鹿兒島／昭和風情古樸建築裡的鮮樣貌
【圖．文｜行遍天下】
就位於鹿兒島市中心的位置，一棟特色古樸的昭和風情怪建築吸引許多人的目光，推開暖簾後裡頭竟然別有洞天，1樓對外的農園食堂森のかぞく，是經營30多年有機野菜農場的直營餐廳。
推開奇怪的小門往後走去，竟然又出現圍繞著中空井字型的特色選書古書店、手沖咖啡館與熱狗店以及活動舉辦空間。怪怪建築裡讓人驚喜的小店一間又一間，最適合熱愛文青感的旅人前往探索了！
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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景點介紹
Retro&Loft
地址｜鹿兒島市名山町2-1レトロフト千歳ビル
電話｜+81-99-223-5066
網址｜retroft.com /a>
時間｜餐廳週二至日11:00～15:00(週一休)。書店週二至五11:00～18:00、六日至16:00(週一休)
【行遍天下】11月號2019第327期
《日本鹿兒島 屋久．種子島時光》
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