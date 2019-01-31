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瀨戶內海跳島遊 鄉土藝術一網打盡

2019-01-31 16:38行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

位於日本本州、四國和九州三大島之間的瀨戶內海，一片湛藍中綠色小島如祖母綠寶石般點點，來往船隻拖出了長長的白尾巴。尤其在清晨或黃昏魔幻時刻，波光在雲霧繚繞的島間若隱若現地閃爍，讓人幸福地在平靜溫柔的海環抱中入夢與醒來。

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2019剛好適逢3年一次的重頭戲「瀨戶內國際藝術季」，但除了藝術祭，還有許多特色小島，有現代藝術知性的一面，也有日本鄉間純樸的氣息，無論跨海騎單車、跳島看藝文展覽，或者賞老街古蹟建築、品嚐在地美食咖啡都好愜意。從四國香川縣的高松機場出發，樂活跳島之旅即將展開！

　

金刀比羅宮參拜散策

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位於香川縣琴平町的金刀比羅宮，為日本600座的金刀比羅與琴平神社的總社。早在西元6世紀前，當地居民為祈求航海平安，開始供奉海神「金毗羅」。對日本人來說是一輩子必參奉一次的神社，但也因為需要勇登785段階梯才能抵達，被票選為了為最難參拜的神社。在入口商店街的店家貼心提供了拐杖免費借用，踏上參道階梯開始往上，便是一階階的階梯及兩旁一間接一間好逛又好買的土產店。

金刀比羅宮參道陡峭的階梯考驗參奉者的體力。
金刀比羅宮參道陡峭的階梯考驗參奉者的體力。
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到達第113段階梯的「一之坂鳥居」，鳥居旁的石燈籠及被列為民俗文化財的「備前燒狛犬」，加深了日本神社的莊嚴感。

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穿過一之坂鳥居，是更為陡峭的「一之坂階梯」，站在階梯上向後遠眺是象頭山的山景及琴平市街。繼續往上至365階即是懸掛「金」字燈籠的金刀比羅宮大門。大門後方小廣場上有被稱為「五人百姓」的五家商家，擺攤賣以麥芽糖做成刀狀的「加美代飴」。再繼續走到櫻馬場盡頭，西邊的金刀比羅宮的銅鳥居旁有座「金毗羅狗(こんぴら狗)」銅像，摸摸祂的頭可祈福帶來好運。在日本江戶時期，人民除了到各地寺廟參拜，否則是不可自由旅行的，但是，當時住在江戶地區的人若要走一趟金刀比羅宮所費昂貴，因此便有信徒供應參拜費託人代為參拜；為了表示真誠，更將自家飼養的狗，由被託付者帶著走遙遠的參拜路，並在狗脖子上掛著「金毗羅參(こんぴら参り)」的牌子，代主人參拜祈福。

摸摸「金毗羅狗(こんぴら狗)」的頭可以帶來好運。
摸摸「金毗羅狗(こんぴら狗)」的頭可以帶來好運。
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經過了日本西畫開創者「高橋由一」美術館，以及金刀比羅宮的社務所及書院，到了位在628段石階處的「旭社」。旭社的門樓的雕工精細，樑柱上的山水、人物、花鳥生動有緻。繼續往上，終於到了第785階的金刀比羅宮御本宮，眼前遼闊的讚岐平原及瀨戶大橋，尤其讚岐富士山「飯野山」形極美，令人讚嘆。

到中野烏龍麵學校，體驗製作最道地的讚岐烏龍麵。
到中野烏龍麵學校，體驗製作最道地的讚岐烏龍麵。
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參拜完下山，來到了中野烏龍麵學校，體驗製作最道地的讚岐烏龍麵。上課鐘響第一堂課，老師先提供已熟成的麵糰，讓學員按照步驟擀麵、切成細條狀。由於烏龍麵麵糰材料是小麥粉、水、鹽，所以本身就有淡淡鹹味，但根據季節使用的材料量和熟成時間也會有變化。第二堂課為實作麵糰，先用雙手開始攪拌準備好的小麥粉(此時傳來了動感背景音樂)，攪拌結束，再將把麵團放入塑膠袋然後開始用雙腳踩。隨著越來越動感的音樂，學員們一邊拿著鈴鼓一邊跳舞，現場氣氛好High。課程結束後每人都獲得了一份畢業證書，掛軸上方的擀麵棍回家後還可以拿出來使用。拍完了紀念照，最後再到餐廳，一起細細品嚐美味的烏龍麵。

