由運動部、新北市政府指導、富邦金控首席贊助、天主教輔仁大學主辦的首屆「2026亞太天主教大學運動會」（APCUG 2026），27日在輔大中美堂進行最後兩場冠軍戰，地主輔大男籃、女籃雙雙奪金。隨後在新莊頤品飯店7樓舉行閉幕典禮暨歡送晚宴，歡送來自9個國家及地區、20所大專校院的代表團。自22日開賽以來，逾700名選手在輔大角逐籃球、足球與桌球三項競賽。

為辦好首屆賽會，輔大全校總動員，超過1,100名志工投入服務各項接待與場邊服務。體育系師生協助辦理各項競賽，並參與賽事轉播、維安及場地作業。傳播學院則動員近90名學生，以照片與影音全程記錄賽事，並負責賽會期間的新聞採訪與報導。大會官網也提供支援四種語言的 AI 助理，方便各國參賽選手與志工即時查詢大會公布的賽程與活動資訊。六天內，男、女籃球賽在輔大中美堂與泰山體育館舉行，男、女足球賽在輔大足球場進行，男、女桌球團體賽及個人賽則在樹林國民運動中心登場，四座場館共舉行263場比賽，充分展現輔仁大學統籌人力、協調場館與主辦國際賽事的能力。

26日，輔大男足在主場迎戰韓國西江大學。西江率先破門，輔大隨後連進六球，其中林秉澤一人攻進兩球，帶領地主隊以6比1奪冠。同日在輔大足球場舉行的女足冠軍戰，菲律賓馬尼拉雅典耀大學在下半場末段打破平手僵局，以2比1逆轉輔大，輔大女足獲得銀牌。

桌球賽場上，菲律賓聖多瑪斯大學包辦男、女團體、單打與雙打六面金牌。地主選手蘇柏洋、鄭秉睿在男雙摘銀，許慈涵、陳諭則在女雙拿下銅牌。

賽事最後一天，籃球冠軍戰，輔大男、女籃都迎戰澳洲天主教大學，輔大女籃以70比65逆轉勝，男籃則以76比67勝出留下冠軍。

輔仁大學校長藍易振表示，每個人都有自己的特色與弱點。他以教宗良十四世所談的「和諧成長」勉勵學生，也期盼各地青年在賽場上切磋之餘，能透過文化交流認識彼此。他感謝新北市政府支持，讓各校代表有機會走訪九份等地、體驗臺灣文化。各校師長也藉論壇討論教學與研究的倫理議題。藍易振期盼，這場賽會能拓展學生的世界觀，「讓世界看見輔大，透過輔大看到臺灣」。

富邦金控表示，這六天裡，選手在球場上遇見來自不同國家的對手，場邊有志工協助賽事進行，也有學生透過鏡頭，讓更多人看見選手的努力。這些年輕人用各自的方式參與同一場賽會，正是「正向力量 成就可能ᵀᴹ」的具體展現。身為首屆賽會的首席贊助夥伴，富邦期盼選手們在臺灣建立的友誼持續延伸，為不同國家及地區的青年創造更多交流連結。

六天賽會期間，輔大在競賽之外舉辦超過30項活動。23日，天主教大學校長論壇在輔大 eSchool 舉行，國璽樓的國際運動產業博覽會則透過論壇，讓業者與學界交流運動醫學及科技應用。24日博覽會閉幕時，參展單位簽署合作備忘錄，合作方向涵蓋球員照護與運動科技。

賽場之外，23日晚間的文化之夜在中美堂前廣場安排學生社團演出，節目涵蓋民謠吉他、爵士鋼琴與魔術。風華再現廣場則連辦三天夜市市集，讓各校代表團有機會逛夜市、體驗臺灣校園生活。25日清晨，約4.8公里的適應運動路跑從輔大田徑場起跑，其中10名適應運動選手與一般跑者同場參與。

大會表示，本屆結合 AI 自動化轉播系統與多機轉播兩種模式，讓男、女籃球及足球每場比賽都有直播，這項全場次轉播安排為全臺首創。大會也與國內 AI 雲端剪輯平台 Spot 合作，製作賽事精華，在大會 Facebook 與 Instagram 發布，讓球迷賽後也能回看場上表現。

亞太天主教大學運動會圓滿落幕。 輔仁大學提供

亞太天主教大學運動會圓滿落幕。 輔仁大學提供

亞太天主教大學運動會圓滿落幕。 輔仁大學提供

亞太天主教大學運動會圓滿落幕。 輔仁大學提供

亞太天主教大學運動會圓滿落幕。 輔仁大學提供