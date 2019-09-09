淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

【圖．文｜行遍天下】

新竹東門之旅從百年的傳統早市到夜間的文青鬧市，可以體驗一場交織在歲月裡的老浪漫與新鮮事。這回找到的，是市場裡唯一一間臭豆腐店。

▲本來是餐車的小攤，如今進入市場開業了。 分享 facebook

28歲的老闆眭平插著腰，在油鍋前站哨，金黃的油裡滾著吱吱作響的豆腐。原本開在市場外的阿平臭豆腐，最初只有一台小餐車和眭平一人經營，新竹東門市場漸漸活絡後，才與弟弟眭廷走進店面。

▲金黃的油裡滾著吱吱作響的豆腐。 分享 facebook

這看似簡單的金黃小方塊卻費盡了心，當初為了尋找屬於自己的理想口味，不僅吃遍了40間臭豆腐店，為了維護發酵品質找工廠專門醃製，連「炸」也耗費了幾年的時間才成功做出咬著酥脆嚼著綿密的口感，而這一切卻只因為一個可愛又單純的原因，「因為我很喜歡吃，所以想要做出一個屬於自己的臭豆腐」眭平靦腆的笑著說。

▲淡淡的豆香，配上自製的泡菜，吸引很多人來吃。 分享 facebook

以中藥醃製的鹵水發酵而成的豆腐，沒有濃烈的嗆鼻味，反而有一股淡淡的豆香，配上自製的泡菜、蒜蓉醬與辣醬，鹹香辣勁卻爽口無負擔。





景點介紹

阿平臭豆腐

攤位｜1030

電話｜0903-166-808

網址｜阿平臭豆腐-東門市場唯一正宗臭豆腐

時間｜週二至日 17:00~22:30

消費｜臭豆腐50元、鹹豬肉50元(小)/100元(大)





分享 facebook





更多好吃好玩： 【影音】日本長野上田小時光 微住一週間

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》