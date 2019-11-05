屋台村 ／一次滿足所有鹿兒島好滋味慾望
【圖．文｜行遍天下】
就在鹿兒島車站的斜對角，傍晚燈籠亮起後，成了鹿兒島市區最熱鬧的區域。
短短Ｌ字形的屋台村不大，但25間料理各異的小攤位成了認識鹿兒島美食最快速的地方，鹿兒島黑豬涮涮鍋、薩摩地雞、黑牛、新鮮魚貨、鰻魚飯、雞刺身等，每間都好迷人。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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最在地的享受方式就是每個攤位都吃一些再繼續造訪好幾家店品味各種料理，才是最鹿兒島豪邁式的晚餐之道。
景點介紹
鹿兒島屋台村
地址｜鹿兒島市中央町6-4
電話｜+81-99-255-1588
網址｜www.kagoshima-gourmet.jp
時間｜17:00～24:00(各家均有不同，每月有固定2日公休，會公佈於官網)
【行遍天下】11月號2019第327期
《日本鹿兒島 屋久．種子島時光》
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