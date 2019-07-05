親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

「柯劉會」直播像偷拍？ 原來國台辦沒同意

走闖澳門路地裏 用街頭塗鴉做澳門尋寶者

2019-07-05 16:38行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

「澳門的塗鴉藝術就像一個新生的B a b y ，處處都很新鮮，有很多空間和時間待人去欣賞。」

位在路環安德魯餅店附近的Pat畫作，是戴著小皇冠對人瞇眼笑的討喜狐狸。
位在路環安德魯餅店附近的Pat畫作，是戴著小皇冠對人瞇眼笑的討喜狐狸。
分享

起源於美國的塗鴉，從60年代開始發展，被說帶有反叛思想的行為藝術；時至今日，街頭塗鴉已在全球各國興起熱潮，從路邊牆面、廢墟荒地走進到藝廊、博物館，於時尚、於娛樂、於文化無不發酵起一定程度的認同。

就連正在澳門以藝術遍地開花的「2019藝文薈澳ARTE MACAU」活動內的響朵街頭藝術節，也已連續3年舉行大型街頭塗鴉藝術活動。在澳門，這股塗鴉風潮開始在巷弄裡嶄露頭角，約莫是1999年回歸前後，在那個沒什麼人認識塗鴉為何的時代，也是造就現在人稱澳門塗鴉先鋒藝術家「P.I.B.G.林家豪」塗繪夢想的啟萌點。

澳門有位出名的塗鴉註解文婆婆，即在這幅韓國畫作旁的鐵桿上下字「德國髮形」，令人會...
澳門有位出名的塗鴉註解文婆婆，即在這幅韓國畫作旁的鐵桿上下字「德國髮形」，令人會心一笑。
分享

而今，五彩繽紛的街頭藝術作品已逐漸分佈澳門巷弄街區的各個角落，從可以合法進行塗鴉創作的營地大街公園，到南灣．雅文湖畔、氹仔舊城區、司打口及靠近大三巴的俊秀圍等等都有塗鴉藝術融入舊區的活化生色表現，並不定期會有與塗鴉相關的文化活動。在有的用口號或符號文字表達情感、有些以卡通人物或動物彩繪來作吐露作者心聲，都持續用一面面街噴色彩為澳門刻劃出繽紛的街頭故事。

幾罐噴漆、不多加思索，靈感來了畫就對了。
幾罐噴漆、不多加思索，靈感來了畫就對了。
分享

「澳門塗鴉藝術，對我來說就像個Baby一樣。雖然從事塗繪創作已有一段滿長的時間，但現在塗鴉對澳門人來說還是件很新鮮的事，還有很大空間、還需要很多時間讓更多人去接受了解、去懂得欣賞。」

自言塗鴉對現代人已不陌生的林家豪Pat，回想當初也是憑著一股好奇心而接觸塗鴉，「我中學14歲時常在住的屋邨球場玩滑板，而看到一些葡國人拿着噴漆在牆上畫圖，覺得十分有趣好玩；雖說當時並不知道那是塗鴉，就只是想試一試來畫看看。於是，開始自己買噴漆，不停在家的四周瘋狂的又塗又畫。」從那時起，就深深著迷塗鴉，成為生活的一部分。

林家豪常會在P.I.B.G.屬名旁寫上2038引人猜想，但他笑說這數字其實沒有代...
林家豪常會在P.I.B.G.屬名旁寫上2038引人猜想，但他笑說這數字其實沒有代表任何意義。
分享

笑稱有閱讀障礙的Pat，從小學國畫、油畫、水彩、雕塑和書法，一直到遇見塗鴉，才發現這是他想要的而自學成才。儘管在創作路上也曾經歷勸戒的阻礙，但仍堅持不懈創作的Pat認為「要做就做到最好、最極致，Don't think, just painting.人生要嘗試，才會知道有什麼；不做就是零、一做就是贏。Keep going的好好享受過程才是重點。」

於是，2000年離開平面設計公司，當起背包客，遊歷澳洲、英國、法國等地，與一票塗鴉愛好者交流並進行創作，而結交許多志同道合的朋友，於2004年組成澳門首個塗鴉藝術團隊GANTZ 5，致力推動塗鴉文化，四處觀摩、參加聯展、舉辦展覽，也投入社區活動，並與國際各大品牌合作，發揚街頭塗鴉也發掘更多塗鴉同好。當然，今年10月的「響朵街頭藝術節」，一定還會有Pat的創作身影出現。

　

分享

《行遍天下》7月號2019第323期【魔法澳門】

　

更多好吃好玩：【影音】藝術像新生嬰兒！澳門塗鴉先峰林家豪 上色城市舊區

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

《行遍天下旅遊月刊》集結業界會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，每月提供讀者最新鮮有趣的旅遊資訊，規劃休閒旅遊路線，介紹國內外最好玩的吃、玩、買、住景點及各地人文特色風情。
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

細品四季自然風味 新鮮水果如雪在舌尖融化

2019-07-05 16:38

澳門的解壓魔法 療癒身心的秘境美食

2019-07-05 16:38

乾淨爽朗只有簡單%字樣 就像在維港海畔一抹新鮮甘甜香

2019-06-03 08:58

彷彿踏入舊香港的復古年代 好酒好菜好好聊

2019-06-03 08:58

深夜到白日的頂級金黃美味 連陳奕迅都鍾愛

2019-06-03 08:58

三顆蛋的三重享受 流瀉而下的金黃蛋汁太晚來就吃不到

2019-06-03 08:58

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

原始自然美山海秘境 台26線旭海—港仔

2019-05-02 15:33

來曼谷 探索從未踏過的單車地圖

2019-05-02 12:37

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

日本溫泉小鮮肉振興計畫 若男將歡迎您

2019-05-02 12:37

帛琉 奇幻海洋之旅夏日島國風情畫

2019-05-02 12:37

在曼谷有個漂亮的家 驚豔連連好旅宿

2019-05-02 12:36

瀨戶內海跳島遊 鄉土藝術一網打盡

2019-01-31 16:38

台灣也有千島湖 4個絕佳賞湖景點報給你知

2019-01-31 16:38

貓奴此生必去 瀨戶內海的幸福貓咪島

2019-01-31 16:19

旅遊愛好者必學的手機攝影 手機界奧斯卡獎得主菜菜子教你怎麼拍

2019-01-31 15:43

攝影達人不藏私分享

2019-01-31 15:38

日本北東北5大必體驗 自拍、大胃王挑戰等著你

2019-01-31 15:38

被評為此生必去的馬來西亞秘境 彷彿生活在林間 也太美了

2019-01-23 15:14
看更多

熱門文章

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

雙主流：填息股及委屈股 華為供應鏈那些能成為復仇者聯盟？

2019-07-04 12:11

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top