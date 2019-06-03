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歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58行遍天下

【圖．文｜行遍天下．部分圖片｜Five Guys】

永遠人聲鼎沸、嗑花生的聲音此起彼落、店員活力吶喊著客人漢堡好了的聲音、薯條出爐漢堡完成的聲音…整間「Five Guys」從美國華盛頓城區移植到了國外，首次進軍亞洲就是設點在香港灣仔。

▲可以自己選配料的漢堡，想吃什麼就什麼超級自在。
▲可以自己選配料的漢堡，想吃什麼就什麼超級自在。
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開幕不到半年的「Five Guys」永遠座無虛席，這就是來自美國前總統歐巴馬最熱愛的漢堡店原汁模樣。店內放著一袋又一袋的是「Five

Guys」最經典的任意吃花生，最讓店家自豪的就是沿襲自美國的傳統， 現點後才現做的漢堡，可以依照自己的選擇而特製成最愛漢堡口味，雙層或單層漢堡肉、加起士、加培根、加蘑菇或各式生菜…各式各樣選擇都可以任君喜好而特製。

▲店裡可以直接看到製作過程唷！
▲店裡可以直接看到製作過程唷！
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當然如果想要嚐一嚐「總統滋味」也可以就直接跟店員點選一份歐巴馬漢堡，但店員會心一笑的幫顧客準備：起士漢堡加入蕃茄、黃瓜、酸菜，輕鬆就可在店內嚐嚐歐馬巴愛的美味。甚至連港星劉嘉玲也曾經光臨過，點上加入起士、蘑菇炒洋蔥、生菜與番茄的漢堡，足見「Five Guys」的魅力。

▲整間「Five Guys」從美國華盛頓城區移植到了亞洲。
▲整間「Five Guys」從美國華盛頓城區移植到了亞洲。
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▲前美國總統歐巴馬最愛的漢堡店就坐落在香港灣仔。
▲前美國總統歐巴馬最愛的漢堡店就坐落在香港灣仔。
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景點介紹

Five Guys

地址｜香港灣仔莊士敦道60號地舖

電話｜+852-3618-9122

網址｜www.fiveguys.com.hk

營業｜ 11:00～22:00

　

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《行遍天下》6月號2019第322期【香港 秘味&密室】

　

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