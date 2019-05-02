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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

帛琉 奇幻海洋之旅夏日島國風情畫

2019-05-02 12:37行遍天下

世人賦予了帛琉無數美譽：「彩虹故鄉」、「上帝的水族館」、「七大世界水底奇觀之冠」。這個自然資源豐富的小國家，擁有善良純樸的民風，披著母系社會的舊衣，是現今碩果僅存的母系社會國家。複雜的身世，經歷了西班牙、德國、日本、美國的統治，特殊歷史文化背景，也醞釀出了傳統多元並蓄的民風。中華航空在今年二月增班帛琉航線，目前每週一、三、六共3班往返台灣、帛琉，除了原有4天、5天的行程，更多了6天或3天的行程天數選擇，輕鬆就能享有海島度假的小確幸！

夏天就是要盡情享受帛琉的碧海藍天。
夏天就是要盡情享受帛琉的碧海藍天。
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【圖，文｜行遍天下】

　

拜訪在帛琉的台灣人

拜訪台灣農業技術團當一日快樂農夫。
拜訪台灣農業技術團當一日快樂農夫。
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2019年為帛琉、台灣建交20周年，不過早在建交前，台灣就成立了駐帛琉技術團，長期輔導帛琉人學習蔬果栽培技術。

台灣成立了駐帛琉技術團，長期輔導帛琉人學習蔬果栽培技術。
台灣成立了駐帛琉技術團，長期輔導帛琉人學習蔬果栽培技術。
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近年帛琉人多以觀光、公家機關工作為主要收入來源，在地蔬果僅由少數農場生產，導致長期依賴進口，經常因長途運輸而品質不佳。為融入帛琉人民生活文化，朝向友善環境的永續農業發展，農業技術團不斷鼓勵種植、推行食安衛教，增進國民健康；並朝觀光發展，吸引觀光客來體驗一日快樂農場生活，盡情品嚐令世界都驚豔的台灣水果。農場裡有一群來自台灣的替代役役男，分享海島日常生活除了養雞種菜，最歡樂的時光莫過於放假到海邊玩立槳、划獨木舟，享受貼近自然的生活。

在帛琉也吃得到美味的台灣水果。
在帛琉也吃得到美味的台灣水果。
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乘風破浪在島群之間

帛琉以多采多姿的海上活動聞名於世。
帛琉以多采多姿的海上活動聞名於世。
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清澈無比的海水，景觀奇特的海底世界，奇形怪狀的礁石、斑斕奪目的珊瑚，細白的沙礫，還有遠古時代沉積火山灰造成的牛奶色海洋。讓帛琉以多采多姿的海上活動聞名於世。

到牛奶湖全身抹上天然護膚泥。
到牛奶湖全身抹上天然護膚泥。
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位於洛克群島間的牛奶湖，實際上並不是湖，而是一處位在群島之間的海域，由於古代火山活動頻繁，火山噴發的火山灰沉積湖底，經年累月形成了厚厚的火山泥。有別於帛琉湛藍澄澈的海水，牛奶湖底因為沉澱了火山泥，所以呈現出乳白色，目前雖然火山活動已暫停，但湖底仍持續滲出海底溫泉，使牛奶湖帶有淡淡硫磺味，加上豐富礦物質具有美顏效果，吸引了許多人專程來到這裡敷泥、浸泡湖水護膚。

帛琉擁有世界唯一的無毒水母。
帛琉擁有世界唯一的無毒水母。
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海上巡航不可錯過的還有水母湖，這裡擁有世界獨一無二的無毒水母；潛入湖中彷彿懸浮在浩瀚太空中，數量壯觀的水母就像是無數顆美麗的星星。船上景觀也不遑多讓，乘風破浪而行，等待魔幻時刻的夕陽落下，無光害的夜空鋪上璀璨的星子。船老大將引擎關閉，巨大的引擎聲旋即隱沒在黑暗裡，只剩下無盡的寂靜，與滿天星斗，船老大讓大家放出手線釣魚，沒多久就有大魚上鉤，船家馬上製成了生魚片，鮮甜滋味令人印象深刻。

在滿天星斗下，船老大讓大家放出手線釣魚，沒多久就有大魚上鉤。
在滿天星斗下，船老大讓大家放出手線釣魚，沒多久就有大魚上鉤。
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航班資訊

圖片來源：帛琉觀光局
圖片來源：帛琉觀光局
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交通｜中華航空每週一、三、六13:15台北 (TPE) 出發（六月新增週五航班），飛行時間4小時。

網址｜pristineparadisepalau.com

時區｜比台灣快1小時（UTC+9）。

語言｜英語、帛琉語、日語。

貨幣｜美金為主。

簽證｜持台灣有效護照90天免簽證；如要搭船出海，需購買出海許可證（20-100美元）。

電壓｜110V（插座與台灣相同）。

氣候｜11-3月屬乾季、6-10月屬雨季，最佳旅遊時間為3-6月。

注意｜當地有小費文化，如有被提供服務，就須提供小費(1-5美元不等)。

　

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《行遍天下》5月號2019第321期【豔遇曼谷】

　

更多好吃好玩：I LOVE BKK! 豔遇曼谷

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行遍天下

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