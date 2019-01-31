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中選會決議 2020總統、立委同日投票

不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

攝影達人不藏私分享

2019-01-31 15:38行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

空拍拉魯島x 日月潭

～漂浮在靜謐湖面天空之城

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日月潭，特別是在雞啼破曉或人去黃昏，那份飄渺與深遠，是很世界級的。凌晨6點從頭社活盆地的民宿「散步的雲」出發，依序前往民宿主人推薦的私房拍攝點：向山遊客中心出水口、水社壩及朝霧碼頭，用鏡頭帶回離我們很近但卻難得看見的風景。

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陽光尚未升起的日月潭，靜謐湖面與疊疊重山，美得像幅畫，把相機色溫設定在 3200-3500K 間，拍攝出的淡藍色湖景，像演奏著爵士。

原本期待日出後，7點左右湖面會出現氤氳水氣，沒想到非但沒有，潭面還清澈如鏡，倒成了另種仙境。在水社壩出動空拍機(需先向日月潭國家風景區管理處申請)，升空約百公尺往拉魯島方向飛去，看著操控的手機螢幕，讓人不敢相信自己的眼睛。在水面倒映下，環狀的拉魯島，彷彿成了天空之城拉普達，在雲朵包圍下像漂浮空中，神美！

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旅人檔案｜陳耀恩 Ean Chen

受兩岸媒體關注的生活美學攝影達人， 曾舉辦攝影展，透過單眼、空拍與 GOPRO創作影像。

拍攝地點

日月潭朝霧碼頭

地址｜南投縣魚池鄉中正路

注意｜無人機拍攝請事先向日月潭國家風景區管理處申請

　

小編點評

Ean Chen利用空拍視角，藉由水面倒映產生讓拉魯島漂浮空中的效果，魔幻無比！

　

黑白攝影x 暗房沖洗

～資深攝影師鏡頭下的純粹

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白磚牆的架上擺滿了歲月留下的古董相機，一旁掛著3幅正綻放的黑白花藝照，作者正是拿著相機迎面而來的劉秉儉老師。

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黑白攝影起家的劉秉儉，40餘年的拍攝經歷，從電影電視到平面膠卷，為無數位高官名人按下快門，為遊走過春光秋色留下美景，談起攝影劉秉儉卻不愛打燈也不加裝器材，而是回歸攝影最純粹的模樣，「拍照一點都不難，只要傾聽與感受。」

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跟著老師走進暗房，昏紅的燈光與空氣裡淡得幾乎聞不出的藥水味為黑暗增添了幾分神秘的浪漫，將裁齊曝光好的相紙浸入顯影劑，60秒的滴答裡像是倒轉了油墨碰水暈散般聚成了影像，夾起滴著水珠的相片再分別潤進30秒急制及定影的藥水中。隨著水面微微的波動，黑白的線條與層次更顯得清晰，滿著溫度的瞬間成了停在紙上的感動與永遠。

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旅人檔案｜劉秉儉

熱愛攝影使他養成了對事物敏銳的觀察力與感受力，對於任何事都充滿好奇，什麼都想嘗試想體驗。

景點介紹

Motai Art 莫泰藝術

地址｜台北市信義區菸廠路88號2樓

電話｜02-6636-5888 #1639

網址｜Motai Art 莫泰藝術

營業｜週一至日 11:00∼22:00

費用｜拍攝服務30組+沖片1卷+放相5X7一張含裝裱3,950元

備註｜課程依老師與項目不同價格皆有所差異，以官網與店家公告為主。

　

小編點評

散發藝術氣質的劉老師談話間滿是對攝影的熱忱，即使是攝影的門外漢也能輕鬆的抓著要點享受攝影之樂。

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《行遍天下2+3號2019年319期》

　

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