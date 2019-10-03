親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

他升空軍少將一年多 言語、肢體騷擾部屬遭拔重懲

日本大阪／啟動五感的光影&活生生博物館

2019-10-03 15:59行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

▲NIFREL的世界裡，利用光與色彩與聲音，創造一區區美麗的活生生美術館。
▲NIFREL的世界裡，利用光與色彩與聲音，創造一區區美麗的活生生美術館。
分享

當漫遊在一座讓人心曠神怡的城市，路邊的小花、摘採花蜜的蜜蜂、天上浮雲與夕陽、下雨前傳來土地即將淋濕的氣味、與落下的聲音甚至是行人匆忙走過的腳步聲…世界被這些光影與聲響及形狀充斥著，而身處於其中的我們有多久沒能好好停下腳步來感受與觸動？以日語「感性接觸」(KANSEI NIFREL)命名的NIFREL博物館，像是一場踏入五感展開的迷幻領域，燈光與音樂柔美，更是一場與未知生物相遇的悸動。

▲利用光影與投射，讓人彷彿置身宇宙世界中。
▲利用光影與投射，讓人彷彿置身宇宙世界中。
分享

被館方定義為「活生生的博物館」，但如果真要細心觀察，更可說這是一座活生生的美術館。以聲光、音樂、展覽主題等不同五感體驗的設置，要遊客一起進入這趟跟生物面對面的驚奇旅程。

▲白老虎是最人氣的區域，每日都會有工作人員用道具陪玩。
▲白老虎是最人氣的區域，每日都會有工作人員用道具陪玩。
分享

結合藝術、水族館、動物園等多種展示的獨特主題館，例如進入展間COLORS(感受色彩區域)，環繞著展場內13個水族箱內展示著，如同主題所言，以顏色來做為區分，把五顏六色、不可思議柔美顏色的水中生物聚集於此，搭配著天花板垂落而下燈光模擬水平面波光裊裊的模樣，周圍的音樂、環境等也如行雲流水緩緩地幻化著迷幻的顏色，色彩斑斕的美人魚、彩色魚、花斑連鰭等更讓人著迷於水底世界的驚奇色彩學。

▲開放區域則是可以超級近距離欣賞水豚君、企鵝等。
▲開放區域則是可以超級近距離欣賞水豚君、企鵝等。
分享

隱形探秘區則展示了超多「隱形高手」生物，而感受技巧專區ABILITIES則是讓旅客可以窺看到水底世界魚群的驚人生存技巧，如會隱身術的比目魚、利用噴水射出水柱捕獲獵物的射水魚等，讓人不禁讚嘆生物世界的豐沛生態。

另外也更有結合光點與玻璃反射的感受姿態區(SHAPES)、由藝術家松尾高弘設計的聲光效果球體，每次約8分鐘的變化投影表演，讓體驗者幾乎是身處宇宙中一樣迷幻。開放的BEHAVIOR(感受動態)更把遊客帶入整區OPEN的空間，鳥兒在頭上飛過、水豚君就靜靜坐在旁邊發呆，大嘴鳥張大眼睛與每個遊客四目相對，小貓頭鷹轉著脖子狐疑看著四周一切…像是不合常理卻又極度安全的參觀體驗，最讓人喜歡。

▲隱密展示區可以找到變色龍、隱藏比目魚等有趣生物。
▲隱密展示區可以找到變色龍、隱藏比目魚等有趣生物。
分享

而園區裡最多人矚目的，是有著白老虎掛帥的動物區，海馬、鱷魚、活生生百老虎就近在眼前。累了還能坐下來歇息，點一顆「用吃的水」，細細品味只有這裡才看得到的「美的一切」。

▲當然離園之前別忘記購買好多可愛小雜貨。
▲當然離園之前別忘記購買好多可愛小雜貨。
分享

　

景點介紹

NIFREL

地址｜大阪府吹田市千里萬博公園2-1 (EXPOCITY內 NIFREL)

電話｜+81-6-6876-2216

時間｜10:00～20:00(19:00最晚入館)

網址｜nifrel.jp/tc

費用｜2,000円

　

分享

《行遍天下》10月號2019第326期
【密探京都． PLUS大阪神祕療癒勝地】

　

更多好吃好玩：【影音】返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

《行遍天下旅遊月刊》集結業界會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，每月提供讀者最新鮮有趣的旅遊資訊，規劃休閒旅遊路線，介紹國內外最好玩的吃、玩、買、住景點及各地人文特色風情。

相關新聞

日本大阪／感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-03 15:59

台北／出發前往城市一方綠洲看水牛、吹吹風

2019-10-03 15:59

日本大阪／與巨大鯨鯊與微笑海報面對面接觸

2019-10-03 15:59

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

【日本京都】極致京色彩的五感體驗

2019-10-03 14:52

雲林西螺東市場必逛質感小舖 融入在地故事的金工創作

2019-09-09 14:40

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

老市場裡品味創意法國料理 想吃還沒那麼容易訂位

2019-09-09 14:40

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:50

不思議的心甜點 額滿為止排單看運氣

2019-09-09 08:50

天空樹的兒童夢想 玩樂孩子們的遊戲夢

2019-09-09 08:50

飛吧！翱翔東京迪士尼海洋 新設施亮相

2019-08-05 08:42

尋找東京迪士尼「世界最小米奇」 3種隱藏玩法不藏私

2019-08-05 08:41

在海天一色的太平洋海畔 以原始素材和古老手藝織造簡樸溫暖

2019-08-02 15:41

無酒精甘糀入喉 淺酌一口口日系少女特調

2019-08-02 15:41

聽全台唯一的飯店故事員 娓娓道來的峽谷幽情

2019-08-02 15:41

以暖泉與環保綠意佐人情味

2019-08-02 15:41

路過九份散散步 在金瓜石首間兩層樓房子喝杯咖啡吧

2019-07-08 08:52

傳承阿嬤的回憶與秘方 放棄高薪工程師工作跑去賣冰

2019-07-08 08:48

走闖澳門路地裏 用街頭塗鴉做澳門尋寶者

2019-07-05 16:38

細品四季自然風味 新鮮水果如雪在舌尖融化

2019-07-05 16:38

澳門的解壓魔法 療癒身心的秘境美食

2019-07-05 16:38

乾淨爽朗只有簡單%字樣 就像在維港海畔一抹新鮮甘甜香

2019-06-03 08:58

彷彿踏入舊香港的復古年代 好酒好菜好好聊

2019-06-03 08:58

深夜到白日的頂級金黃美味 連陳奕迅都鍾愛

2019-06-03 08:58

三顆蛋的三重享受 流瀉而下的金黃蛋汁太晚來就吃不到

2019-06-03 08:58

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

原始自然美山海秘境 台26線旭海—港仔

2019-05-02 15:33

來曼谷 探索從未踏過的單車地圖

2019-05-02 12:37

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

日本溫泉小鮮肉振興計畫 若男將歡迎您

2019-05-02 12:37

帛琉 奇幻海洋之旅夏日島國風情畫

2019-05-02 12:37

在曼谷有個漂亮的家 驚豔連連好旅宿

2019-05-02 12:36
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top