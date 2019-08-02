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互相傷害！南韓也宣布出口「白名單」剔除日本

曼谷6連爆！市中心「土製炸彈」連環襲擊，已4傷

聽全台唯一的飯店故事員 娓娓道來的峽谷幽情

2019-08-02 15:41行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

Asser精彩解說白楊步道豐富的生態植物。
Asser精彩解說白楊步道豐富的生態植物。
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「花、秋有月，夏有涼風，冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」在氣勢磅礡的太魯閣峽谷裡，吟頌宋朝詩人慧開禪師詩句的Asser，極具詩意情感形容此作就如同太魯閣四季景緻值得一再到訪。「甚至是一天之內，都可感受到陰晴氣候，花卉生態隨海拔而異的豐富變化；太魯閣365天都非常適合過來遊玩，多變風貌的感動讓我一愛上就捨不得走。」這是Asser多年來向山請教事情，想對大家說後山故事的綿綿情話。

九芎樹樹幹深受飛鼠喜歡而留有爪痕。
九芎樹樹幹深受飛鼠喜歡而留有爪痕。
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太魯閣的地質結構也深藏不少故事。
太魯閣的地質結構也深藏不少故事。
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從小住在花蓮光復鄉，爸爸是客家人、媽媽是邦查(Pangcah)阿美族的Asser，以原住民給人的天生幽默感，自稱為低調的「客邦族」。身為太魯閣晶英酒店裡唯一「故事員」的Asser，從原本任職美工設計15年，到轉為專任故事員9年，始終面帶微笑細心觀察旅客的需要，熱情提供景點行程建議，大方分享山谷美麗情事和珍貴照片外；土生土長的他，閱歷太魯閣各種風貌時期的典故、鄉野軼事和人文、地理知識脈絡下，活字典般的妙語如珠，生動說書的神情姿態，總是讓人跟著他實際走訪太魯閣各大步道時，彷彿讀完一本有意思的洄瀾歷史故事書。

這回跟著Asser的腳步，走訪他稱作是「適合朋友以上，情侶未滿的白楊步道」和「就算下起雨來也沒關係！驚險的九曲洞步道，場景只是換成瓊瑤版的煙雨濛濛，別有一番詩意。」在一路上繪聲繪色的解說下，體會在身觸沁涼山泉綠意和眼賞天然美景、耳聽溪谷樂音的變化多端。

石頭堆為指引方向及辨識通行道路的地標。
石頭堆為指引方向及辨識通行道路的地標。
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也因而知道要追溯白楊步道的歷史，必須推到上一個世紀；白楊瀑布原來是日本人稱可媲美日本三大名瀑的華嚴瀑布；一直到九曲洞地名由來和地質改變的視角觀看⋯過程毫無冷場。即便導覽過不知多少回的步道路線，Asser依舊會從中找到新的題材和背後故事淵源，同時抱著「對山的好奇心，總想著還有那裡我沒去過？」開發新的路線景點，搜集資料。如此「每每看到旅客開心獲得的表情，我就覺得心滿意足！」是Asser在山裡說故事的最大成就。

太魯閣晶英酒店特製的登山餐盒，有中西式選擇外，皆附有能量凍飲、營養棒、水果和緩解...
太魯閣晶英酒店特製的登山餐盒，有中西式選擇外，皆附有能量凍飲、營養棒、水果和緩解肌肉不適的發泡錠。
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景點介紹

太魯閣晶英酒店

地址｜花蓮縣秀林鄉天祥路18號

電話｜03-869-1155

網址｜https://taroko.silksplace.com/tw

價位｜錐麓古道飯店故事員全程導覽服務，每次收費3,000元，需於入住前20天告知。

備註｜即日起至8月31日「夏訪．錐麓古道三天兩夜住房專案」雙人成行，平日每人8,999元起，包含山嵐客房住宿兩晚、自助早餐兩次、任選中式合菜或自助晚餐兩次，登山接駁服務、花蓮車站到飯店的來回接駁服務、登山專屬包。

　

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《行遍天下》8月號2019第324期【夏花蓮 最新&再發現】

　

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