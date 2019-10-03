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日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

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日本大阪／感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-03 15:59行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

▲最人氣的新設施，真的完全挑戰膽量漫步在300公尺日本最高摩天大樓天空中。
▲最人氣的新設施，真的完全挑戰膽量漫步在300公尺日本最高摩天大樓天空中。
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位於阿倍野站的出口，這座日本最高的摩天大樓，高聳在大阪的天空之下，隨著電梯的不斷攀升，來到阿倍野展望台，像是擁有了一處能夠解放身心的自我祕密花園，一望無際的大阪東西南北風景盡入眼簾，連雲也感覺好近好近。

▲不定時出沒的阿倍野熊，一出現就會受到全場歡迎。
▲不定時出沒的阿倍野熊，一出現就會受到全場歡迎。
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距離地面300公尺高的距離，阿倍野展望台已經列為到大阪必去體驗的悠遊地點，因為距離天空非常近，甚至還孕育誕生怎麼念都一樣發音的「阿倍野熊-あべのべあ」(ABENO BEAR)，當代表著雲朵繚繞的阿倍野熊出沒時，也讓人感受到整個大廈散發出來的清爽明亮感，每日不定時出沒時、如同雲朵一樣的神祕的阿倍野熊，最喜歡雲朵，且會根據每日氣候的雲朵狀態，身上的藍天白雲也會不同呢！

▲大膽的人，甚至可以放手往後仰，心跳指數百分百。
▲大膽的人，甚至可以放手往後仰，心跳指數百分百。
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而來到阿倍野展望台，更不能錯過2019年3月開始推出的刺激新體驗「斷崖絕壁EDGE THE HARUKAS」，這樣新活動如果想要挑戰，需要先卸除身上的所有一切不必要裝備，換上專用的紅色連身衣、套上層層的安全救生索、套上手套後，一個個依序跟著工作人員的腳步走上最頂樓。走在鋼架結構緩緩爬上整座建築的最高鋼架步道，整個露天的強勁高空風吹來讓人精神為之一振。在窄窄只有寬60公分的走道上展開一次新的感官體驗。依循工作人員的指示試著往外望去，整座大阪無遮蔽的納入眼簾，而刺激的正要展開；工作人員精心設計了試膽體驗，先是彎著腰以俯衝入地下的姿勢震撼視野放聲高喊HARUKAS，接著更要挑戰大膽的後仰動作，甚至還會一一誘導體驗者放膽張開雙手盡情往後躺，挑戰人體對於高空與後仰的恐懼極限，傍晚的夕陽在眼前即將沉入大阪港那一端，又驚又喜的高空漫步伴隨美景，讓人迷醉。

▲展望台每日舉行的光影秀，真的可以利用觸摸發射煙火呢！
▲展望台每日舉行的光影秀，真的可以利用觸摸發射煙火呢！
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▲寬闊展望台，傍晚時前來還可看到夕陽與夜景。
▲寬闊展望台，傍晚時前來還可看到夕陽與夜景。
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▲展望台庭園BBQ啤酒吧是最人氣的夜晚享受。
▲展望台庭園BBQ啤酒吧是最人氣的夜晚享受。
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▲號稱跟300公尺長致敬的超長熱狗堡。
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▲離開展望台前不要忘記一定要上廁所，堪稱無敵景觀廁所也是朝聖重點。
▲離開展望台前不要忘記一定要上廁所，堪稱無敵景觀廁所也是朝聖重點。
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臨走前可別忘記，到啤酒花園感受暢快空中烤肉的樂趣，也可到同棟建築底下的近鐵百貨就是最佳掃貨專區，一應俱全的伴手禮店與甜點店林立，還有超好逛的藥妝店與電器行，把要帶回國的禮物一併買好買滿最滿足。

▲離開前別忘記到近鐵百貨徹底逛玩，可以把伴手禮一網打盡。
▲離開前別忘記到近鐵百貨徹底逛玩，可以把伴手禮一網打盡。
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景點介紹

阿倍野 HARUKAS

地址｜大阪市阿倍野區阿倍野筋1-1-43

電話｜+81-6-6624-1111

時間｜EDGE THE HARUKAS一日3場10:00、13:00、18:00

網址｜www.abenoharukas-300.jp/observatory

費用｜阿倍野展望台1,500円(台灣旅行社購買有特別優惠)、EDGE THE HARUKAS1,000円(含紀念照片一張，需先購入展望台門票入館)

　

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《行遍天下》10月號2019第326期
【密探京都． PLUS大阪神祕療癒勝地】

　

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《行遍天下旅遊月刊》集結業界會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，每月提供讀者最新鮮有趣的旅遊資訊，規劃休閒旅遊路線，介紹國內外最好玩的吃、玩、買、住景點及各地人文特色風情。

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