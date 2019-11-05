屋久島／以森林與綠杉成就的魔法之島
【圖．文｜行遍天下】
從鹿兒島出發，乘上高速船，約1.5~2小時即可抵達的這座能量小島，島上超過75%是山的領域，也是全日本年降雨量最多、同時也是日本列為世界遺產的第一處，這裡是屋久島，也是樹的家。
這座以綠能量聚集而成的神秘小島，在經由動畫大師宮崎駿《魔法公主》在此取景後，屋久島山林就與「魔法森林」劃上等號，登島者也大多為登山而來，島上的店鋪更是幾乎可租借得到登山用具，為了就是讓大家去看看魔法森林的模樣。
「你今天登山了嗎？」是這裡的招呼語。若是對體力很有信心的人，可以挑戰進階登山版本去看看7200歲的繩文杉（約12小時）；若是如小編屬於幼幼班的人，則是可以試試初階挑戰，用約4小時的時間跟上嚮導的腳步，一同登上白谷雲水峽揭開魔法森林的神秘面紗。途中穿越千年的屋久杉，體會這裡大自然的力量，喝下一口無污染的山泉水，感受滿是森林能量的元氣。
下山後，當然要體會當地居民如何以自己的熱愛之心對待這座世界遺產故鄉。八万寿茶園以自然農法、純淨流水與雲霧供養著嬌嫩的茶葉，為的就是讓人們一品無毒栽種的日本新茶。
登山行程結束後，襲來的是空空的肚子，在這充滿自然能量的小島，當然也要吃自然健康的食物。來自北海道的鷹木明香開設了以天然酵素玄米、有機野菜、不含化學與動物成分所做的蔬食料理餐廳「hiyoriya」，這樣天然環境不但讓體弱多病的老闆自己恢復健康，也提供島民滿滿的活力能量。而來自千葉的江川竜彥則因為愛上屋久島純淨自然的甘甜水，移居到這裡開設島上唯一精釀啤酒店「CatchtheBeer」，順應著島上的自然環境產生的無毒水果，慢慢嘗試做出一支支具有特色風味的屋久島精釀啤酒，讓自然的味道跟野生酵母一起發酵，釀出一桶桶美味屋久島滋味。
而來自愛知縣的渡邊優子則用香氣來愛著屋久島，把屋久島杉木的樹幹、樹枝等各部位加以萃取，自己開設工廠一步一腳印的萃出最天然的屋久島精油，並且將這份心化於實際行動，開設芳香精油體驗、屋久島杉樹染等課程，讓屋久島的氣息能陪伴旅人回家。
還有距離宮之浦約10分鐘車程的「arigato」是間可愛的皮革工作舖，長得格外有氣質的店主移居到屋久島後，取得了屋久島被捕殺過多的鹿皮開始製造皮革的事業，讓遊客可以帶一個自己親手做的特色小皮包返鄉。
感受過白谷雲水峽的山洗禮，那麼也該走訪屋久島西部享受海巡禮，一大片純淨白潔的細貝殼沙灘的永田浜，這塊受到國際濕地公約組織拉姆薩爾條約(ラムサール条約)保護，認定是北太平洋赤蠵龜產卵密度最高的海灘。每年5月開始，2,000至3,000隻海龜乘著黑潮來到這裡產卵，到了8、9月，小海龜陸續破殼而出自然地朝向海洋奔去，這一幕幕感動人的畫面甚至還可以透過跟當地的海龜保育協會報名，而在夜間導覽之際看到。而若非海龜產卵孵化期間，則可盡情走在潔白純淨的沙灘傍著海的潔淨氣息。
這裡的大自然美景除了魔法森林外，西部林道的風景也是一絕。屋久島海線唯一被列為世界自然遺產的指定區域，也是唯一可以通行車輛的區域，穿梭在小杉林徑中，一定會遇見的就是這裡的居民「屋久鹿與屋久猴」。超過2萬隻的猴子、2萬匹的鹿，就這樣自由自在地生活在世界遺產中。
夜晚就該入住「SeasideHotel屋久島」(シーサイドホテル)，顧名思義就真的倚著海岸潮汐而建的旅店，老牌子飯店在2018年9月更開幕了嶄新的「波音日和」別館，以清水模與大片玻璃窗，將圍繞著屋久島的東海海洋景觀完整收納，小島的浪潮聲真的讓人很自在又安心。
景點介紹
白谷雲水峽
資訊｜請著登山鞋。自起點到青苔森林約需來回4小時，建議儘早出發以免壅擠。山上溫度較低建議多帶外套。請勿踩踏青苔。
屋久島觀光中心
地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦799
電話｜+81-997-42-0091
網址｜www.yksm.com
時間｜3至11月8:00~19:00、12至2月只到18:00
ariga to
地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町一湊2282-2
電話｜+81-80-5309-5213
時間｜11:00~18:00、週日14:00~18:00(週二休，時而有變以官網公佈為準)
hiyoriya
地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町小瀨田1436-35
電話｜+81-997-43-5400
時間｜週四至日12:00起至賣完(1日1套僅限10套，週一至三休)
CatchtheBeer
地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町小瀨田9-5
電話｜+81-997-43-5870
粉專｜CatchtheBeer
時間｜13:00~18:00(不定休公佈於FB粉絲團)
やわら香屋久杉染
地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町楠川1471-5
電話｜+81-997-42-0109
網址｜yawaraca.jp
時間｜12:00~17:00
價位｜精油噴霧體驗1,200円(約10分鐘)，屋久島杉染2,800円(約60分鐘)
八万寿茶園鹿兒島縣熊毛郡
地址｜屋久島町小瀨田532-24
電話｜+81-997-43-5330
永田浜
地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町永田浜
資訊｜每年5~7月海龜產卵、8~9月小海龜誕生爬向大海時，請依照現場指示禁行或行走，勿亂走影響生態
西部林道
地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町西部林道
時間｜7:00~17:00
資訊｜通行請不要打擾鹿與猴子，請勿跟猴子眼對眼以免發生危險
SeasideHotel屋久島飯店(シーサイドホテル)
地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦1208-9
電話｜+81-997-42-0175
時間｜Checkin15:00、Checkout10:00
《日本鹿兒島 屋久．種子島時光》
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