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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

原始自然美山海秘境 台26線旭海—港仔

2019-05-02 15:33行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

因地處偏隅，加上高山屏障，讓緊鄰太平洋的旭海漁村，宛如世外桃源般的人間樂土，在旭海通往港仔的台26線上，可以看到遍佈鵝卵石的海岸、群狀珊瑚礁沿岸、海蝕平台等豐富自然景觀，此外，還有可俯瞰太平洋的旭海大草原，走累了，就泡泡部落裡的百年湯泉，山海間的秘境之旅就從旭海開始。

在旭海往港仔的台26線上，可以看到各式豐富自然景觀。
在旭海往港仔的台26線上，可以看到各式豐富自然景觀。
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台26線因環繞恆春半島海岸舖設，所以又稱南部濱海公路，這條省道受限於阿塱壹古道被劃入自然文化保留區的緣故，可能永遠都無法連成一線，而現在看到的台26線被分割成楓港到佳樂水、港仔到旭海、下南田至安朔等3段，其中旭海至港仔段，雖然全長僅9公里，但依山傍海的原始自然景觀，被視為南台灣最美麗的秘境公路，甚至在2018年獲得中華民國景觀大賞環境設施類的首獎。

　

海岸線勾勒公路之美

車行台26線省道，遼闊無際的太平洋就在眼前。
車行台26線省道，遼闊無際的太平洋就在眼前。
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車行台26線省道，遼闊無際的太平洋就在眼前，海天一色的美景，令人不自覺搖下車窗，讓帶有鹹味的海風灌進車廂，呼嘯的風聲外、還有轟隆隆的浪濤聲，沿途幾乎很難碰到對向來車，就像來到遺世獨立的一方天地。牡丹灣是這條海岸線的名字，為了讓往來旅人得以親近牡丹灣，公路局結合鄉公所與社區居民，以回歸生態法改造公路環境景觀，包括在地原木藝術家楊忠熏，利用漂流木創作的藝術休憩涼亭，以及靠近港仔八瑤灣的兩座茅草屋，這些都是結合現有資源的發想設計，為冰冷的公路注入溫暖的人文與歷史元素。

在地原木藝術家楊忠熏，利用漂流木創作的藝術休憩涼亭。
在地原木藝術家楊忠熏，利用漂流木創作的藝術休憩涼亭。
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登草原泡湯泉享美食

從旭海草原遠眺牡丹灣。
從旭海草原遠眺牡丹灣。
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駕車馳聘於台26線之餘，旭海這個小漁村裡其實還暗藏不少驚喜，位於牡丹鼻山平緩山頂的旭海草原，已被列為旭丹鄉10大旅遊景點，從旭海草原望過去，可以看到優美的弧形海岸線，藍天碧海的另一側則是層層堆疊的青翠山巒。走累了，還可以下山到旭海溫泉泡湯，用無色無味的碳酸溫泉洗滌身心疲憊，而部落裡的山海料理更是旅人不可錯過的美味佳餚。

飛魚一夜干是這個季節的主打餐點。
飛魚一夜干是這個季節的主打餐點。
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推薦玩法地圖｜台26線旭海 — 港仔

旭海草原步道 --> (3.2km) 瑪邵家餐坊 -->(500m) 旭海溫泉 -->(500m) 潘朵拉簡餐店 -->(650m) 舞浪園民宿露營區 -->(2.2km) 牡丹灣 -->(5.6km) 鯨魚噴水

　

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《行遍天下》5月號2019第321期【豔遇曼谷】

　

更多好吃好玩：I LOVE BKK! 豔遇曼谷

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