親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
az旅遊生活
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

中選會決議 2020總統、立委同日投票

不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

貓奴此生必去 瀨戶內海的幸福貓咪島

2019-01-31 16:19行遍天下

像是時間凝結在純真那刻一樣，這座瀨戶內海上的小小島，安靜、遺世獨立的，與貓咪慢慢一起過著島生活。要前進真鍋島沒那麼輕鬆，從岡山車站搭乘鐵道抵達笠岡站後，還得換搭一小時才一班的渡船，緩緩漂流約50分後，才能踏上真鍋島。但，只要願意花這個力氣上島，對於貓奴來說，絕對不虛此行。

島上的遊客都是為了他們而來，且不用費心尋找，可愛喵咪就會主動登場。
島上的遊客都是為了他們而來，且不用費心尋找，可愛喵咪就會主動登場。
分享

　

貓咪與人都是小島民

真鍋島是貓奴的天堂之島。
真鍋島是貓奴的天堂之島。
分享

這個安安靜靜的小漁村是瀨戶內海諸多小島中的一座，充滿濃濃懷舊氣氛的漁鄉風情，許多日本電影場景也不遠千里到這裡取景拍攝，甚至有法國畫家以真鍋島風景畫成繪本，吸引了國際遊客目光。當然，遊客們都是為了貓咪而來，目前真鍋島上居民200人、島貓則有100多隻，不用刻意尋找，從船上下岸抵達時，貓咪就在港邊閒適等待著。

100多隻貓咪與島民一起閒逸地生活在此方。
100多隻貓咪與島民一起閒逸地生活在此方。
分享

聰明的貓咪知道遊客的喜好，或坐或躺在港邊伸著懶腰迎賓，但只要遊客拿出罐頭，來自四面八方的貓咪便會湧出，張大圓滾滾的雙眼喵喵叫。如果有著冒險的心，更該走入真鍋島的小巷弄中，細看這懷舊小島的寧靜建築與風情，途中一定會遇見幾隻固守自己領域的貓咪出現，轉出巷子喵喵叫正在迎接遊客的到來。

遇到了正在餵養貓咪的島民，用一顆顆貓飼料引誘著小貓來回跳躍著。
遇到了正在餵養貓咪的島民，用一顆顆貓飼料引誘著小貓來回跳躍著。
分享

而來到島上，港邊澎湃的漁師料理生魚片必嚐，島上更有花朵公園進行著寒菊和延命菊，金盞花等花卉栽培，若是天氣正好，夜晚滿天星斗也不能錯過。

散步在島上要仔細查看，剛走過的圍牆上，可能就會有「貓島民」在打盹。
散步在島上要仔細查看，剛走過的圍牆上，可能就會有「貓島民」在打盹。
分享

☉島上物資比較缺乏，建議自行攜帶貓罐頭前往。

☉餵食貓咪時請不要打擾居民生活。

☉真鍋港最密集，但其他小路徑裡也有地頭貓可以耐心尋找。

以捕魚維生的居民，要高高曬著魚乾才不會被貓星人「侵襲」。
以捕魚維生的居民，要高高曬著魚乾才不會被貓星人「侵襲」。
分享

　

尋貓T I P S

地點｜岡山縣笠岡市真鍋島

網址｜www.kasaoka-kankou.jp/island/manabeshima

貓跡｜真鍋港邊就有許多貓咪蹤影，另從港邊散步到真鍋中學校的過程中也會有貓咪自動出現。

　

尋貓旅還可以幹嘛？

Ario 倉敷 購物中心

～逛遍百間店舖的爽快購物時光

從倉敷車站北口就可直通購物中心入口！
從倉敷車站北口就可直通購物中心入口！
分享

就位在倉敷站北口由天橋直接無縫接軌的「Ario 倉敷」購物中心，是暢遊倉敷地區好逛好買「最像個當地人」購物的好處去。匯集100多間特色店舖，包含了各式台灣人最愛的日本在地品牌，甚至還有日本漫畫主題商店，堪稱購物天堂。

佔地廣大的MUJI，逛累了還有休息空間。
佔地廣大的MUJI，逛累了還有休息空間。
分享

由衣服、家飾傢俱、食品與書店構成的無印良品MUJI，特色鮮明且充滿可愛小物的LoFt，提供外國人退稅服務的關西地區知名電器行上新電機、大型藥妝店Cocokara Fine以及與當地媽媽一起享受購買生鮮食品的超市等，幾乎旅途中、生活中想購買的一切都能在此購足。

深受台灣人喜愛的LoFt更提供許多日本創意與美學商品。
深受台灣人喜愛的LoFt更提供許多日本創意與美學商品。
分享

更貼心的是，館內提供免費WIFI使用，且美食商店眾多，除了可吃到岡山與周邊地區的限定美味之外，更打造一處以倉敷牛仔為主題的親子休息專區，迎著透明玻璃窗吃著美味，休息一下之後就能再繼續購物。

