老市場裡品味創意法國料理 想吃還沒那麼容易訂位

【圖．文｜行遍天下】

一方水土養一方人，不同的自然風土孕育出了不同的人與文化。旅行路上鑽進傳統市場探險，是最接地氣的方式之一。漫步鹽埕第一市場，這個誕生於1948的商場，迄今剛好滿七十一年。

為了活絡市場的閒置空間，文昕又展開了青銀共市計畫，他徵募到了充滿實驗性的創意西餐。也為市場帶來新的活水。

▲小小攤位少少的八個座位，人潮有默契地在六點一起湧入。 分享 facebook

通常擺放著蔬果、海鮮、肉品的菜市場攤檯上，但小鉢洋食卻完全顛覆了一般人的想像，竟然整齊擺放著餐巾、餐具與高腳杯。小小攤位少少的八個座位，人潮有默契地在六點一起湧入，旋即滿座。曾經旅居澳洲多年的Marc，擁有在法式餐廳豐富的工作經歷。Marc精準地料理食材、擺盤、上菜，卻還能一邊與客人說菜、閒聊。或許是場地的關係，原本只能在餐館規規矩矩吃的法式料理，在這裡卻一點也不拘謹，只有愉快聊天的輕鬆愜意。

▲旅居澳洲多年的Marc，擁有在法式餐廳豐富的工作經歷。 分享 facebook

從前菜到甜點，除了主餐，每一道都是用精緻的小鉢食器盛裝。雖然一天只營業四小時，其實Marc為了這四小時的演出，必須得花上一整個白天準備。許多半成品其實都是在家準備好後使用保鮮盒密封保存，然後騎半小時的摩托車從仁武住處運過來。小鉢洋食菜單隨季節調整，Marc表示季節的變化在市場裡騙不了人，常常看到沒接觸過的食材，都是和阿姨詢問後才知道如何的運用。雖然目前正為了9月新菜單焦頭爛額中，不過相信一定能夠讓大家感到耳目一新！

▲每一道餐點都是用精緻的小鉢食器盛裝。 分享 facebook





景點介紹

小鉢洋食

攤位｜141-7

時間｜17:00~22:00

訂位｜@803marketmarky

消費｜套餐6道480元





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