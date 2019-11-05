屋久島／以森林與綠杉成就的魔法之島

【圖．文｜行遍天下】

本來就是綠意且神祕的屋久島，有了「魔法公主」加持後，更是與「魔法森林」劃上等號。 分享 facebook

從鹿兒島出發，乘上高速船，約1.5~2小時即可抵達的這座能量小島，島上超過75%是山的領域，也是全日本年降雨量最多、同時也是日本列為世界遺產的第一處，這裡是屋久島，也是樹的家。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

屋久島觀光中心前，一幅夢幻屋久鹿與清澈水倒影的照片，讓人一踏上屋久島就感受魔法氣氛。 分享 facebook

這座以綠能量聚集而成的神秘小島，在經由動畫大師宮崎駿《魔法公主》在此取景後，屋久島山林就與「魔法森林」劃上等號，登島者也大多為登山而來，島上的店鋪更是幾乎可租借得到登山用具，為了就是讓大家去看看魔法森林的模樣。

觀光中心內任何的登山用品都可簡單租借。 分享 facebook

「你今天登山了嗎？」是這裡的招呼語。若是對體力很有信心的人，可以挑戰進階登山版本去看看7200歲的繩文杉（約12小時）；若是如小編屬於幼幼班的人，則是可以試試初階挑戰，用約4小時的時間跟上嚮導的腳步，一同登上白谷雲水峽揭開魔法森林的神秘面紗。途中穿越千年的屋久杉，體會這裡大自然的力量，喝下一口無污染的山泉水，感受滿是森林能量的元氣。

樹齡超過1千年的才能稱為屋久杉，而這株白谷雲水峽途中遇見的七本杉已有2000歲，在屋久島卻還只算年輕的屋久杉。 分享 facebook

下山後，當然要體會當地居民如何以自己的熱愛之心對待這座世界遺產故鄉。八万寿茶園以自然農法、純淨流水與雲霧供養著嬌嫩的茶葉，為的就是讓人們一品無毒栽種的日本新茶。

八万寿茶園的無毒栽植法，是在地人珍惜自己土地的真心。 分享 facebook

「hiyoriya」餐廳的玄米飯與健康蔬食，吃了完全無負擔。 分享 facebook

登山行程結束後，襲來的是空空的肚子，在這充滿自然能量的小島，當然也要吃自然健康的食物。來自北海道的鷹木明香開設了以天然酵素玄米、有機野菜、不含化學與動物成分所做的蔬食料理餐廳「hiyoriya」，這樣天然環境不但讓體弱多病的老闆自己恢復健康，也提供島民滿滿的活力能量。而來自千葉的江川竜彥則因為愛上屋久島純淨自然的甘甜水，移居到這裡開設島上唯一精釀啤酒店「CatchtheBeer」，順應著島上的自然環境產生的無毒水果，慢慢嘗試做出一支支具有特色風味的屋久島精釀啤酒，讓自然的味道跟野生酵母一起發酵，釀出一桶桶美味屋久島滋味。

島上唯一的精釀啤酒店，利用野生酵母製成，風味獨特。 分享 facebook

而來自愛知縣的渡邊優子則用香氣來愛著屋久島，把屋久島杉木的樹幹、樹枝等各部位加以萃取，自己開設工廠一步一腳印的萃出最天然的屋久島精油，並且將這份心化於實際行動，開設芳香精油體驗、屋久島杉樹染等課程，讓屋久島的氣息能陪伴旅人回家。

使用屋久島杉木做成的精油，能讓人身心都被療癒。 分享 facebook

還有距離宮之浦約10分鐘車程的「arigato」是間可愛的皮革工作舖，長得格外有氣質的店主移居到屋久島後，取得了屋久島被捕殺過多的鹿皮開始製造皮革的事業，讓遊客可以帶一個自己親手做的特色小皮包返鄉。

