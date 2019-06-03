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館長7前科風波 法官：良民證成善惡標籤

韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

乾淨爽朗只有簡單%字樣 就像在維港海畔一抹新鮮甘甜香

2019-06-03 08:58行遍天下

▲點完咖啡，只要過個馬路，就是湛藍大海。
▲點完咖啡，只要過個馬路，就是湛藍大海。
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【圖．文｜行遍天下】

Pic1

已經出現在舒淇ig上很多次成為她每次去京都必打卡的「% Arabica」，從京都紅回香港，成為香港最新火紅熱店。有著潔白、乾淨、簡單風格的% Arabica，從中環IFC、鰂魚涌怪獸大廈、尖沙咀天星碼頭等地標後，最新也是最美的一間旗艦店，開到了西環擁抱海景維港。

除了首間店位於天星小輪渡船口外，新開幕的西環店， 是真真切切地「擁抱海景」的店舖。很多人以為這是源自日本京都的品牌，但其實% Arabica 創始店，設在香港愉景灣，因為地處偏遠，一直沒有太大名氣。直到2014年老闆與榮獲咖啡拉花冠軍的咖啡師山口淳一一同在京都八坂通開設第一間日本店。

至此打響了% Arabica的名號，甚至已經被評選為到京都必去之地。然而老闆並沒有忘記香港這個發源地，近年回到家鄉開始大張旗鼓開設分店，而原本的愉景灣店則轉變成為烘焙咖啡豆工廠。

▲店內維持一貫的低調白與質感木色。
▲店內維持一貫的低調白與質感木色。
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兩層店面維持各間店的潔白與木質調，除了咖啡也販售% Arabica所自創的雜貨用品。店內Houseblend經典咖啡豆是店家嚴選之豆子，與日本相同的使用深度烘焙豆，讓製作成知名的冰熱拿鐵時，味道能夠與牛奶融合至最調和口感。

除了自家綜合咖啡豆外，同時也販售單一產地咖啡豆，同樣只有潔白與簡簡單單的%外，再無其他。讓喝咖啡這件事情，回到最初的優雅與質感上。咖啡吧檯同樣使用被稱殺手級義式咖啡機的Slayer 咖啡機，蒸氣開關和沖煮頭槳式開關都是採木質握柄，讓品質能夠杯杯都一致。

▲步上2樓的座位區，一整排座位面向海岸，看盡往來渡輪與船隻。
▲步上2樓的座位區，一整排座位面向海岸，看盡往來渡輪與船隻。
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一樓咖啡袋前的一排座位，能夠瞧見咖啡師俐落做著咖啡的神韻與神情。上到二樓，一整排面對海景的座位，像是飄到了維港上，喝上一口溫熱咖啡，在潔白與木質色之間的店內，細細品味拿鐵在嘴巴裡化開後，恰到好處的牛奶與咖啡融合的回甘香氣，海潮來回與天際呼應，短暫的休息時光也變得幸福極了。

▲咖啡特選重烘焙的咖啡豆，用來與鮮奶製成的拿鐵剛剛好。
▲咖啡特選重烘焙的咖啡豆，用來與鮮奶製成的拿鐵剛剛好。
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▲街角一棟2層樓的白色建築，在堅尼地城區域裡顯得耀眼。
▲街角一棟2層樓的白色建築，在堅尼地城區域裡顯得耀眼。
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景點介紹

% Arabica 西環店

地址｜香港島西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖

電話｜+852-2326-4578

營業｜9:00～19:00

網址｜% Arabica

　

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《行遍天下》6月號2019第322期【香港 秘味&密室】

　

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《行遍天下旅遊月刊》集結業界會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，每月提供讀者最新鮮有趣的旅遊資訊，規劃休閒旅遊路線，介紹國內外最好玩的吃、玩、買、住景點及各地人文特色風情。

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