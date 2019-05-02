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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

在曼谷有個漂亮的家 驚豔連連好旅宿

2019-05-02 12:36行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

最讓人拍照停不下來的，就是這間標本房，所有精彩驚人的動物都聚集到這兒了。
最讓人拍照停不下來的，就是這間標本房，所有精彩驚人的動物都聚集到這兒了。
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找尋最特別的曼谷住宿記憶，就該玩點創意與好點子，透過分享住宿平台，也能尋到讓人有豔遇感的曼谷住宿，如曼谷時尚設計師精心打造的動物標本旅館，或乾脆直接住進當地人的家，貼近在地生活，試試擁有高空泳池的高級住宅；甚至住進浪漫空中玻璃屋，仰望就是星空，俯瞰就是車水馬龍⋯⋯各式各樣的住宿，提供旅人多元且不同的旅宿回憶。

觸碰水的那一刻，才真真正正有了來到渡假天堂的放鬆感。
觸碰水的那一刻，才真真正正有了來到渡假天堂的放鬆感。
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猶如叢林探險般的動物標本旅館

最讓人拍照停不下來的，就是這間標本房，所有精彩驚人的動物都聚集到這兒了。
最讓人拍照停不下來的，就是這間標本房，所有精彩驚人的動物都聚集到這兒了。
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走進曼谷的小巷，有棟被綠色植物包圍的3層樓黑色公寓，彷彿溫室或叢林。推開The Mustang Nero Hotel大門，挑高的大廳，角落有隻長頸鹿大概有兩層樓這麼高；角落更有各式各樣動物標本，推開櫃檯後方小房間，裡頭竟還有斑馬、母獅、獵豹、羚羊、小狐狸⋯⋯等數十隻動物標本，坐上沙發與動物們拍照，彷彿化身歐洲中世紀的叢林獵人。

鱷魚骨頭悄悄爬上書，身後更有小狐狸標本。
鱷魚骨頭悄悄爬上書，身後更有小狐狸標本。
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身為時尚設計師的店主非常熱愛動物，標本是她與朋友的收藏，購買來自於非洲，且全數都是自然死亡被製成標本的動物，再千里迢迢海運回泰國，利用完善的保存，延續動物姿態。飯店裡近百隻的動物標本之外，還有5隻「活生生」的動物，3隻貓、2隻狗，與這麼多來自非洲的動物和諧共處著，大廳更提供Jo Mole 香水讓旅客能夠芬芳一下，加上穿著有型的住客安安靜靜穿梭在空間裡，與戶外的曼谷市區酷熱感完全是兩個世界。

這間是其中最粉嫩色的一間，仔細尋找，可發現小紅鶴的身影。
這間是其中最粉嫩色的一間，仔細尋找，可發現小紅鶴的身影。
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店長表示，為了保存數量龐大的動物標本，旅館空氣必需保持乾燥清新並且每日清理。野性旅館之餘，住宿品質也不能忘，旅店只有少少8個房間，不提早一點預定很難入住，房間內混合殖民風格與叢林氣息，並大量擺放古董家具，每間房間的主題都不一樣，入住標本旅館，今晚就是置身叢林打獵的探險家。

櫃台底下的考古用品，讓人彷彿來到叢林探險。
櫃台底下的考古用品，讓人彷彿來到叢林探險。
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擁有高空泳池的小豪宅

不用入住飯店就可以感受到超級享受的無邊境泳池。
不用入住飯店就可以感受到超級享受的無邊境泳池。
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除了讓人驚豔的動物標本飯店外，如果想要住得像個在地人，曼谷的許多旅店、民宿能夠選擇外，也可以使用近來流行的住宿分享平台Airbnb，源自於資源共享的概念，有計畫性的開放自己空著的住所讓旅客居住，透過資源共享的方式，讓外國遊客也能親自入住當地人的家中，親眼瞧瞧且感受，泰式創意與美學的生活體驗感。

選對喜歡的住宿空間，就可以這麼無憂無慮地在曼谷市中心有個家。
選對喜歡的住宿空間，就可以這麼無憂無慮地在曼谷市中心有個家。
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例如，不用入住飯店就可以感受到超級享受的無邊境泳池，也是曼谷特色住宿其中之一；位於市中心的高級公寓，住宿空間就在超過40層樓的曼谷天空中，頂樓更附有360度無邊際泳池可供住戶使用，搖晃著藤編躺椅，輕鬆就能俯瞰絕美的曼谷夜景。如果帶上自己的果汁椰子水，就彷彿成了一處自己專屬的奢華高空酒吧。而入住民宿最貼心的，就屬像是住在家裡一樣的機能完善設備，免費WIFI，更有全自動洗衣機，可以每日清洗對應曼谷酷熱暑氣的濕黏衣服，讓旅途中的沾滿汗水的衣物獲得煥然一新的機會，更有可以完整曬衣的陽台空間；一應俱全的廚房用品與廚具、餐盤，也能在鄰近的超級市場中購買當地生鮮商品，大顯身手一番，利用泰國特有的香料、食材等做出足以跟餐廳媲美的泰式料理。

高空民宿向下俯瞰，曼谷市區的夜市帳篷就像一個個小盒子。
高空民宿向下俯瞰，曼谷市區的夜市帳篷就像一個個小盒子。
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特色旅宿

The Mustang Nero Hotel

地址｜1112/91-92 Soi.Daimaru Department Store,Phrakanong Klong-teoy,Bamgkok 10110

網址｜www.airbnb.com.tw/users/show/30963587

價位｜雙人房型約2,427B，依照日期各有不同，建議上網查詢

想要住進當地人的家，就上Airbnb找尋

網址｜www.airbnb.com.tw

　

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《行遍天下》5月號2019第321期【豔遇曼谷】

　

更多好吃好玩：I LOVE BKK! 豔遇曼谷

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