來曼谷 探索從未踏過的單車地圖

【圖．文｜行遍天下】

25歲的泰國青年Wat，是一個自行車愛好者， 他騎著單車穿梭在大街小巷裡考察，花了5年才規劃出這條自行車深度小巷旅遊路線，帶領大家用最舒服的速度旅遊曼谷。

花了5年才規劃出這條自行車深度小巷旅遊路線的Wat，要帶大家用最舒服的速度旅遊曼谷。 分享 facebook





騎進當地人的生活場景

騎進當地人的生活場景 分享 facebook

跟著他騎上單車，鑽進曼谷的小巷裡，4小時的單車行程中，主要範圍為曼谷的吞武里舊城區，跳過大眾都知道的旅遊景點，像當地人一樣遊走曼谷。

跟著Wat騎遍從沒看過的曼谷，鑽出小巷後竟然是大佛身後與臥佛 分享 facebook

略過大馬路，專挑狹窄的後街與小巷裡鑽，見識當地人生活最真實的一面。我們在Santa Cruz(聖克魯斯)教堂前停車，這是座葡萄牙人於1770建成的粉紅教堂，也見證了葡萄牙成為第一個進入泰國西方勢力的這段歷史。Wat請我們到小教堂旁的民居用餐，享用主人現煮的美味椰醬辣雞米粉。緊接著拜訪了村莊裡的烘焙坊，以碳火烘焙的外國餅乾，源自200年前葡萄牙人傳入的配方，只用鴨蛋、麵粉、糖，成份單純，香脆可口令人回味無窮。

騎至葡萄牙區，停下腳步來品嚐獨特的泰葡口味米線。 分享 facebook





像個當地人一樣虔誠參拜

探索寺廟是Wat的心靈探索重點。 分享 facebook

Wat在泰文是廟的意思，他在20歲時曾在曼谷東部偏郊的家鄉出家，即使佛教傳統出家天數不拘，但他仍然待了6個月才回到塵世。由於年紀輕輕時體驗過僧人生活，所以對於宗教文化特別熟悉。

偶然經過的小寺院，Wat還要我們找到屬於自己的生日佛像，為其供水祈福。 分享 facebook

在Wat Kalaya(甘拉耶那密佛寺)，Wat帶領我們如當地人一樣參拜祈福，為大家繫上來自僧衣剪下的黃色幸運手帶，並敲鐘祈福。除了Wat Kalaya，寺廟巡禮還有曼谷最高的寺廟Wat Paknam(巴南寺)，最令人驚艷的莫過於登上Phrarathchamongkhon Stupa塔頂，螢光絢麗的天花板美到令人窒息。

Phrarathchamongkhon Stupa塔頂如同燦爛宇宙，幾乎讓人屏息。 分享 facebook





平民美食令人驚艷

跟著街邊小攤品嚐自己親手捏製裹著花生粉、椰絲、豬肉餡的小麻糬 分享 facebook

沿途，更鑽入菜市場裡，跟著街邊小攤品嚐自己親手捏製裹著花生粉、椰絲、豬肉餡的小麻糬，秘訣是要夾著生菜、香菜與小辣椒一起吃。還可品嚐蛇果、紅毛丹、山竹等台灣少見的當地水果。由於天氣炎熱，貼心的Wat會為大家補給礦泉水。最後在有東方威尼斯之稱的的美功河旁用餐，與來自世界各地同行們車友們一邊交流，一邊悠閒看水面波光粼粼小船開過，一邊品嚐道地泰菜，也讓4小時騎乘的暑意與疲勞在此刻獲得了紓解。

在有東方威尼斯之稱的的美功河旁用餐，悠閒看水面波光粼粼小船開過。 分享 facebook





體驗行程

Pic10

Cycle and Snack through hidden Bangkok

體驗地點｜曼谷市區

預約網址｜www.airbnb.com.tw/experiences/315116

預約時間｜9:00∼13:30、14:00∼18:30(需事先預約)

預約價位｜1700B/人(價格含3∼4種當地小吃，時令水果，2瓶水和1杯飲料。提供自行車、安全帽、防曬乳和行李寄放)

使用語言｜英語、泰語

提醒事項｜請著舒適鞋子，由於將訪問寺廟，衣袖長度必須覆蓋肩膀，短褲長度必須覆蓋膝蓋。沿途會有美食體驗與持續騎乘單車，所以事先勿吃太飽。





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