美食廣場設有牛仔裝置的親子休息區外，更引進岡山名物豬排丼城下町的黑豬排丼。
美食廣場設有牛仔裝置的親子休息區外，更引進岡山名物豬排丼城下町的黑豬排丼。
分享

　

景點介紹

地點｜岡山縣倉敷市寿町12番2號

營業｜購物中心及2樓美食廣場10:00∼21:00(部分店舖營業時間略有不同）、1樓餐廳11:00∼22:00

官網｜http://www.ario-kurashiki.jp/lang/tw

臉書｜https://www.facebook.com/Ario-2269911926573943

　

美食折價200日圓免費優惠

分享

對外國遊客極為友善的「Ario 倉敷」購物中心免費送台灣遊客200日圓美食抵用券。只要到達Ario 倉敷1樓的服務中心，出示已按讚「Ario」中文版粉絲團，搭配出示台灣護照，即可免費獲得！

備註：活動期間即日起至2019/8/31止。一人限換一次。兌換券限當日使用。

　

JR西日本關西廣域鐵路周遊券

只要在台灣事先購買實體票券，就可在日本直接進站展開旅程。
只要在台灣事先購買實體票券，就可在日本直接進站展開旅程。
分享

使用JR PASS 暢玩倉敷岡山地區若是想要徹底暢遊倉敷、岡山等西日本與中國地區，最佳的旅行方式就是購買外國遊客專屬的「JR西日本關西廣域鐵路周遊券」，從岡山或倉敷站出發能向下延伸跨越瀨戶內海直達四國的高松。另外也可以一路向西馳騁，暢玩神戶、大阪、京都、奈良等區域。5日內可以無限次數上下車站的鐵路周遊券使用方法，讓旅行多了許多便利性，甚至可以選擇一個喜歡的小站下車，展開一次次的冒險活動。

從倉敷美觀地區延伸出發的小旅行，就此展開。
從倉敷美觀地區延伸出發的小旅行，就此展開。
分享

而如果是鐵道迷也很適合持著這張使用券，看準每天只有來回一班車機會，搭上目前日本人氣最熱的「Hello Kitty新幹線」列車，在岡山站或新大阪站上車後，盡情享受粉紅世界的襲捲。

不論大小朋友搭上這班列車，都會瞬間被融化。 ©1976, 2019 SANRIO...
不論大小朋友搭上這班列車，都會瞬間被融化。 ©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G593917
分享

列車上是化身站長Hello Kitty的天地，1號車Hello! Plaza以介紹西日本風光為主，更有購物商品可以讓Kitty迷即使搭車也不無聊。2號車廂則是Kawaii! Room，滿滿Hello Kitty圍繞設計，且全車廂都是自由座，只要持「JR西日本關西廣域鐵路周遊券」就可上車暢快搭乘。

更有每季更換的地區介紹，跟著KITTY一起長知識，認識西日本。 ©1976, 2...
更有每季更換的地區介紹，跟著KITTY一起長知識，認識西日本。 ©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G593917
分享

　

景點介紹

JR西日本

網址｜www.westjr.co.jp/global/tc

在倉敷站能遇見的可愛小黃列車。
在倉敷站能遇見的可愛小黃列車。
分享

　

Hello Kitty新幹線列車

網址｜www.jr-hellokittyshinkansen.jp/tc

備註｜若預計前往日本前，建議於國內事先購買好實體票券鐵路周遊券，不但享有外國人優惠，少了排隊等待時間，也能讓旅程不間斷。

　

瀨戶內圖章收集競賽

分享

資訊｜針對外國遊客舉行的「瀨戶內圖章收集競賽」正展開，只要下載APP後，到岡山、廣島、山口等9個指定景點，任選4個地點集章後，就可兌換鴨嘴獸伊口醬贈品之外，還可獲得當地限定好禮，如紙膠帶(岡山)、飯杓(廣島)、河豚束口袋(山口)！

時間｜即日起至3/31止集章下載處

下載｜手機搜尋「TABIDO」

備註｜一台行動裝置僅限兌換一次

分享

《行遍天下2+3月號2019年319期》

　

更多好吃好玩：【影片】日本北東北5大必體驗

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

《行遍天下旅遊月刊》集結業界會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，每月提供讀者最新鮮有趣的旅遊資訊，規劃休閒旅遊路線，介紹國內外最好玩的吃、玩、買、住景點及各地人文特色風情。

