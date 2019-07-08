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對戰館長留退路？ 拳王練喻軒提「5方案」改變規則

傳承阿嬤的回憶與秘方 放棄高薪工程師工作跑去賣冰

2019-07-08 08:48行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

因早年阿嬤在屏東菜市場裡賣粉圓冰，不願祖傳秘方的糖水隨著阿嬤逝世而消失，原為工程師的Jason毅然決然和妻子一起創業，在這個自己很喜歡的城市賣冰。店齡不過2年的南泉冰菓室，如何能在盛產水果的美食之都、冰菓室的一級戰區站穩腳跟、獲得高人氣呢？

在盛產鳳梨的台南，Jason嚴選2-6月關廟金鑽鳳梨、7-9月新化牛奶鳳 梨，堅...
在盛產鳳梨的台南，Jason嚴選2-6月關廟金鑽鳳梨、7-9月新化牛奶鳳 梨，堅持呈現當季最美味品種。
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從熱門冰品「夏日王國」中或許可以找出端倪，挖空整顆鳳梨作容器，層層堆上5至6種當季水果，不僅視覺更是味覺的饗宴，口感與滋味都熟到好處的切塊水果，搭配上手工熬煮的祖傳糖水和蜜鳳梨糖水，在華麗的造型之下，是實實在在的好味道。

Jason自認番茄蜜餞冰是冰菓室的經典款，因此特別復刻了市區少見的古早 味。
Jason自認番茄蜜餞冰是冰菓室的經典款，因此特別復刻了市區少見的古早 味。
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另外一款以經典傳統點心製成的番茄蜜餞冰，看似簡單的配料下，也隱藏著不少用心，嚴選來自高雄美濃的小番茄，乍看黑壓壓的蜜餞中，暗藏多款不同口感與口味的安平老店蜜餞，除了招牌糖水加碼淋上用番茄梅粉醬汁，豐富整體味覺。

身為前工程師，Jason不僅系統化管理銷售與庫存，甚至把冰塊送驗檢測，他笑說自己比處女座更龜毛，店內的水果供應除了自家產的芒果，其餘像是西瓜、鳳梨等水果，為求品質直接與小農契作，店內的冰品也都是限量發售，因為水果品質不到、熟度不夠，老闆是不會把商品端上桌的！

夏日最熱銷的就是芒果冰，每個週末都要吃掉像門口這樣好幾籃的份量。店內佈置既復古又...
夏日最熱銷的就是芒果冰，每個週末都要吃掉像門口這樣好幾籃的份量。店內佈置既復古又童趣。
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可愛的復古刨冰機，Jason可惜以前沒能把阿嬤當年在菜市場賣冰使用的刨冰機留下。
可愛的復古刨冰機，Jason可惜以前沒能把阿嬤當年在菜市場賣冰使用的刨冰機留下。
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景點介紹

南泉冰果室

地址｜台南市安平區安平路270號

電話｜06-350-6666

網址｜南泉冰果室

營業｜12:00∼21:30

價格｜番茄蜜餞冰70元、夏日王國160元

　

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《行遍天下》7月號2019第323期【魔法澳門】

　

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