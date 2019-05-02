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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

世界首創的室內水上市場，再也不用擔心颳風下雨了。
世界首創的室內水上市場，再也不用擔心颳風下雨了。
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2018年11月開幕的曼谷河岸新地標ICONSIAM，擁有世界唯一的室內水上市場，堪稱時下泰國最豪華的世界級百貨商場。搭程BTS至Saphan Taksin站，朝2號出口往中央碼頭的方向，輕鬆搭乘免費接駁船前往，航行的過程當中遠遠就可看到宛如皇宮般的建築金碧輝煌地在河岸閃耀著。一進大門，就被眼前設計感強烈的商場驚豔，1樓以美食餐廳為主，每一間餐廳都是獨立設計，一間比一間還要美，令人大飽眼福。

一進去就有傳統音樂舞蹈快閃演出，讓遊客五感全面浸沐在泰國深度文化中。
一進去就有傳統音樂舞蹈快閃演出，讓遊客五感全面浸沐在泰國深度文化中。
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在舒服的冷氣房優雅逛市場

空間寬敞且穿透，各大品牌林立，簡直可以待上一整天。
空間寬敞且穿透，各大品牌林立，簡直可以待上一整天。
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1樓除了豪華餐廳，另一邊美食區就是室內水上市場。ICONSIAM企圖把泰國77府的特色物產以選物的方式全部搬進來，還看得到泰國文化與藝術，金碧輝煌的宮殿大門、神像，平時還有傳統音樂舞蹈快閃演出，讓遊客五感全面浸沐在泰國深度文化中。

水上市場區其實就是美食區，把全泰國各色小吃都搬到這裡了。
水上市場區其實就是美食區，把全泰國各色小吃都搬到這裡了。
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雖然是在舒服的冷氣室內，但是飲食習慣，與攤販熱絡的叫賣，均是依照傳統水上市場模式，讓人直呼好道地！除了各式各樣的小吃、點心、水果，還有許多香氛精油、日常用品、花藝、雜貨，在這裡都可以用平易近人的價格買到。

還設有嘟嘟車、小攤區可供拍照。
還設有嘟嘟車、小攤區可供拍照。
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設計、文化、藝術匯聚之地

2樓的設計中心商店，買得到曼谷創意商品。
2樓的設計中心商店，買得到曼谷創意商品。
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全國最大的Apple Store蘋果旗艦店也在ICONSIAM，外頭還有坐擁無敵河景的隱藏版空中花園，是蘋果迷們的必朝聖景點。而位在Apple 旗艦店旁的選物店The Selected，偌大潔白空間裡天花板裝飾為密集的銀白金屬管，空間設計感前衛。這裡精選了眾多本地設計商品，包括泰國天然草本保養品Gla及Nava Workshop等品牌，還有Container的皮件、Naibarn Factory的採編包。

就連洗手間也很有看頭，時尚彩色壁畫塗鴉著泰國舊式生活。
就連洗手間也很有看頭，時尚彩色壁畫塗鴉著泰國舊式生活。
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4樓是開放空間，展示眾多泰國文創產品。融入古早工藝技巧的器物、當地產的手工精品咖啡，甚至還有冬蔭功、泰式奶茶、芒果糯米飯、榴蓮冰淇淋等怪口味的RuenRom護手乳。神奇的是這些食物的味道被調配得非常清爽，很適合擦在手上。

更有藝廊空間，目前正展出泰國設計師繪畫特展。
更有藝廊空間，目前正展出泰國設計師繪畫特展。
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4樓香氛區，有著泰奶茶、酸辣湯、芒果糯米口味的護手霜，最適合當伴手禮。
4樓香氛區，有著泰奶茶、酸辣湯、芒果糯米口味的護手霜，最適合當伴手禮。
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景點介紹

ICONSIAM

地址｜299 Soi Charoen Nakhon 5, Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, Khlong San 10600 Bangkok

電話｜+66-2495-7000

網址｜www.iconsiam.com

營業｜10:00∼22:00

　

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《行遍天下》5月號2019第321期【豔遇曼谷】

　

更多好吃好玩：I LOVE BKK! 豔遇曼谷

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《行遍天下旅遊月刊》集結業界會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，每月提供讀者最新鮮有趣的旅遊資訊，規劃休閒旅遊路線，介紹國內外最好玩的吃、玩、買、住景點及各地人文特色風情。
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