相關新聞

旅遊愛好者必學的手機攝影 手機界奧斯卡獎得主菜菜子教你怎麼拍

2019-01-31 15:43

日本北東北5大必體驗 自拍、大胃王挑戰等著你

2019-01-31 15:38

瀨戶內海跳島遊 鄉土藝術一網打盡

2019-01-31 16:38

台灣也有千島湖 4個絕佳賞湖景點報給你知

2019-01-31 16:38

攝影達人不藏私分享

2019-01-31 15:38

被評為此生必去的馬來西亞秘境 彷彿生活在林間 也太美了

2019-01-23 15:14

大地草原上的時尚新寵兒 用羊駝的暖萌融化每位遊客的心

2018-12-07 08:59

紐西蘭 來場夏天的耶誕節

2018-12-07 08:58

日本芬多精之旅 漫遊十和田八幡平

2018-11-14 16:09

元氣の日本極北 來享受北國的海陸美食美景

2018-11-14 15:51

TripAdvisor票選中國10 地標之一 此生必去一次

2018-11-14 15:51

台南躲起來小店 導航都不一定找得到

2018-11-14 15:09

秋的「上田市」漫步去

2018-11-14 14:39

實吋等身大！超狂海鮮粥 吃到痛風也甘願

2018-11-14 13:04

想要喝道地台灣茶，在台北就喝得到

2018-10-11 15:26

到日本就是要入住傳統日式旅館，還可以尋找日本皇室家徽「 裡菊紋」

2018-10-11 15:26

超越日式舒芙蕾的柔軟蓬鬆 松菸店限定巧克力冰淇淋鬆餅

2018-10-11 12:21

不用到歐洲 到台灣中部就可以來場奇幻歐風小旅行

2018-10-11 11:44

跟著貓咪來趟藝文小旅行 日本廣島有山有海有貓

2018-10-11 11:42

少少的座位就在石燈籠庭院間 好好感受日本茶文化境界

2018-10-11 11:38

米其林一星主廚最新力作 柴燒加醬汁誘惑味蕾

2018-09-07 11:22

為愛追隨 直接在台灣賣起韓國家鄉味

2018-09-07 11:22

店長是草泥馬 當奧客小心被踢

2018-09-07 11:22

野溪水茶席 來場不一樣的阿里山遊

2018-09-07 11:21

途中下車 尋找豆豆龍與無臉男

2018-09-06 10:49

怎麼拍最美？達人教你拍出望古車站美景

2018-09-06 10:49

這個小火車要自己踩才會前進...

2018-08-08 11:29

炎炎夏日 就該來碗新鮮的水果冰

2018-08-08 11:29

基隆和平島秘境 你打卡了嗎？

2018-08-08 11:29

澳門，讓人口水直流的城市...

2018-08-08 09:55

菜市場也有餐廳質感 花小錢嚐職人風味

2018-08-08 09:35

熱愛海洋海龜 這群島人停「琉」在此

2018-08-08 09:07
看更多

熱門文章

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:07

家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

2019-01-30 08:54

韓國瑜未來兩年聲勢如日中天 但還不夠選總統

2019-01-30 15:21

命理風水專家陶文：綠營賴神可為小英加分 藍營公道伯最有贏面

2019-01-30 15:19

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

易學家劉君祖：「換柱」得罪許多人 朱立倫想登頂得先整合黨內

2019-01-30 15:22

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 13:07

2019年令人期待的8款新車！

2019-01-31 13:16

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 09:26

單身不是一個罪 林志玲：現在就是最好的時光

2019-01-31 08:52

柯P本命豬年運勢佳 攜手女性搭檔參選？置身總統大選之外？

2019-01-30 15:22

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 09:45

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51

「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

2019-01-29 09:39

自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

2019-01-31 16:23

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:23

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

科技+管理 中華電信迎戰退休潮

2019-01-31 13:14

常以「對吧」做結 林俊傑是無可救藥浪漫主義者

2019-01-31 09:57

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 14:34

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 14:52

本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

2019-01-30 15:17

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:07

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52

品牌設計格格不入？ 必學在地化行銷5關鍵

2019-01-29 09:39

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46

2018-2019中國地產設計大獎Debby陳琬婷席捲設計新風尚！

2019-01-30 11:32

他名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多〉綠島最大神祕地主首度曝光

2019-01-31 15:44

5G 走出實驗室誰能得利?

2019-01-31 16:25

《擁抱脆弱》：玫瑰 ──揮不去的自責

2019-01-29 13:47

綠色旅館

2019-01-31 09:45

魯肉飯保衛戰》民眾抗「疫」非洲豬瘟

2019-01-31 09:45

出去玩？「綠」友友們正夯

2019-01-31 09:45

光映自然

2019-01-28 10:19

旅遊愛好者必學的手機攝影 手機界奧斯卡獎得主菜菜子教你怎麼拍

2019-01-31 15:43

特斯拉登陸 志在龍頭寶座

2019-01-31 14:34

年度精選 台灣通路行銷10大案例

2019-01-29 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top