跟著arigato店主的教導，一步步手做出自己的皮革鑰匙套。 分享 facebook

感受過白谷雲水峽的山洗禮，那麼也該走訪屋久島西部享受海巡禮，一大片純淨白潔的細貝殼沙灘的永田浜，這塊受到國際濕地公約組織拉姆薩爾條約(ラムサール条約)保護，認定是北太平洋赤蠵龜產卵密度最高的海灘。每年5月開始，2,000至3,000隻海龜乘著黑潮來到這裡產卵，到了8、9月，小海龜陸續破殼而出自然地朝向海洋奔去，這一幕幕感動人的畫面甚至還可以透過跟當地的海龜保育協會報名，而在夜間導覽之際看到。而若非海龜產卵孵化期間，則可盡情走在潔白純淨的沙灘傍著海的潔淨氣息。

永田浜夏日是海龜保護地，海龜離去後，才能踏上這一片潔白沙灘 分享 facebook

這裡的大自然美景除了魔法森林外，西部林道的風景也是一絕。屋久島海線唯一被列為世界自然遺產的指定區域，也是唯一可以通行車輛的區域，穿梭在小杉林徑中，一定會遇見的就是這裡的居民「屋久鹿與屋久猴」。超過2萬隻的猴子、2萬匹的鹿，就這樣自由自在地生活在世界遺產中。

西部林道緩緩行之間，一定能遇見有著愛心屁股的屋久鹿以及屋久猴。 分享 facebook

夜晚就該入住「SeasideHotel屋久島」(シーサイドホテル)，顧名思義就真的倚著海岸潮汐而建的旅店，老牌子飯店在2018年9月更開幕了嶄新的「波音日和」別館，以清水模與大片玻璃窗，將圍繞著屋久島的東海海洋景觀完整收納，小島的浪潮聲真的讓人很自在又安心。

能夠躺著就眺望海景的設計旅店就在SeasideHotel屋久島。 分享 facebook





景點介紹

白谷雲水峽

資訊｜請著登山鞋。自起點到青苔森林約需來回4小時，建議儘早出發以免壅擠。山上溫度較低建議多帶外套。請勿踩踏青苔。





屋久島觀光中心

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦799

電話｜+81-997-42-0091

網址｜www.yksm.com

時間｜3至11月8:00~19:00、12至2月只到18:00





ariga to

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町一湊2282-2

電話｜+81-80-5309-5213

網址｜www.ariga-to.com

時間｜11:00~18:00、週日14:00~18:00(週二休，時而有變以官網公佈為準)





hiyoriya

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町小瀨田1436-35

電話｜+81-997-43-5400

時間｜週四至日12:00起至賣完(1日1套僅限10套，週一至三休)





CatchtheBeer

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町小瀨田9-5

電話｜+81-997-43-5870

粉專｜CatchtheBeer

時間｜13:00~18:00(不定休公佈於FB粉絲團)





やわら香屋久杉染

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町楠川1471-5

電話｜+81-997-42-0109

網址｜yawaraca.jp

時間｜12:00~17:00

價位｜精油噴霧體驗1,200円(約10分鐘)，屋久島杉染2,800円(約60分鐘)





八万寿茶園鹿兒島縣熊毛郡

地址｜屋久島町小瀨田532-24

電話｜+81-997-43-5330

網址｜hachimanjyuchaho.com





永田浜

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町永田浜

資訊｜每年5~7月海龜產卵、8~9月小海龜誕生爬向大海時，請依照現場指示禁行或行走，勿亂走影響生態





西部林道

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町西部林道

時間｜7:00~17:00

資訊｜通行請不要打擾鹿與猴子，請勿跟猴子眼對眼以免發生危險





SeasideHotel屋久島飯店(シーサイドホテル)

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦1208-9

電話｜+81-997-42-0175

網址｜www.ssh-yakushima.co.jp

時間｜Checkin15:00、Checkout10:00





分享 facebook





更多好吃好玩： 【影音】一探魔法公主的國度，必訪TOP9的能量景點

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》