在中野烏龍麵學校製作完之後再到餐廳細細品嚐美味的烏龍麵。
在中野烏龍麵學校製作完之後再到餐廳細細品嚐美味的烏龍麵。
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美術館與建築博物館知性之旅

毛巾美術館還有來自芬蘭的卡通人物「嚕嚕米(Moomin)的世界」主題展覽。
毛巾美術館還有來自芬蘭的卡通人物「嚕嚕米(Moomin)的世界」主題展覽。
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毛巾生產量與品質為日本第一的愛媛縣今治市，有一座世界唯一的毛巾美術館。除了可以認識毛巾的製造的過程，還有各式各樣毛巾製成的美術品。另外，館內還有來自芬蘭的卡通人物「嚕嚕米(Moomin)的世界」主題展覽。商店裡陳列著種類豐富的毛巾商品、藝術品。逛完了美術館，再到戶外美輪美奐的歐式花園散散步，這裡也能隨處看到嚕嚕米和他伙伴們的可愛銅像。

毛巾美術館除了認識毛巾製造過程，還有各式各樣的毛巾美術品。
毛巾美術館除了認識毛巾製造過程，還有各式各樣的毛巾美術品。
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與嚕嚕米道別後，繼續前往大三島的「今治市伊東豊雄館建築博物館」。館內展示著建築大師的生活經歷、建築作品、設計案例。

位於瀨戶內海大三島上的今治市伊東豊雄建築博物館。
位於瀨戶內海大三島上的今治市伊東豊雄建築博物館。
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博物館空間本身令人醉心，外觀則以鋼板材質建造而成，搭配三維立體圖形呈現不規則的堆疊建築體，頂部則擁有如船艦舺舨作用，可讓人遠眺瀨戶內海的島嶼風光，有如同大型藝術雕塑與自然相映。

位於今治市伊東豊雄建築博物館旁的Silver Hut拱形銀色小屋，是工作坊及圖書...
位於今治市伊東豊雄建築博物館旁的Silver Hut拱形銀色小屋，是工作坊及圖書館。
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主館旁的Silver Hut拱形銀色小屋，是工作坊及圖書館，由舊式建築翻新，灰色水泥地與白色屋頂縱橫交錯三角的建築結構，讓人從小細節感受伊東對於建築的思維。包括高雄世運館、及台中歌劇院的建築規劃書在這都看得到！

今治市伊東豊雄館建築博物館內展示著大師的生活經歷、建築作品、設計案例。
今治市伊東豊雄館建築博物館內展示著大師的生活經歷、建築作品、設計案例。
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景點介紹

金刀比羅宮

地址｜香川縣仲多度郡琴平町892-1

電話｜+81-877-75-2121

營業｜8:30∼17:00

　

中野烏龍麵學校‧琴平分校

地址｜香川縣仲多度郡琴平町796

電話｜+81-877-75-0001

營業｜8:30∼18:00

網址｜www.nakanoya.net/school/form

價位｜1,500円

　

毛巾美術館

地址｜愛媛縣今治市朝倉上甲2930

電話｜+81-898-56-1515

網址｜www.towelmuseum.com

營業｜9:30∼18:00(週六20:00)

價位｜800円

　

今治市伊東豊雄建築博物館

地址｜愛媛縣今治市大三島町浦 2418

電話｜+81-897-74-7220

網址｜www.tima-imabari.jp

營業｜9:00∼17:00(週一休)

價位｜800円

　

發現未知的西日本

更多有關日本最新的旅遊資訊

日本觀光局www.visit-japan.jp

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《行遍天下2+3月號2019年319期》

　

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