：八万寿茶園

屋久島的八万寿茶園內提供的細緻茶粉， 以好空氣、好水質栽植的茶園茶製成，純淨無毒的綠茶粉末、玄米茶粉末，喝得到清新自然的芬芳。(50g 1,080円)

包裝簡約的精茶粉。 分享 facebook





4、沙丁魚筆袋／BUY：BARIPA

鹿兒島名物沙丁魚直接做成了羊毛氈筆袋，可愛的憨模樣，握在掌上的厚實保護好每一隻喜歡的筆，設計師還幽默的註解：用於重要會議！(1,650円)

有點小幽默的筆袋。 分享 facebook





5、白熊冰小包／BUY：BARIPA

把鹿兒島有名的白熊冰也拿來做文章，各種添加品可愛的散落在白熊的四周圍，大碗盛起白熊冰的羊毛氈小包，一面回味吃白熊冰的記憶一面使用吧。(1,650円)

圓滾滾又很溫暖感覺的白熊冰小包包。 分享 facebook





6、雞刺身環保袋／BUY：BARIPA

把最有名的鹿兒島名物「雞刺身」畫上大背包上，象徵著新鮮才是好吃的雞刺身，最上面當然要滴上鹿兒島微甜的醬油才夠味。包包可提可揹的特性很讓人喜歡。(1,980円)

超有設計感的雞，竟然代表雞刺身。 分享 facebook





7、すすむ屋茶店茶罐／BUY：すすむ屋茶店

把喝茶這件事情輕鬆、文青化，設計得極為質感的茶罐，可以好好收藏已經打開過了的茶葉。讓茶葉與質感生活能夠不斷串連起美好的島時光回憶。(1,800円)

很有質感的茶罐。 分享 facebook





8、すすむ屋茶店綠茶／BUY：すすむ屋茶店

鹿兒島是日本產茶的最南端，因此每年都能喝到最早的第一批新茶，是鹿兒島茶園的特性，採收的綠茶也總能嚐到好滋味。(こくまろ茶100g 1,200円)

很有機會可以買到的第一批新茶。 分享 facebook





9、薩摩切子／BUY：仙巖園薩摩切子賣店

堪稱鹿兒島工匠技藝名物，雙層、甚至三層的玻璃透出好看的雙色，每一個切痕也都是資深工匠的手作結晶，刻畫出每一個獨一無二的玻璃器具。(二色豬口杯33,000円、單腳杯35,200円)

玻璃器具顏色都很美。 分享 facebook





10、種子島甘露梅酒／BUY：種子島上各餐廳與賣店均售(但產量稀少)

以種子島栽植的梅子釀製而成，貼上可愛的酒標與稀少的產量，讓這款梅酒很受歡迎，甘甜中帶有清新滋味是最大特色。(1瓶2,500円．未成年請勿飲酒)

種子島栽植的梅子釀製而成。(未成年請勿飲酒) 分享 facebook





土產這裡買

BARIPA

地址｜鹿兒島縣鹿兒島市西田2-10-13-1F





八万寿茶園

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町小瀨田532-24





すすむ屋茶店

地址｜鹿兒島縣鹿兒島市上之園町27-13





仙巖園

地址｜鹿兒島縣鹿兒島市吉野町9700-1





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