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日本大阪／與巨大鯨鯊與微笑海報面對面接觸

2019-10-03 15:59行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

▲目前館內最人氣的海豹，某個角度看就像是正在對著你微笑呢。
▲目前館內最人氣的海豹，某個角度看就像是正在對著你微笑呢。
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遠在天保山的海遊館，是大阪市郊的最佳療癒勝地，近來因為館內兩隻可愛的圓滾滾海豹引發了可愛熱潮，兩隻海豹明星就是悠遊生活在這裡。

▲館內最人氣的大水缸，鯨鯊優游在裡頭。
▲館內最人氣的大水缸，鯨鯊優游在裡頭。
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1990年開業的大阪海遊館是世界上最大的城市型室內水族館。根據蓋亞傳說裡的描述「擁有火山活動的地球和存在地球上的所有生物，彼此相互作用而形成一個生命體」概念而建造，因此用了15個大型水槽、展現環太平洋10區域的自然環境生態。近620種類數以萬計的太平洋沿岸海中生物，讓即使生活在海島國家的每個人也都嘖嘖稱奇於再發現許多驚奇生物。最大的蓄水槽是目光焦點，兩隻龐然鯨鯊不斷穿梭在海底世界中，魟魚、紅色魚群悠遊其間，由上往下緩步環繞的設置，讓人能夠由不同角度來看著海中無敵世界的每處感動。

而最近館內突然爆紅超人氣的，是館內的兩隻超萌海豹，分別是臉蛋超小的「ユキ」和最年紀最大的「アラレ」，生活在海遊館內的3隻海豹中，這兩隻最受遊客喜愛，小巧臉龐配上圓滾滾身體，加上時而皺著Q成一團的眉頭、完全端坐著在休息的他們，卻意外在某個角度看起來就像泛著笑容在微笑一樣，甚至還被日本CASA BRUTUS攝影師捕捉到在海底悠遊微笑的照片而登上雜誌封面。也因為超級人氣的關係，海遊館近期還即將推出圓滾滾海豹抱枕，引來一陣詢問熱潮。

▲可愛的花園鰻也是人氣生物。
▲可愛的花園鰻也是人氣生物。
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▲遇到微笑著的魟魚出來打招呼。
▲遇到微笑著的魟魚出來打招呼。
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▲小丑魚與海葵的漂亮奇景。
▲小丑魚與海葵的漂亮奇景。
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除此之外，可愛活潑的水中海獺、搖頭晃腦的小型企鵝悠哉漫步、具有著奇異療癒魅力的各式各色水母等設施，讓人在館內幾乎忘了時光。更有一處能與水中生物親密接觸的觸摸區，小鯊魚、彩色魟都能在服務人員的指引之下親手觸摸他們直接的皮膚觸感，利用體驗式的旅遊經驗，創造出最難忘的無敵回憶。

▲觸摸池裡真的可以近距離摸到鯊魚與魟魚。
▲觸摸池裡真的可以近距離摸到鯊魚與魟魚。
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▲許多沒有見過的海洋生物。
▲許多沒有見過的海洋生物。
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▲人氣商品被大小朋友喜愛著。
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▲彷若海之色的藍色雙淇淋，離館前必品味。
▲彷若海之色的藍色雙淇淋，離館前必品味。
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景點介紹

海遊館

地址｜大阪市港區海岸通1-1-10

電話｜+81-6-6576-5501

時間｜10月9:30～20:00、11月10:00～20:00(以官網公告為準)

網址｜www.kaiyukan.com/language/chinese_traditional

費用｜2,300円

　

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《行遍天下》10月號2019第326期
【密探京都． PLUS大阪神祕療癒勝地】

　

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